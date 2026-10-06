Χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς στους δρόμους της Γαλλίας

Χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς κατέκλυσαν τους δρόμους της Γαλλίας, συμμετέχοντας σε μία από τις μαζικότερες κινητοποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα. Οι διαδηλωτές ζητούν από την κυβέρνηση να επιληφθεί των ελλείψεων προσωπικού και των συνθηκών που επικρατούν στις σχολικές αίθουσες. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ καταγράφηκαν και βίαια επεισόδια σε συγκεκριμένες πόλεις.

Η κλίμακα των κινητοποιήσεων και τα αιτήματα

Η Γαλλία βίωσε μία από τις πιο μαζικές ημέρες κινητοποιήσεων, καθώς χιλιάδες πολίτες, μεταξύ των οποίων μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, βγήκαν στους δρόμους. Το κύριο αίτημα των διαδηλωτών είναι η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού που παρατηρούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Παράλληλα, οι διαμαρτυρόμενοι τονίζουν την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών στις σχολικές αίθουσες, οι οποίες, σύμφωνα με δηλώσεις, αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα. Οι κινητοποιήσεις αυτές αποτελούν τη μαζικότερη εκδήλωση διαμαρτυρίας για τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Επεισόδια και αστυνομική παρέμβαση

Σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας, οι κινητοποιήσεις δεν διεξήχθησαν χωρίς εντάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία προχώρησε σε χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών που είχαν αποκλείσει την πρόσβαση σε λύκεια.

Ειδικότερα, βίαια επεισόδια καταγράφηκαν κατά διαστήματα στις διαδηλώσεις σε πόλεις όπως το Στρασβούργο, η Λυόν και η Ρεν. Εκεί, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, ενώ διαδηλωτές άναψαν φωτιές στους δρόμους και εκτόξευσαν αντικείμενα, δημιουργώντας σκηνές έντασης.

Ειρηνικές διαδηλώσεις και συνθήματα

Παρά τα επεισόδια σε ορισμένες πόλεις, ένα μεγάλο μέρος των διαδηλώσεων διεξήχθη σε ειρηνικό κλίμα. Στη Μασσαλία και τη Νάντη, οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα που εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση της εκπαίδευσης, όπως «Το κράτος έχει σκοτώσει την εθνική εκπαίδευση».

Στην Τουλούζη, γονείς συμμετείχαν στην κεφαλή μιας πορείας, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, αναδεικνύοντας την ενότητα και τη συλλογική διεκδίκηση. Αυτές οι εικόνες υπογραμμίζουν τον ευρύ χαρακτήρα των κινητοποιήσεων, που αγκάλιασαν διάφορες κοινωνικές ομάδες.

Μαρτυρίες και προβλήματα στα σχολεία

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος. Ο Ουγκό Βετζέλ, πρόσφατος απόφοιτος λυκείου του Στρασβούργου, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «Υπάρχει ένα τόσο μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ελίτ και εμάς», υπογραμμίζοντας την αποξένωση που νιώθουν.

Η Ρομπέρτα, επίσης πρόσφατη απόφοιτος λυκείου, η οποία συμμετείχε σε διαμαρτυρία έξω από το σχολείο Henri IV στο Παρίσι, τόνισε την ανάγκη για περισσότερα χρήματα στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σύμφωνα με την ίδια, αυτό είναι απαραίτητο «προκειμένου τα λύκεια να ανακαινιστούν», καθώς τα σχολεία αντιμετωπίζουν σειρά προβλημάτων, όπως διαρροές νερού και επιδρομές αρουραίων.

Εξάπλωση των διαμαρτυριών και κυβερνητικές προκλήσεις

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο στα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού και έκτοτε έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, λαμβάνοντας πανεθνικές διαστάσεις. Η εξέλιξη αυτή θέτει μια σημαντική πρόκληση για την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές οικονομικές πιέσεις και περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια, με τις εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις να προστίθενται στις δυσκολίες. Η Μαθητική Ένωση Λυκείων έκανε γνωστό πως περισσότερα από τα μισά λύκεια στη Γαλλία έχουν αποκλειστεί ή θα παραμείνουν κλειστά για σήμερα, ενώ ορισμένες τοπικές εκπαιδευτικές αρχές επιχείρησαν να κάνουν διαδικτυακά μαθήματα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Reader