Εκτεταμένες κινητοποιήσεις στη Γαλλία: Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους, συγκρούσεις και τραυματισμοί

Μαζικές κινητοποιήσεις συγκλονίζουν τη Γαλλία, με χιλιάδες πολίτες να έχουν βγει στους δρόμους σε πολλές πόλεις, διαμαρτυρόμενοι για τις ελλείψεις προσωπικού και τις συνθήκες στην εκπαίδευση. Η κατάσταση, ειδικά την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, χαρακτηρίστηκε από εκτεταμένα επεισόδια, χρήση δακρυγόνων και φωτιές, ενώ καταγράφηκαν εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες προσαγωγές.

Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 17 Σεπτεμβρίου στα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού και έκτοτε έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη τη Γαλλία, αποτελώντας μια σημαντική πρόκληση για την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές πιέσεις και περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια, ενώ οι κινητοποιήσεις έχουν λάβει τη μορφή ενός κύματος διαμαρτυρίας για τις συνθήκες στις σχολικές αίθουσες.

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, μαθητές, καθηγητές και γονείς κατέκλυσαν τους δρόμους, σε μια από τις μαζικότερες ημέρες κινητοποιήσεων. Το σκηνικό στους δρόμους της Γαλλίας περιλάμβανε δακρυγόνα, φωτιές και καπνούς. Στη Μασσαλία και τη Νάντη, διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Το κράτος έχει σκοτώσει την εθνική εκπαίδευση», με τις διαδηλώσεις να διεξάγονται στο μεγαλύτερο μέρος τους σε ειρηνικό κλίμα. Στην Τουλούζη, γονείς κρατούνταν χέρι χέρι στην κεφαλή μιας πορείας.

Αριθμός συμμετεχόντων και σχολεία υπό κατάληψη

Η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις ήταν ιδιαίτερα υψηλή. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των διαδηλωτών έφτασε τις 450.000 σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων περίπου 100.000 στο Παρίσι. Αντίθετα, το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών έδωσε χαμηλότερη εκτίμηση, κάνοντας λόγο για 250.000 διαδηλωτές συνολικά και 56.000 στη γαλλική πρωτεύουσα.

Παράλληλα, η Μαθητική Ένωση Λυκείων έκανε γνωστό πως περισσότερα από τα μισά λύκεια στη Γαλλία έχουν αποκλειστεί. Το υπουργείο Παιδείας υπολόγισε σε περίπου 900 τον αριθμό των σχολείων που βρίσκονται υπό κατάληψη ή έχουν αναστείλει τα μαθήματά τους, ενώ οι μαθητές ανεβάζουν τον αριθμό σε πάνω από 2.000. Ορισμένες τοπικές εκπαιδευτικές αρχές επιχείρησαν να κάνουν διαδικτυακά μαθήματα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Συγκρούσεις και τραυματισμοί στους δρόμους

Η κατάσταση σε αρκετές πόλεις βγήκε εκτός ελέγχου, με βίαια επεισόδια να καταγράφονται κατά διαστήματα. Συνολικά, έχουν γίνει 6.100 προσαγωγές. Στις συγκρούσεις τραυματίστηκαν 715 αστυνομικοί και 215 έφηβοι, σύμφωνα με το γραφείο του Λεκορνί.

Στο Παρίσι, ομάδα περίπου 300 ατόμων συγκρούστηκε επανειλημμένα με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων. Βίαια επεισόδια καταγράφηκαν επίσης στο Στρασβούργο, τη Λυών και τη Ρεν, όπου η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και διαδηλωτές άναψαν φωτιές στους δρόμους και εκτόξευσαν αντικείμενα. Στο Στρασβούργο, διαδηλωτές άναψαν φωτοβολίδες και πέταξαν πίσω δακρυγόνα. Χρήση δακρυγόνων καταγράφηκε επίσης στη Μασσαλία.

Σε ένα σοβαρό περιστατικό, ασκήθηκε δίωξη σε αστυνομικό που κατηγορείται για βιαιοπραγία, καθώς εκτόξευσε δακρυγόνο με ευθεία βολή, τραυματίζοντας σοβαρά στο πρόσωπο μαθητή λυκείου στην περιοχή του Σεν-Ουέν-λ’Ομόν την περασμένη εβδομάδα. Ο αστυνομικός φέρεται να χρησιμοποίησε εκτοξευτή βλημάτων.

Οι φωνές των διαδηλωτών και τα αιτήματα

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση της εκπαίδευσης. Ο Ουγκό Βετζέλ, που αποφοίτησε πρόσφατα από λύκειο του Στρασβούργου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει ένα τόσο μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ελίτ και εμάς».

Η Ρομπέρτα, επίσης πρόσφατη απόφοιτος λυκείου, συμμετείχε σε διαμαρτυρία έξω από το περίβλεπτο σχολείο Henri IV στο Παρίσι και τόνισε: «Θέλουμε περισσότερα χρήματα για το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα προκειμένου τα λύκεια να ανακαινιστούν». Συμπλήρωσε δε ότι τα σχολεία αντιμετωπίζουν σειρά προβλημάτων, από διαρροές νερού έως επιδρομές αρουραίων, αναδεικνύοντας τις κακές συνθήκες στις εγκαταστάσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit