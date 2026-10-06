Νεκρή εργαζόμενη σε εργαστήριο στη Σιβηρία: Έρευνες για πιθανή πνευμονική πανώλη

Μία 28χρονη εργαζόμενη σε ερευνητικό ινστιτούτο στη Σιβηρία, το οποίο ειδικεύεται στη μελέτη και αντιμετώπιση της πανώλης, απεβίωσε από άγνωστη αιτία. Ο θάνατός της έχει προκαλέσει ανησυχία στη νοτιοανατολική Ρωσία, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να είχε εκτεθεί σε μορφή πανώλης στο εργαστήριο όπου εργαζόταν. Οι ρωσικές αρχές έχουν ήδη εντοπίσει όλους όσοι ήρθαν σε επαφή με την εκλιπούσα και τους παρακολουθούν για τυχόν συμπτώματα νόσου.

Ο θάνατος της εργαζόμενης και οι φόβοι για πανώλη

Ο θάνατος της νεαρής γυναίκας στο Ιρκούτσκ έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αιτία του, παρόλο που αρχικά διαγνώστηκε με πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας. Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε την πληροφορία αυτή, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης την έχουν ταυτοποιήσει ως την τεχνικό εργαστηρίου, Ντάρια Σιπίλοβα, αναφέροντας ότι πέθανε την περασμένη Παρασκευή.

Η ανησυχία εντείνεται λόγω της φύσης της εργασίας της στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Αντιπανώλης της Σιβηρίας και της Άπω Ανατολής, το οποίο ασχολείται με τη μελέτη της πανώλης. Συγκεκριμένα, οι φόβοι επικεντρώνονται στην πνευμονική πανώλη, μία από τις τρεις μορφές της νόσου που προκαλεί το βακτήριο Yersinia pestis. Ωστόσο, οι ρωσικές αρχές αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η ασθένεια συνδέεται με κάποιο από τα παθογόνα με τα οποία ερχόταν σε επαφή η εργαζόμενη.

Οι ενέργειες των ρωσικών αρχών και η παρακολούθηση επαφών

Σε άμεση ανταπόκριση στον θάνατο της 28χρονης, οι ρωσικές αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό όλων των ατόμων που ήρθαν σε επαφή μαζί της. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Κριστιάν Λίντμαγερ, «Όλες οι επαφές... φέρεται ότι έχουν εντοπιστεί και παρακολουθούνται για τυχόν νόσηση και μέχρι σήμερα καμία από αυτές δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα νόσου».

Η Άννα Ποπόβα, επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας δημόσιας υγείας Rospotrebnadzor, επιβεβαίωσε ότι άνθρωποι που βρίσκονταν στο νοσοκομείο όπου πέθανε η γυναίκα την περασμένη εβδομάδα τέθηκαν σε καραντίνα. Παράλληλα, αρκετοί που είχαν έρθει σε επαφή μαζί της τέθηκαν υπό ιατρική παρακολούθηση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Rospotrebnadzor χειρίζεται την κατάσταση και θα δώσει περισσότερες πληροφορίες όταν αυτές θα είναι διαθέσιμες, ενώ παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Η αντίδραση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και η διεθνής προσφορά βοήθειας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για την υπόθεση. Ο εκπρόσωπός του, Κριστιάν Λίντμαγερ, ανέφερε ότι οι ρωσικές αρχές ερευνούν αν η πνευμονική πανώλη προκάλεσε τον θάνατο της γυναίκας. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι ρωσικές αρχές δεν έχουν απαντήσει επισήμως σε αίτημα του ΠΟΥ για να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσέφερε βοήθεια, μια πρόταση που χαιρετίστηκε από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η πιθανότητα ενός θανάτου από μία ασθένεια που συνδέεται με τον Μεσαίωνα προκαλεί σοκ.

Ερωτήματα διαφάνειας και η ανησυχία στην περιοχή

Ο θάνατος της 28χρονης έχει πυροδοτήσει ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια των ρωσικών αρχών. Ένας κυβερνήτης γειτονικής περιοχής τροφοδότησε τις σχετικές εικασίες το Σαββατοκύρεακο, όταν σε ανάρτησή του στο Telegram άφησε να εννοηθεί ότι η γυναίκα είχε πεθάνει από πανώλη. Αργότερα, τροποποίησε την ανάρτηση, προσθέτοντας τη λέξη «ίσως», γεγονός που υποδηλώνει την αβεβαιότητα και την ευαισθησία του θέματος.

Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία στη νοτιοανατολική Ρωσία, καθώς η πιθανότητα έκθεσης σε ένα τόσο επικίνδυνο παθογόνο, όπως η πνευμονική πανώλη, σε ένα εργαστήριο, εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς για την ασφάλεια και τις διαδικασίες. Παρά τις διαβεβαιώσεις των ρωσικών αρχών ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης με τα παθογόνα του εργαστηρίου, η διερεύνηση συνεχίζεται.

Με πληροφορίες από: News.gr