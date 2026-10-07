Τρία χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ: Μνήμες, διπλωματία και η νέα πληρωμή του επιδόματος παιδιού

Σήμερα συμπληρώνονται τρία χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, ένα γεγονός που άλλαξε ανεπιστρεπτί τον ρου της ιστορίας στη Μέση Ανατολή. Ενώ το Ισραήλ θρηνεί τα θύματά του και η Γάζα βιώνει μια απόλυτη ανθρωπιστική καταστροφή εν μέσω συνεχιζόμενων πληγμάτων, η Αθήνα επαναλαμβάνει τη στήριξή της σε πρωτοβουλίες για μόνιμη εκεχειρία. Παράλληλα, σε μια διαφορετική εξέλιξη, άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, με έκτακτη πληρωμή να έχει προγραμματιστεί για τις 9 Οκτωβρίου 2026.

Η επέτειος της 7ης Οκτωβρίου

Τρία χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, η επέτειος βρίσκει τους Ισραηλινούς να τιμούν τη μνήμη των θυμάτων τους. Η φονική εφόρμηση της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 1.200 ανθρώπων και την απαγωγή 251, καθιστώντας την την πιο φονική επίθεση κατά του εβραϊκού κράτους από καταβολής του. Αυτή η επέτειος είναι η πρώτη στην οποία όλοι οι όμηροι βρίσκονται πλέον πίσω στην πατρίδα τους, είτε ζωντανοί είτε νεκροί, σηματοδοτώντας ένα νέο στάδιο στο εθνικό πένθος.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς και πολίτες συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τετάρτης σε διασταυρώσεις, καταφύγια και στην τοποθεσία του μουσικού φεστιβάλ Nova στο νότιο Ισραήλ. Στον χώρο του φεστιβάλ Nova, όπου οι μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν με οχήματα και παραπέντε δολοφονώντας περισσότερους από 300 ανθρώπους, οι οικογένειες τήρησαν ενός λεπτού σιγή ακριβώς στις 06:29 ώρα Ελλάδας. Γύρω τους βρίσκονταν τοποθετημένα τα πορτρέτα των θυμάτων με λουλούδια στη βάση τους. Στις κοινότητες του νότου, όπου οι ένοπλοι πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι σκοτώνοντας και πυρπολώντας, η ανοικοδόμηση έχει ξεκινήσει, αλλά η ανάγκη να διατηρηθεί η μνήμη της 7ης Οκτωβρίου παραμένει επιτακτική.

Η Μορ Ιζρεάλ, διευθύντρια μιας έκθεσης εικονικής πραγματικότητας για την 7η Οκτωβρίου στην συνοριακή πόλη Σντερότ, σχολίασε τη δυσκολία επικοινωνίας του ισραηλινού τραύματος στη διεθνή κοινή γνώμη. Ανέφερε ότι την έκθεση έχουν επισκεφθεί πάνω από 10.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους από το εξωτερικό, με αντιδράσεις που ποικίλλουν από τη θλίψη έως την οργή. Η ίδια δήλωσε: «Γνωρίζω ότι πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν μας καταλαβαίνουν».

Η θέση της Αθήνας για την ειρήνη

Το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για την τρίτη επέτειο των επιθέσεων, τονίζοντας ότι η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης, με σοβαρές συνέπειες για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Επισημαίνεται ότι η επιστροφή των ομήρων αποτέλεσε πηγή ανακούφισης και σηματοδότησε ένα καθοριστικό βήμα προς την επίτευξη μιας βιώσιμης διευθέτησης.

Παράλληλα, η Αθήνα υπογραμμίζει ότι παραμένει επιτακτική η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχειρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του Σχεδίου Ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα. Η Ελλάδα επαναλαμβάνει τη στήριξή της σε όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, καθώς και στην επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας, με στόχο τη λύση των δύο κρατών και τη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, η λύση των δύο κρατών αποτελεί τη μόνη βιώσιμη οδό για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό, στη βάση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και των σχετικών Ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21

Σε διαφορετικό πλαίσιο, άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, στις 08:00. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθείσες για το έτος 2026. Η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00.

Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου

Ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε έκτακτη πληρωμή του Επιδόματος Παιδιού (Α21) την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026. Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατό να εκκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία. Το πρόβλημα οφειλόταν σε τεχνική δυσκολία στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών.

Το ζήτημα παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όπου σε ορισμένες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφοίτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκαίρως η απαιτούμενη πληροφόρηση στο πληροφοριακό σύστημα. Το πρόβλημα συνδέεται με τεχνικό ζήτημα της ΗΔΥΚΑ, το οποίο επηρέασε τη διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν για την εκκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων. Για τον λόγο αυτό, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκκαθάριση των αιτήσεων που επηρεάστηκαν και να προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου, με στόχο να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους. Με τη νέα διαδικασία εκκαθάρισης δίνεται πλέον η δυνατότητα να αξιοποιηθούν και αιτήσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη πληρωμή εξαιτίας της εκκρεμότητας στα στοιχεία φοίτησης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader, News.gr