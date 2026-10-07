Πολωνία: Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην Οστρολένκα – Επτά τραυματίες, συνελήφθη 19χρονος

Σε σοβαρή επίθεση με μαχαίρι εντός σχολικού χώρου στη βορειοανατολική Πολωνία προχώρησε ένας 19χρονος μαθητής, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επτά ατόμων. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη στην πόλη Οστρολένκα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη λίγο μετά την επίθεση.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επτά τραυματίες, με δύο εξ αυτών να φέρουν σοβαρά τραύματα. Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται τόσο μαθητές όσο και ένας καθηγητής. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η εξέλιξη της επίθεσης και ο απολογισμός

Η επίθεση εκδηλώθηκε γύρω στις 09:00 GMT, που αντιστοιχεί στις 11:00 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με δήλωση της εισαγγελέως Ελζμπιέτα Λουκασέβιτς. Ο 19χρονος δράστης χρησιμοποίησε μαχαίρι μέσα στο σχολείο, προκαλώντας πανικό και τραυματίζοντας αρκετά άτομα.

Οι προκαταρκτικές πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αρχές αναφέρουν επτά τραυματίες, ωστόσο τονίζεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι προσωρινά και ενδέχεται να τροποποιηθούν. Από τους τραυματίες, δύο φέρουν σοβαρά τραύματα, ενώ τα περισσότερα από τα θύματα είναι μαθητές του σχολείου. Στους τραυματίες συγκαταλέγεται και ένας καθηγητής, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση του περιστατικού.

Η άμεση αντίδραση των αρχών και η σύλληψη

Οι αστυνομικές αρχές της βορειοανατολικής Πολωνίας κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά το συμβάν. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Καταρζίνα Κουχάρσκα, επιβεβαίωσε τη σύλληψη του 19χρονου μαθητή, ο οποίος εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε κοντά στην πλαζ της πόλης Οστρολένκα.

Μάλιστα, οι αρχές δημοσίευσαν μια φωτογραφία σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία εικονίζεται ένας άνδρας να έχει ακινητοποιηθεί μπρούμυτα σε μια δασώδη περιοχή. Η σύλληψη του φερόμενου ως δράστη συνέβαλε στην ταχεία αποκατάσταση της τάξης και στην εκτόνωση της κατάστασης που επικρατούσε στο σχολείο.

Οι δηλώσεις των τοπικών αξιωματούχων

Ο δήμαρχος της Οστρολένκα, Πάβελ Νιεβιαντόμσκι, επιβεβαίωσε την επίθεση και τον τραυματισμό αρκετών ατόμων. Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος υπογράμμισε τη σημασία του γεγονότος ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο, καθησυχάζοντας τους πολίτες της περιοχής.

Οι δηλώσεις των αξιωματούχων συνέβαλαν στην ενημέρωση του κοινού για την εξέλιξη του περιστατικού και στην επιβεβαίωση των ενεργειών που αναλήφθηκαν από τις αρχές για την αντιμετώπισή του. Η άμεση ανταπόκριση και η διαχείριση της κρίσης ήταν καθοριστικής σημασίας για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων.

Η περίθαλψη των τραυματιών

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για περίθαλψη στο Εξειδικευμένο Νοσοκομείο της Μαζοβίας, το οποίο βρίσκεται στην Οστρολένκα. Εκπρόσωπος του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου δήλωσε ότι οι τραυματίες περιθάλπονται στο συγκεκριμένο ίδρυμα.

Δεν προβλέπεται η μεταφορά τους σε άλλο νοσοκομείο, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εγκαταστάσεις και το προσωπικό του νοσοκομείου της Οστρολένκα είναι επαρκή για την αντιμετώπιση των περιστατικών. Η ιατρική φροντίδα παρέχεται άμεσα στους επτά τραυματίες, με ιδιαίτερη προσοχή στις δύο περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται ως σοβαρές.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis