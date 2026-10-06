Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο με παραβιάσεις και παραβάσεις

Δραστηριότητα τουρκικών αεροσκαφών καταγράφηκε την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, στο Αιγαίο, με τις ελληνικές αρχές να προχωρούν σε αναγνώριση και αναχαίτιση. Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν συνολικά δεκαπέντε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, καθώς και δέκα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών. Οι ενέργειες αυτές από τα τουρκικά αεροσκάφη έλαβαν χώρα σε διάφορες περιοχές της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής.

Η τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο

Η προκλητική δραστηριότητα των τουρκικών αεροσκαφών εντοπίστηκε σε συγκεκριμένες περιοχές του Αιγαίου. Οι ενέργειες αυτές σημειώθηκαν τόσο στο βορειοανατολικό όσο και στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου. Η παρουσία των αεροσκαφών προκάλεσε την κινητοποίηση των αρμόδιων ελληνικών δυνάμεων για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση της κατάστασης, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες.

Οι παραβιάσεις και παραβάσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης πρακτικής που παρατηρείται στην περιοχή, με την Ελλάδα να ανταποκρίνεται πάντοτε με βάση τους διεθνείς κανονισμούς. Η συγκεκριμένη ημέρα, η Τρίτη 6 Οκτωβρίου, χαρακτηρίστηκε από την εκτεταμένη αυτή δραστηριότητα, η οποία περιλάμβανε διαφορετικούς τύπους αεροσκαφών.

Τα αεροσκάφη που συμμετείχαν

Στον σχηματισμό των τουρκικών αεροσκαφών που ενεπλάκησαν στις παραβιάσεις και παραβάσεις συμμετείχαν διάφοροι τύποι ιπτάμενων μέσων. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκε η παρουσία ενός ζεύγους οπλισμένων μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16. Τα αεροσκάφη αυτά, γνωστά για τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες, αποτελούν συχνά μέρος τέτοιων σχηματισμών.

Επιπλέον, στον ίδιο σχηματισμό περιλαμβανόταν ένα αεροσκάφος τύπου CN-235, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως για μεταφορές ή αναγνωριστικές αποστολές. Τέλος, η τουρκική δραστηριότητα συμπληρώθηκε από τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, γνωστά ως UAV, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιτήρηση και συλλογή πληροφοριών χωρίς την παρουσία πιλότου.

Αναλυτικά οι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας

Συνολικά δέκα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών καταγράφηκαν την Τρίτη, 6/10. Οι παραβάσεις αυτές αφορούν την μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ασφαλή κίνηση των αεροσκαφών εντός της περιοχής ευθύνης του FIR Αθηνών. Η κατανομή των παραβάσεων ανά τύπο αεροσκάφους ήταν συγκεκριμένη.

Ειδικότερα, μία από τις δέκα παραβάσεις καταγράφηκε από το ζεύγος των οπλισμένων F-16. Το αεροσκάφος τύπου CN-235 ήταν υπεύθυνο για δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Τέλος, τα τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) πραγματοποίησαν τις περισσότερες παραβάσεις, φτάνοντας τις επτά στον αριθμό.

Οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου

Πέρα από τις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, σημειώθηκαν και δεκαπέντε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου της Ελλάδας. Οι παραβιάσεις αυτές συνιστούν εισόδους τουρκικών αεροσκαφών σε περιοχές που ανήκουν στην εθνική κυριαρχία, χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή γνωστοποίηση. Η κατανομή των παραβιάσεων ανά τύπο αεροσκάφους ήταν επίσης συγκεκριμένη.

Από τις συνολικά δεκαπέντε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, οι έξι πραγματοποιήθηκαν από το αεροσκάφος τύπου CN-235. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) ήταν αυτά που πραγματοποίησαν τις περισσότερες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, με τον αριθμό τους να ανέρχεται στις εννέα. Το ζεύγος των F-16 δεν αναφέρεται ότι πραγματοποίησε παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου, αλλά παραβάσεις FIR.

Η ελληνική αντίδραση και αναχαίτιση

Σε όλες τις περιπτώσεις της τουρκικής δραστηριότητας, τα ελληνικά αεροσκάφη αναγνώρισαν και αναχαίτισαν τα τουρκικά αεροσκάφη. Η διαδικασία αυτή ακολουθεί τους προβλεπόμενους διεθνείς κανόνες και αποτελεί πάγια πρακτική των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για την προστασία του εθνικού εναέριου χώρου και την τήρηση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των αναχαιτίσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με επαγγελματισμό και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, δεν σημειώθηκε καμία εμπλοκή μεταξύ των ελληνικών και των τουρκικών αεροσκαφών. Αυτό σημαίνει ότι οι αναχαιτίσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς περαιτέρω επεισόδια, διατηρώντας την ασφάλεια στην περιοχή του Αιγαίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki