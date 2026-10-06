Οργή για δηλώσεις Τραμπ που υπονόησε ότι θα άφηνε το Ιράν να «εξουδετερώσει» πόλεις των ΗΠΑ

Έντονη οργή έχει προκαλέσει η πρόσφατη δήλωση του πρώην Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπονόησε ότι ενδεχομένως να επέτρεπε στο Ιράν να «καταστρέψει» αμερικανικές πόλεις. Οι δηλώσεις του, που έγιναν σε εκδήλωση στη Νεμπράσκα, πυροδότησαν άμεσες αντιδράσεις από πολιτικούς αξιωματούχους της Καλιφόρνια, οι οποίοι καταδίκασαν τα σχόλιά του.

Οι επίμαχες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Νεμπράσκα, εξέφρασε την ελπίδα του για μια «τεράστια νίκη» στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις υψηλές τιμές, υποστηρίζοντας ότι αυτές, ως αποτέλεσμα ενός ενδεχόμενου πολέμου με το Ιράν, αποτελούν ένα «μικρό τίμημα για τη διασφάλιση της παγκόσμιας ασφάλειας και της ασφάλειας της χώρας μας».

Στο πλαίσιο αυτής της ομιλίας, ο Τραμπ προχώρησε σε δηλώσεις που προκάλεσαν σάλο. Συγκεκριμένα, στο Γκραντ Άιλαντ, είπε: «Μπορούν να ισοπεδώσουν μια πόλη». Και συνέχισε: «Ας ισοπεδώσουν το Λος Άντζελες. Ας ισοπεδώσουν το Σαν Ντιέγκο». Το πλήθος των υποστηρικτών του, σύμφωνα με πληροφορίες, τον χειροκρότησε μετά από αυτά τα σχόλια.

Άμεση καταδίκη από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια

Οι δηλώσεις του πρώην προέδρου προκάλεσαν την άμεση καταδίκη από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, καθώς και από τους δημάρχους των πόλεων που αναφέρθηκαν. Ο Νιούσομ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του.

«Αφού έστειλε την Εθνοφρουρά και τους Πεζοναύτες για να καταλάβουν την Καλιφόρνια, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει τώρα ότι οι ξένοι εχθροί μας πρέπει να “εξολοθρεύσουν” το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο», έγραψε ο Γκάβιν Νιούσομ. Ο κυβερνήτης κατέληξε χαρακτηρίζοντας τον Τραμπ «διαταραγμένο και επικίνδυνο».

Το γραφείο Τύπου του Νιούσομ για τους κατοίκους

Το γραφείο Τύπου του κυβερνήτη Νιούσομ προέβη επίσης σε διευκρινιστική δήλωση, τονίζοντας τη σοβαρότητα των λεγομένων του Τραμπ. «Ας είμαστε σαφείς: Ο πρόεδρος τάσσεται υπέρ μιας επίθεσης εναντίον περισσότερων από 10 εκατομμυρίων κατοίκων των ΗΠΑ σε δύο από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αμερικής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση του γραφείου Τύπου πρόσθεσε ότι «Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Τίποτα από αυτά δεν είναι. Και θα συνεχίσουμε να το υπενθυμίζουμε αυτό στον κόσμο κάθε μέρα». Οι πόλεις Λος Άντζελες και Σαν Ντιέγκο είναι γνωστές ως περιοχές όπου επικρατούν οι Δημοκρατικοί, γεγονός που προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στα σχόλια του Τραμπ.

Η αντίδραση της δημάρχου του Λος Άντζελες

Στις αντιδράσεις προστέθηκε και η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, η οποία εξέφρασε την έντονη διαφωνία της με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η δήμαρχος υπογράμμισε τον θεμελιώδη ρόλο ενός προέδρου για την ασφάλεια της χώρας.

Συγκεκριμένα, η Κάρεν Μπας δήλωσε: «Ο ρόλος ενός προέδρου είναι να προστατεύει τη χώρα, όχι να την απειλεί ενεργά και να ενθαρρύνει επιθέσεις κατά αμερικανικών ζωών». Η δήλωσή της αντικατοπτρίζει την ανησυχία για τις επιπτώσεις τέτοιων σχολίων στην εθνική ασφάλεια και την προστασία των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Reader