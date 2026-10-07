Βίντεο με το χάος σε ισραηλινό νοσοκομείο μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου – «κακό που δεν χωράει ο νους»

Συγκλονιστικό υλικό από κάμερες ασφαλείας ισραηλινού νοσοκομείου αποκαλύπτει το χάος και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού την 7η Οκτωβρίου του 2023. Εκατοντάδες τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτών και πολιτών, έφτασαν εσπευσμένα στο Ιατρικό Κέντρο Soroka στη Μπιρσίβα, μετά τη σφαγή που διαπράχθηκε από τη Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova. Μέσα στις πρώτες 24 ώρες, το νοσοκομείο περιέθαλψε 674 άτομα, αντιμετωπίζοντας μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης πρωτοφανών διαστάσεων.

Η φρίκη της 7ης Οκτωβρίου στο νοσοκομείο Soroka

Οι εικόνες που καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας του Ιατρικού Κέντρου Soroka στη Μπιρσίβα δείχνουν τη δραματική κατάσταση που επικράτησε την ημέρα της επίθεσης. Τραυματίες μεταφέρονταν συνεχώς, ενώ το προσωπικό καλούνταν να περιθάλψει ένα ευρύ φάσμα ασθενών, από μωρά και ηλικιωμένους μέχρι νέους που είχαν βρεθεί στο μουσικό φεστιβάλ Nova. Ανάμεσά τους βρισκόταν και μία γυναίκα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Ο καθηγητής Shlomi Codish, Διευθύνων Σύμβουλος του Ιατρικού Κέντρου Clalit-Soroka, περιέγραψε την κατάσταση δηλώνοντας ότι «κάποια στιγμή συνειδητοποιείς ότι δεν βλέπεις μια τρομοκρατική επίθεση, βλέπεις μια σφαγή». Η δήλωση αυτή έγινε την παραμονή της τρίτης επετείου της επίθεσης, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της τραγωδίας που βίωσαν.

Υπεράνθρωπες προσπάθειες και πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης

Σύμφωνα με τον καθηγητή Codish, οι ασκήσεις ετοιμότητας του νοσοκομείου είχαν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν έως και 300 άτομα. Ωστόσο, η πραγματικότητα της 7ης Οκτωβρίου ξεπέρασε κατά πολύ κάθε πρόβλεψη. Σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη της επίθεσης, ενεργοποιήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης, με το προσωπικό να κινητοποιείται άμεσα για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων, παραγγέλθηκαν 100 επιπλέον μονάδες αίματος και κλήθηκαν περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι να προσέλθουν στο νοσοκομείο πριν από τις 8 το πρωί. Ο Codish τόνισε τη σημασία αυτών των άμεσων ενεργειών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν δεν το είχαμε κάνει, άνθρωποι θα είχαν πεθάνει». Αυτή η ταχύτητα και ο συντονισμός ήταν καθοριστικής σημασίας για τη διάσωση ζωών.

Τραγικές ιστορίες και απώλειες

Ανάμεσα στα θύματα που έφτασαν στο νοσοκομείο ήταν και μια 20χρονη κοπέλα, έγκυος σε πολύ προχωρημένη εγκυμοσύνη, η οποία είχε πυροβοληθεί στην κοιλιά. Οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν τη ζωή της γυναίκας και να φέρουν στον κόσμο την κόρη της, όμως το μωρό δυστυχώς πέθανε 14 ώρες αργότερα. Ο καθηγητής Codish χαρακτήρισε το περιστατικό ως «κακό που δεν χωράει ο νους», προσθέτοντας ότι «κάποιος πυροβόλησε σκόπιμα μια πολύ έγκυο νεαρή γυναίκα, όχι έναν στρατιώτη, που τυχαίνει επίσης να είναι Μουσουλμάνα».

Οι τραγικές ιστορίες δεν σταμάτησαν εκεί. Στρατιώτες μετέφεραν στο νοσοκομείο δύο μωρά που βρέθηκαν ζωντανά σε ένα δωμάτιο όπου οι γονείς τους είχαν σκοτωθεί. Ένας ακόμη ασθενής έφτασε σε κατάσταση σοκ, έχοντας δει τη σύζυγο και τον γιο του να δολοφονούνται μπροστά στα μάτια του μέσα σε καταφύγιο κιμπουτς, χάνοντας τελικά το ένα του πόδι.

Η δημοσιοποίηση του υλικού

Το συγκλονιστικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του Ιατρικού Κέντρου Soroka μεταδόθηκε αυτή την εβδομάδα. Συγκεκριμένα, προβλήθηκε στο επεισόδιο «The Shift» της ερευνητικής εκπομπής «Zman Emet» του KAN 11, του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ισραήλ. Η δημοσιοποίηση των εικόνων αυτών προσφέρει μια ωμή ματιά στην κλίμακα της ανθρωπιστικής κρίσης που εκτυλίχθηκε εκείνη την ημέρα.

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα στον e-ΕΦΚΑ

Σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, ο e-ΕΦΚΑ προχωρά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του, θέτοντας σε λειτουργία ένα νέο υποσύστημα ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών. Η νέα αυτή πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ως μέρος του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του φορέα.

Μέσω της πλατφόρμας, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν γενικά ή ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές και καταγγελίες, χωρίς την ανάγκη αποστολής e-mail σε διαφορετικά σημεία επικοινωνίας ή της αυτοπρόσωπης προσέλευσης στις υπηρεσίες. Κάθε αίτημα θα δρομολογείται αυτοματοποιημένα στην αρμόδια υπηρεσιακή δομή, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, την ταχύτερη διαχείριση των αιτημάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών εξ αποστάσεως, χωρίς περιττές μετακινήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki