Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει «κόφτη» στην ψήφο για νέα κράτη-μέλη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τρίτη (6/10) ένα σύνολο νέων κανονισμών και μέτρων που αφορούν τις χώρες που ενδέχεται να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προτάσεις αυτές έχουν ως στόχο την προετοιμασία της ΕΕ για τη διεύρυνση, με χώρες όπως το Μαυροβούνιο, η Αλβανία, η Ουκρανία και η Μολδαβία να βρίσκονται στο προσκήνιο. Παράλληλα, επιδιώκεται η καθησύχαση των υφιστάμενων κρατών-μελών σχετικά με το ενδεχόμενο πολιτικό και οικονομικό κόστος που μπορεί να προκύψει από αυτή τη διαδικασία.

Οι βασικές μεταρρυθμίσεις και ο «κόφτης» στην ψήφο

Μεταξύ των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων από το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεχωρίζει ένα μέτρο που προβλέπει την αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου ενός νέου μέλους. Συγκεκριμένα, η αναστολή αυτή θα μπορεί να εφαρμοστεί κατά τα πρώτα 15 έτη της ένταξής του, εάν το κράτος-μέλος πάψει να τηρεί τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης.

Επιπλέον, οι προτάσεις περιλαμβάνουν ένα σχέδιο για τον περιορισμό της οικονομικής στήριξης προς τον μεγάλο αγροτικό τομέα της Ουκρανίας, σε περίπτωση ένταξής της. Αυτά τα μέτρα αντικατοπτρίζουν το ανανεωμένο ενδιαφέρον των κρατών-μελών για τη διεύρυνση του μπλοκ των 27 χωρών, μια τάση που ενισχύθηκε σημαντικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και την επιθυμία του Κιέβου να ενταχθεί στην Ένωση στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σταδιακή ένταξη σε προγράμματα και τομείς της ΕΕ

Η Επιτροπή πρότειψε επίσης την ενίσχυση μιας ήδη υφιστάμενης πολιτικής, η οποία αφορά τη σταδιακή ένταξη των υποψήφιων χωρών σε προγράμματα και οικονομικούς τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν την ενέργεια, τις μεταφορές, τον ψηφιακό τομέα και την άμυνα.

Για να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα, οι χώρες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να ευθυγραμμίζονται με τη γενικότερη στρατηγική κατεύθυνση που έχει χαράξει η ΕΕ.

Οι υποψήφιες χώρες και το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Μαυροβούνιο, ένα μικρό βαλκανικό κράτος, θεωρείται πιθανό να είναι η επόμενη χώρα που θα είναι έτοιμη να ενταχθεί στο μπλοκ. Υπάρχει η εκτίμηση ότι το Μαυροβούνιο ενδεχομένως να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις ένταξης έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Εκτός από το Μαυροβούνιο, η Αλβανία, η Μολδαβία και η Ουκρανία θεωρούνται επίσης πρωτοπόροι στη διαδικασία διεύρυνσης. Ωστόσο, για αυτές τις χώρες, η ένταξη στην Ένωση πιθανότατα απέχει ακόμη αρκετά χρόνια, καθώς η διαδικασία απαιτεί την εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων και μεταρρυθμίσεων.

Δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προέβη σε γραπτή δήλωση σχετικά με τις εξελίξεις αυτές. Στη δήλωσή της, τόνισε την ανάγκη ετοιμότητας της Ένωσης να υποδεχθεί τις χώρες που προχωρούν στην πορεία των μεταρρυθμίσεων για τη διεύρυνση.

Συγκεκριμένα, η κυρία φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι αυτή η ετοιμότητα σημαίνει την προετοιμασία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, την προσαρμογή των πολιτικών της στις νέες πραγματικότητες, καθώς και τη διασφάλιση ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης αντικατοπτρίζει τις κοινές φιλοδοξίες των κρατών-μελών.

Η διαδικασία έγκρισης των προτάσεων

Οι προτάσεις που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαιτήσουν την έγκριση των 27 σημερινών κρατών-μελών της ΕΕ προκειμένου να υλοποιηθούν. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την εφαρμογή των νέων κανονισμών και μεταρρυθμίσεων.

Οι χώρες αυτές αναμένεται να ξεκινήσουν τις συζητήσεις σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής τις επόμενες ημέρες, σηματοδοτώντας την έναρξη των διαβουλεύσεων για το μέλλον της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με πληροφορίες από: Reader