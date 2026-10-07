Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς ζητά ουσιαστική μείωση του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, τόνισε σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters ότι το Ιράν οφείλει να προχωρήσει σε μια «ουσιαστική» μείωση της ικανότητάς του να εμπλουτίζει ουράνιο. Αυτή η ενέργεια κρίνεται απαραίτητη για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Ουάσινγκτον και να επέλθει το τέλος του επτάμηνου πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, παράλληλα, δηλώνουν ότι δεν είναι απολύτως βέβαιες για τον τρόπο λήψης των αποφάσεων στην Τεχεράνη.

Ο ρόλος του αντιπροέδρου Βανς στις διαπραγματεύσεις

Ο Τζ. Ντ. Βανς, ο οποίος εδώ και χρόνια έχει εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με την εμπλοκή των ΗΠΑ σε πολέμους στο εξωτερικό, έχει αναλάβει έναν σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στον τερματισμό της συνεχιζόμενης σύγκρουσης. Η δράση του υπογραμμίζει την προσπάθεια της αμερικανικής πλευράς να βρεθεί μια διπλωματική λύση.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Βανς μεσολάβησε για την επίτευξη μιας προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας. Ωστόσο, αυτή η συμφωνία δεν κατάφερε να διαρκέσει και κατέρρευσε γρήγορα, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα της επίλυσης της κρίσης.

Οι απαιτήσεις για τον εμπλουτισμό ουρανίου

Μιλώντας τη Δευτέρα, μετά την προεκλογική του επίσκεψη στην Αλάσκα, ο Βανς ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με την Τεχεράνη θα πρέπει να περιλαμβάνει μια πραγματική μείωση της ικανότητας εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν. Τόνισε ότι δεν αρκούν απλές διαβεβαιώσεις για μελλοντικούς περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο αντιπρόεδρος έθεσε ένα βασικό ερώτημα, δηλώνοντας: «Αν δεν θέλετε πυρηνικό όπλο, τότε γιατί χρειάζεστε καύσιμο εμπλουτισμένο κατά 60%; Και αν θέλετε να δείξετε τη δέσμευσή σας να μην κατασκευάσετε πυρηνικό όπλο, μην παράγετε καύσιμο υψηλού εμπλουτισμού. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα κατωφλίου».

Επανέλαβε τη θέση του, λέγοντας: «Νομίζω ότι, αν θέλουν να δείξουν τη δέσμευσή τους να μην κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα, θα πρέπει να κάνουν κάτι ουσιαστικό όσον αφορά την ικανότητά τους να εμπλουτίζουν ουράνιο».

Οι επιπτώσεις του πολέμου και η πολιτική διάσταση

Ο επτάμηνος πόλεμος έχει προκαλέσει σημαντικές αναταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, επηρεάζοντας την οικονομική σταθερότητα και τις τιμές των καυσίμων διεθνώς. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας.

Παράλληλα, η σύγκρουση έχει εξελιχθεί σε μια σημαντική πολιτική πρόκληση για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους. Η διαχείριση του πολέμου αποτελεί κεντρικό θέμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, επηρεάζοντας την προεκλογική ατζέντα.

Ανταλλαγή προτάσεων και η στάση του προέδρου Τραμπ

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν ανταλλάξει προτάσεις, με απώτερο στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί μια ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό για τις παγκόσμιες ενεργειακές μεταφορές, καθιστώντας την επαναλειτουργία του κρίσιμη.

Ωστόσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την τελευταία πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προειδοποιήσει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ενδέχεται να ενταθούν μετά τη διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών.

Η θέση της Ουάσινγκτον για μελλοντική συμφωνία

Παρά τις προκλήσεις, ο αντιπρόεδρος Βανς δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον παραμένει ανοιχτή στην προοπτική μιας συμφωνίας με το Ιράν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια συμφωνία θα απαιτήσει συγκεκριμένες παραχωρήσεις από την πλευρά του Ιράν, ειδικά όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Βανς υπογράμμισε τη σημασία των έμπρακτων ενεργειών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν πρόκειται να ανταλλάξουμε λόγια με πράξεις». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την ανάγκη για απτές αποδείξεις δέσμευσης από την Τεχεράνη.

Με πληροφορίες από: Topontiki