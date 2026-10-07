Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές αρχές. Τα θύματα εντοπίστηκαν στη συνοικία Νταρνίτσκι, στο νοτιοανατολικό τμήμα της ουκρανικής πρωτεύουσας. Η επίθεση έρχεται μετά από προειδοποιήσεις για επικείμενα πλήγματα, ενώ εκρήξεις ακούγονταν σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη, δημιουργώντας ένα κλίμα έντονης ανησυχίας.

Η επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα

Οι ουκρανικές στρατιωτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, η οποία έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα θύματα εντοπίστηκαν συγκεκριμένα στη συνοικία Νταρνίτσκι, μια περιοχή που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του Κιέβου, όπως έγινε γνωστό από την επίσημη ανακοίνωση της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.

Πριν από την επίθεση, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν κηρύξει συναγερμό, προειδοποιώντας τους πολίτες για επικείμενα πλήγματα, με ιδιαίτερη αναφορά στους βαλλιστικούς πυραύλους. Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή, μετέδωσε ότι εκρήξεις ακούγονταν σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, περιγράφοντας μια κατάσταση συνεχούς βομβαρδισμού.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ήδη προειδοποιήσει για τον κίνδυνο μιας «μαζικής επίθεσης» από τη Ρωσία στο Κίεβο. Η προειδοποίηση αυτή είχε γίνει σε διάγγελμά του το βράδυ της Τρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η ουκρανική πρωτεύουσα δέχεται καθημερινά αεροπορικές επιδρομές, γεγονός που καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη για τους κατοίκους.

Στόχος οι υποδομές της χώρας

Οι ουκρανικές αρχές κατηγορούν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ότι επιχειρούν συστηματικά να καταστρέψουν τις υποδομές της χώρας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυτή η τακτική εφαρμόζεται καθώς η Ρωσία αδυνατεί να προελάσει στα μέτωπα, πέντε χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, επιδιώκοντας να πλήξει την αντοχή της Ουκρανίας.

Πρόσφατες ρωσικές επιδρομές έχουν πλήξει δύο από τις σημαντικότερες γέφυρες του Κιέβου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και διαταράσσοντας τις μετακινήσεις. Επιπλέον, την Τρίτη, η διαχειρίστρια του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας, DTEK, ανακοίνωσε την επιβολή περιορισμών στην παροχή ρεύματος, έπειτα από στοχευμένες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Αυτό συμβαίνει καθώς πλησιάζει η περίοδος του χειμώνα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια.

Δραματική η κατάσταση στο Κίεβο

Την περασμένη εβδομάδα, ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, είχε χαρακτηρίσει την κατάσταση στην πόλη ως «δραματική». Η δήλωση αυτή έγινε εξαιτίας των συνεχών ρωσικών πληγμάτων που δέχεται η πρωτεύουσα, τα οποία έχουν επιδεινώσει σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Οι αλλεπάλληλοι συναγερμοί που ηχούν συχνά στην πόλη επηρεάζουν σημαντικά και την οικονομική δραστηριότητα. Οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους και να καταφεύγουν σε καταφύγια, διακόπτοντας την εργασία τους και δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και της αγοράς.

Πλήγματα και στη Ζαπορίζια

Στόχος επίθεσης έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας και η πόλη της Ζαπορίζια, μια ακόμη περιοχή που επλήγη από τις ρωσικές δυνάμεις. Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Μιχάιλο Σεμίκιν ανέφερε ότι επλήγη «υποδομή μεταφορών», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση και την έκταση της ζημιάς.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, βομβαρδίστηκε γέφυρα που συνδέει τις δύο όχθες του Δνείπερου. Η συγκεκριμένη γέφυρα είχε εγκαινιαστεί μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022, και αποτελούσε ένα κρίσιμο σημείο για τις μεταφορές και την επικοινωνία στην περιοχή, η πιθανή καταστροφή της οποίας θα είχε σημαντικές επιπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki