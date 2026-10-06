Πρώην αξιωματούχος του ΟΗΕ καταγγέλλει απόλυση λόγω της ανάδειξης της πείνας στη Γάζα

Ο Μπέντζαμιν Ντέιβις, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), καταγγέλλει ότι απολύθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο ίδιος προσφεύγει κατά της απόλυσής του, υποστηρίζοντας ότι αυτή οφείλεται στην εργασία του για την ανάδειξη της πείνας στη Γάζα.

Η ηγεσία του FAO φέρεται να αρνήθηκε να ανανεώσει τη σύμβασή του, με τον γενικό διευθυντή του οργανισμού να τον κατηγορεί για «πολιτικά παιχνίδια».

Η απόλυση και η προσφυγή

Ο Μπέντζαμιν Ντέιβις δήλωσε ότι η ηγεσία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) αρνήθηκε να ανανεώσει τη σύμβασή του ως διευθυντή του τμήματος αγροτικού μετασχηματισμού και ισότητας των φύλων. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέεται άμεσα με τις δραστηριότητες της ομάδας του και τη δική του συμμετοχή σε εκδηλώσεις που αφορούσαν την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Ο Ντέιβις, ο οποίος έχει διπλή ισπανική και αμερικανική υπηκοότητα και είναι 62 ετών, αποχώρησε από τον FAO την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από 26 χρόνια υπηρεσίας στον οργανισμό. Έχει ήδη προσφύγει κατά της απόλυσής του.

Οι δράσεις για την πείνα στη Γάζα

Σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Ντέιβις, οι λόγοι της μη ανανέωσης της σύμβασής του περιλαμβάνουν τη δημοσίευση ενημερωτικού σημειώματος από την ομάδα του σχετικά με την πείνα στη Γάζα. Επιπλέον, είχε διοργανωθεί σχετικό σεμινάριο τον περασμένο Σεπτέμβριο, το οποίο αποτέλεσε ένα από τα σημεία τριβής.

Ο ίδιος συμμετείχε επίσης σε εβδομαδιαίες «αγρυπνίες ενός λεπτού σιγής» που πραγματοποιούνταν στους χώρους του FAO, στην έδρα του οργανισμού στη Ρώμη. Αυτές οι αγρυπνίες γίνονταν στη μνήμη όσων είχαν σκοτωθεί και έλαβαν χώρα τον Οκτώβριο.

Αντιδράσεις και καταγγελίες

Το σεμινάριο για την πείνα στη Γάζα, που διοργανώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, προκάλεσε την επίσημη καταγγελία της ισραηλινής αντιπροσωπείας στον FAO. Η ισραηλινή αντιπροσωπεία φέρεται να εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με αναφορά εργαζομένου του FAO που συντάχθηκε τότε, η ισραηλινή αντιπροσωπεία έστειλε επίσης διπλωμάτη να φωτογραφίσει μέλη του προσωπικού που συμμετείχαν στην εκδήλωση ενός λεπτού σιγής τον Οκτώβριο, καταγράφοντας τις παρουσίες.

Οι δηλώσεις του γενικού διευθυντή του FAO

Ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Qu Dongyu, φάνηκε να αναφέρεται στην απόλυση του Ντέιβις σε δημόσια τοποθέτησή του την περασμένη Τρίτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της τοποθέτησης, ο Κου απείλησε να απολύσει και άλλα άτομα για αυτό που χαρακτήρισε πολιτικό ακτιβισμό εντός του οργανισμού.

Ο Κου, ο οποίος είναι έμπειρος Κινέζος γεωπόνος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν πρόκειται να σας επιτρέψουμε να παίζετε εδώ το παιχνίδι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Πρόσθεσε επίσης: «Φυσικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ σημαντικά, αλλά υπάρχει υπηρεσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γενεύη. Αν θέλετε να ασχοληθείτε με τα ανθρώπινα δικαιώματα, πηγαίνετε εκεί».

Ο γενικός διευθυντής υπογράμμισε τη θέση του λέγοντας: «Γι’ αυτό, όταν κάποια ανώτερα στελέχη παίζουν πολιτικά παιχνίδια εδώ, τους απολύω», υπονοώντας ότι ο Ντέιβις είχε παραβιάσει τους κανονισμούς του οργανισμού με τις ενέργειές του.

Στήριξη από συναδέλφους και η αντίδραση του FAO

Κατά την αποχώρησή του από την έδρα του οργανισμού στη Ρώμη, ο Μπέντζαμιν Ντέιβις έλαβε εκδηλώσεις στήριξης από συναδέλφους του. Σε βίντεο από την αποχώρησή του, μέλη του προσωπικού του FAO φαίνονται να στέκονται όρθια και να τον χειροκροτούν.

Ο Ντέιβις εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στήριξη, δηλώνοντας: «Είναι ωραίο συναίσθημα να ξέρω ότι δεν είμαι μόνος, ότι υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που με στηρίζουν σε αυτό». Πρόσθεσε ότι πολλοί άνθρωποι τον σταματούσαν στους διαδρόμους, ακόμη και άτομα που δεν γνώριζε, για να του σφίξουν το χέρι, να τον ευχαριστήσουν ή να του πουν ότι ήταν αναστατωμένοι και τον στηρίζουν.

Σχετικά με την πλευρά του οργανισμού, ο FAO δεν απάντησε τη Δευτέρα στο αίτημα του Guardian για σχόλιο επί της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki