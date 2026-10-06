Σφοδρές αντιδράσεις στην Καλιφόρνια για τις δηλώσεις Τραμπ περί ιρανικού χτυπήματος

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στην Καλιφόρνια οι πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες αφορούσαν το ενδεχόμενο ιρανικής επίθεσης στις πόλεις του Λος Άντζελες και του Σαν Ντιέγκο. Τοπικοί αξιωματούχοι της πολιτείας και των δύο πόλεων κατηγορούν τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ότι ενθαρρύνει επιθέσεις εναντίον αμερικανικών πόλεων με την ρητορική του. Ο Λευκός Οίκος, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι τα λόγια του Τραμπ παρερμηνεύτηκαν.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Νεμπράσκα

Οι επίμαχες δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης του Ντόναλντ Τραμπ στην πολιτεία της Νεμπράσκα. Εκεί, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε το κόστος ενός πιθανού πολέμου με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας την οικονομική επιβάρυνση για τους Αμερικανούς πολίτες ως «μικρό τίμημα». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το τίμημα κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της χώρας και της παγκόσμιας ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Είναι ένα μικρό τίμημα για να παραμείνει ο κόσμος ασφαλής και να προστατεύσουμε τη χώρα μας». Στη συνέχεια, πρόσθεσε μια φράση που προκάλεσε ιδιαίτερη αναστάτωση: «Μπορούν να χτυπήσουν μια πόλη. Ας χτυπήσουν το Λος Άντζελες. Ας χτυπήσουν το Σαν Ντιέγκο». Ο πρώην πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι ένας πόλεμος με το Ιράν, αν ξεσπούσε, θα ολοκληρωνόταν πολύ σύντομα.

Άμεση αντίδραση από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την άμεση και έντονη αντίδραση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ. Ο Νιούσομ χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «διαταραγμένο και επικίνδυνο», εκφράζοντας την ανησυχία του για την στάση του πρώην προέδρου απέναντι στην πολιτεία του.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, ο κυβερνήτης Νιούσομ τόνισε: «Αφού έστειλε την Εθνοφρουρά και τους Πεζοναύτες για να καταλάβουν την Καλιφόρνια, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει τώρα ότι οι ξένοι εχθροί μας θα πρέπει να “χτυπήσουν” το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αίσθηση ότι ο Τραμπ στοχοποιεί την Καλιφόρνια, τόσο με εσωτερικές ενέργειες όσο και με την ρητορική του απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους.

Η θέση του δημάρχου του Σαν Ντιέγκο

Ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο, Τοντ Γκλόρια, αντέδραξε επίσης με σφοδρότητα στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η πόλη του δεν είναι «παράπλευρη απώλεια». Ο Γκλόρια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαστε αναλώσιμοι και δεν θα είμαστε ποτέ ένα “μικρό τίμημα”», υπογραμμίζοντας την αξία και την ασφάλεια των κατοίκων του Σαν Ντιέγκο.

Ο δήμαρχος κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήσει την πόλη του έξω από την «απερίσκεπτη πολεμική ρητορική» του, τονίζοντας ότι τέτοιες δηλώσεις θέτουν σε κίνδυνο την κοινότητα. Η αντίδραση του Τοντ Γκλόρια, η οποία επίσης έγινε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, αντανακλά την έντονη δυσαρέσκεια των τοπικών αρχών για την αναφορά του πρώην προέδρου στην πόλη τους.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες εκφράζει ανησυχία

Από την πλευρά της, η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ως επικίνδυνες. Η Μπας υποστήριξε ότι τέτοιου είδους δηλώσεις θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ασφάλεια της πόλης, δημιουργώντας ένα κλίμα ανησυχίας και δυνητικού κινδύνου για τους κατοίκους.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες εξέφρασε την ανησυχία της για τον τρόπο με τον οποίο οι δηλώσεις του πρώην προέδρου μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη περί ασφάλειας και να δημιουργήσουν στόχους για πιθανούς εχθρούς. Η τοποθέτησή της εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα αποδοκιμασίας που επικρατεί στην Καλιφόρνια μετά τις επίμαχες δηλώσεις.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Στον αντίποδα των έντονων αντιδράσεων από τους τοπικούς αξιωματούχους της Καλιφόρνιας, ο Λευκός Οίκος παρενέβη για να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την επίσημη θέση του Λευκού Οίκου, τα λόγια του πρώην προέδρου παρερμηνεύτηκαν. Αυτή η δήλωση επιχειρεί να μετριάσει τις εντυπώσεις και να αποσυνδέσει τις δηλώσεις από μια άμεση απειλή ή πρόθεση.

Η εξήγηση του Λευκού Οίκου έρχεται σε μια προσπάθεια να διαχειριστεί την πολιτική διάσταση των δηλώσεων και τις επιπτώσεις τους στην κοινή γνώμη, ειδικά σε μια πολιτεία όπως η Καλιφόρνια, όπου οι αντιδράσεις ήταν ιδιαίτερα σφοδρές και εκφράστηκαν από κορυφαίους αξιωματούχους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis