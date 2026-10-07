Πέθανε στα 102 της χρόνια η ηθοποιός Εύα Μαρί Σέιντ

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Εύα Μαρί Σέιντ, η οποία άφησε το στίγμα της στο Χόλιγουντ κατά τη δεκαετία του 1950, έφυγε από τη ζωή χθες Τρίτη σε ηλικία 102 ετών. Η είδηση του θανάτου της ανακοινώθηκε από τον καλλιτεχνικό της πράκτορα, ο οποίος διευκρίνισε ότι η ηθοποιός απεβίωσε από φυσικά αίτια, πλαισιωμένη από την οικογένεια και τους οικείους της, στην κατοικία της στο Λος Άντζελες.

Μια καριέρα που διήρκεσε επτά δεκαετίες

Η Εύα Μαρί Σέιντ υπήρξε μια βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια, με μια καριέρα που εκτείνεται σε περίπου 70 χρόνια, τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση και το θέατρο. Η παρουσία της στη μεγάλη οθόνη ήταν ιδιαίτερα αισθητή, με ρόλους που την καθιέρωσαν ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της εποχής της.

Η πρώτη της εμφάνιση στον κινηματογράφο, με το φιλμ «Το λιμάνι της αγωνίας» του Ελίας Καζάν το 1954, προκάλεσε αίσθηση και της χάρισε το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού σε β’ ρόλο. Αργότερα, το 1959, συμπρωταγωνίστησε με τον Κάρι Γκραντ στο αριστουργηματικό θρίλερ του Άλφρεντ Χίτσκοκ, «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων», έναν ρόλο που έμεινε αξέχαστος.

Το πάθος για το θέατρο

Πέρα από τον κινηματογράφο, η Εύα Μαρί Σέιντ διακρίθηκε και στο θέατρο. Η θεατρική της πορεία περιλάμβανε εμφανίσεις από το Μπρόντγουεϊ της Νέας Υόρκης μέχρι το Λος Άντζελες και την Ουάσιγκτον, περνώντας και από πολλές μικρές αμερικανικές πόλεις. Από νεαρή ηλικία, ήταν παράφορα παθιασμένη με το θέατρο, νιώθοντας συχνά την ανάγκη να ανεβαίνει στο σανίδι.

Η ίδια είχε εκμυστηρευτεί πως όταν ανέβαζε παράσταση, ένιωθε «σαν να είναι έγκυος», εξηγώντας ότι «κάθε θεατρικός ρόλος είναι σαν παιδί, μένει μαζί σου για πάντα». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει το βάθος της σύνδεσής της με την υποκριτική τέχνη.

Διακρίσεις στην τηλεόραση και πρώτα βήματα

Η εργασία της στην τηλεόραση μαγνήτιζε επίσης το κοινό. Το 1990, μετά από πέντε υποψηφιότητες, βραβεύτηκε με το πρώτο της Έμι για τη σειρά «People Like Us», η οποία προβλήθηκε από το NBC.

Η Εύα Μαρί Σέιντ γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1924, κοντά στη Νούαρκ του Νιου Τζέρζι, από κουακέρους γονείς που της ενστάλαξαν δύναμη και πειθαρχία. Αρχικά προοριζόταν να γίνει δασκάλα, ωστόσο ανακάλυψε το πάθος της για το θέατρο και κατέληξε να πάρει πτυχίο δραματικής τέχνης, παρά την αρχική αποθάρρυνση του περιβάλλοντός της, συμπεριλαμβανομένου ενός καθηγητή της.

Από το ραδιόφωνο στο Actors Studio

Επέμεινε στην επιλογή της, ξεκινώντας την καριέρα της ερμηνεύοντας μικρούς ρόλους σε παραστάσεις που μεταδίδονταν από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Στη συνέχεια, βρέθηκε στο Actors Studio, υπό την καθοδήγηση του συνιδρυτή του, Ελίας Καζάν. Εκεί, το κοινό και οι κριτικοί τη δικαίωσαν όταν συμπρωταγωνίστησε με τον Μάρλον Μπράντο.

Για τον Μάρλον Μπράντο, η Εύα Μαρί Σέιντ είχε ομολογήσει πως ένιωθε κάτι μεταξύ «θαυμασμού» και «φόβου», καθώς της έδινε την εντύπωση πως «τη γνώριζε καλύτερα απ’ ό,τι γνώριζε η ίδια τον εαυτό της». Τα τελευταία της χρόνια, ζούσε κοντά στο Λος Άντζελες, όχι μακριά από τα δύο αστέρια που την τιμούν – ένα για τον κινηματογράφο και ένα για την τηλεόραση – στο Walk of Fame του Χόλιγουντ.

Με πληροφορίες από: News.gr