Η Σουηδία αναπτύσσει συστήματα Patriot και μαχητικά Gripen στην Πολωνία

Η Σουηδία ανακοίνωσε την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων πυραυλικής άμυνας Patriot στην Πολωνία, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια του κέντρου εφοδιαστικής του ΝΑΤΟ που προμηθεύει όπλα στην Ουκρανία. Την είδηση γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ούλφ Κρίστερσον, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της χώρας του στην ενίσχυση της συλλογικής άμυνας. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Ανάπτυξη συστημάτων Patriot στην Πολωνία

Σύμφωνα με τη δήλωση του Σουηδού πρωθυπουργού, Ούλφ Κρίστερσον, η Σουηδία θα αναπτύξει συστήματα πυραυλικής άμυνας Patriot σε πολωνικό έδαφος. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συμβολής της Σουηδίας στην προστασία του στρατηγικής σημασίας κέντρου εφοδιαστικής του ΝΑΤΟ, το οποίο λειτουργεί ως κόμβος για την αποστολή οπλισμού στην Ουκρανία. Η ανάπτυξη των Patriot από τη Σουηδία θα αντικαταστήσει την αντίστοιχη στήριξη που παρείχε μέχρι πρότινος η Ολλανδία.

Η επιχείρηση για την ανάπτυξη των σουηδικών συστημάτων Patriot έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο. Η κυβέρνηση της Σουηδίας ανακοίνωσε ότι θα αποσταλούν περίπου 100 στρατιωτικοί, οι οποίοι προέρχονται από τη μονάδα αεροπορικής άμυνας που εδρεύει στο Χάλμσταντ. Παρά τις λεπτομέρειες αυτές, η Σουηδία αρνήθηκε να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό των μονάδων του συστήματος Patriot που θα αναπτυχθούν στην Πολωνία, όπως επισημάνθηκε από το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Συμπληρωματική αποστολή μαχητικών αεροσκαφών Gripen

Η ανάπτυξη των συστημάτων Patriot δεν αποτελεί τη μοναδική σουηδική συμβολή στην ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή. Την προηγούμενη εβδομάδα, η σουηδική κυβέρνηση είχε ήδη ανακοινώσει την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών τύπου Gripen στην Πολωνία. Τα αεροσκάφη αυτά πρόκειται να συμμετάσχουν σε μια αποστολή επιτήρησης του εναέριου χώρου, η οποία εντάσσεται στις ευρύτερες επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός Κρίστερσον διευκρίνισε τον κοινό σκοπό πίσω από αυτές τις δύο στρατιωτικές κινήσεις. «Ο στόχος τόσο της ανάπτυξης των Gripen όσο και της ανάπτυξης των Patriot είναι… η προστασία του κέντρου εφοδιαστικής του ΝΑΤΟ στην Πολωνία, στο αεροδρόμιο», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη συντονισμένη προσπάθεια για την ενίσχυση της άμυνας του συγκεκριμένου κόμβου.

Προειδοποιήσεις για «υβριδικές» επιθέσεις

Οι αποφάσεις της Σουηδίας λαμβάνονται σε ένα περιβάλλον όπου εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για την περιφερειακή ασφάλεια. Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, τον περασμένο μήνα, είχε αναφερθεί σε πληροφορίες που υποδεικνύουν σχέδια της Ρωσίας για την εξαπόλυση «υβριδικών» επιθέσεων. Επικαλούμενος ανώνυμες υπηρεσίες πληροφοριών, ο κ. Τουσκ είχε δηλώσει ότι αυτές οι επιθέσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη χρήση drones και πυραύλων, στοχεύοντας χώρες που παρέχουν υποστήριξη στην Ουκρανία.

Η αναφορά σε «υβριδικές» επιθέσεις υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των σύγχρονων απειλών και την ανάγκη για ενισχυμένα αμυντικά μέτρα. Η δήλωση του Πολωνού πρωθυπουργού προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ανησυχίας στις εξελίξεις που αφορούν την ασφάλεια των χωρών που εμπλέκονται στην υποστήριξη της Ουκρανίας.

Η απάντηση της Ρωσίας στις εξελίξεις

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων και των αναπτύξεων αμυντικών συστημάτων, η Ρωσία έχει διατυπώσει τη δική της θέση σχετικά με τις προθέσεις της. Ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία «δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί σε κανέναν». Η δήλωση αυτή αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της στάσης της Μόσχας.

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε μια σημαντική προειδοποίηση, τονίζοντας τις πιθανές συνέπειες σε περίπτωση που η Ρωσία δεχθεί επίθεση. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως «αν υποστούμε επιθετική ενέργεια, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να αντιδράσουμε». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ετοιμότητα της Ρωσίας να απαντήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια θεωρηθεί επιθετική εναντίον της.

Με πληροφορίες από: News.gr