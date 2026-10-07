Η Ευρώπη σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο μεγάλης υβριδικής επίθεσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας για την αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης μεγάλης υβριδικής επίθεσης, καθώς Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι ένα τέτοιο σενάριο φαντάζει όλο και πιο εφικτό. Οι «27» αναζητούν τρόπους αντίδρασης σε μια τέτοια απειλή, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται διαφωνίες σχετικά με τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ένωση σε θέματα ασφαλείας.

Οι προετοιμασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρώπη προετοιμάζεται σιωπηλά για το ενδεχόμενο μιας μεγάλης υβριδικής επίθεσης, η οποία θα μπορούσε να έχει πολλαπλά θύματα. Οι συζητήσεις που διεξάγονται επικεντρώνονται στις πιθανές αντιδράσεις των 27 κρατών-μελών της Ένωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πέντε Ευρωπαίους αξιωματούχους και διπλωμάτες, οι πρεσβευτές των κρατών-μελών έχουν πραγματοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες διαβουλεύσεις σε ένα αυστηρά περιορισμένο πλαίσιο. Οι συζητήσεις αυτές διεξάγονται χωρίς τη χρήση τηλεφώνων και χωρίς την παρουσία συνεργατών, όπως μεταδίδεται. Οι διαβουλεύσεις εντάθηκαν μετά τον εντοπισμό ενός drone που έφερε εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, γεγονός που συνέβη τον περασμένο Αύγουστο.

Η «εργαλειοθήκη υβριδικών απειλών» και οι νέες εστίες ανησυχίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει εδώ και αρκετά χρόνια μια «εργαλειοθήκη υβριδικών απειλών». Αυτή η εργαλειοθήκη έχει σχεδιαστεί για τον συντονισμό της αντίδρασης σε διάφορες μορφές απειλών, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις, οι παρεμβάσεις σε εκλογικές διαδικασίες και οι ενέργειες δολιοφθοράς.

Ωστόσο, οι πρόσφατες συζητήσεις εστιάζουν πλέον σε ένα πολύ πιο σοβαρό ενδεχόμενο. Το νέο αυτό επίκεντρο αφορά επιθέσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μαζικές απώλειες ανθρώπινων ζωών. Το ενδεχόμενο να σκοτωθούν πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ σε μια τέτοια επίθεση θα δημιουργούσε τεράστια πολιτική πίεση για άμεση αντίδραση και από τους δύο οργανισμούς.

Δηλώσεις αξιωματούχων και οι αυξανόμενες απειλές

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Δικαιοσύνης, Μάικλ ΜακΓκραθ, δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες αντιμετωπίζουν έναν αυξανόμενο αριθμό απειλών. Υπογράμμισε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την ικανότητά της να εντοπίζει έγκαιρα τους κινδύνους και να αντιδρά γρήγορα και συλλογικά σε αυτές τις απειλές.

Από την περίοδο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ότι η Μόσχα έχει εντείνει τις κυβερνοεπιθέσεις, τις δολιοφθορές και άλλες μυστικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Αυτή η εκτίμηση εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Το ζήτημα του ρόλου ΕΕ και ΝΑΤΟ

Στο προσκήνιο των συζητήσεων έρχονται και διαφωνίες σχετικά με το κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί να αναλάβει έναν μεγαλύτερο ρόλο σε θέματα ασφαλείας. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν μια τέτοια διεύρυνση του ρόλου θα συγκρουόταν με τις ήδη υπάρχουσες αρμοδιότητες του ΝΑΤΟ.

Την ίδια ώρα, ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εκφράζουν φόβους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να κινηθεί σε πεδία που παραδοσιακά ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΝΑΤΟ. Αυτή η κίνηση, σύμφωνα με τις ανησυχίες, θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία παράλληλων δομών και διαδικασιών, περιπλέκοντας την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από: Reader