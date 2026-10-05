Βιετνάμ: Δώδεκα συλλήψεις για την κλοπή 2.700 γατών προς πώληση του κρέατός τους

Φρίκη προκαλεί στο Βιετνάμ η αποκάλυψη ενός εκτεταμένου κυκλώματος κλοπής γατών, καθώς δώδεκα άνδρες συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι έκλεψαν περίπου 2.700 ζώα. Οι συλλήψεις έγιναν μετά από εισβολές σε κατοικημένες περιοχές τη νύχτα της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου 2026, με σκοπό την πώληση του κρέατος των γατών. Η αστυνομία και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν σήμερα τις εξελίξεις, φέρνοντας στο φως τις λεπτομέρειες αυτής της παράνομης δραστηριότητας.

Οι συλλήψεις και η ομολογία των δραστών

Οι δώδεκα άνδρες τέθηκαν υπό κράτηση, κατηγορούμενοι για κλοπή. Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, ομολόγησαν ότι είχαν κλέψει και διακινήσει περίπου 2.700 γάτες, οι οποίες ήταν διαφόρων ρατσών. Αυτή η ομολογία αναδεικνύει την κλίμακα της επιχείρησης που είχαν στήσει, με στόχο το κρέας των ζώων.

Η αστυνομία, σε επίσημη ανακοίνωσή της, επιβεβαίωσε τις συλλήψεις και την ομολογία των κατηγορουμένων. Η δράση τους προκάλεσε έντονη ανησυχία στην κοινή γνώμη, καθώς οι γάτες αποτελούν συχνά κατοικίδια ζώα σε πολλές οικογένειες.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος κλοπής

Το κύκλωμα λειτουργούσε μεθοδικά, εκμεταλλευόμενο τις νυχτερινές ώρες. Συγκεκριμένα, οι κλοπές λάμβαναν χώρα μεταξύ 11:00 μ.μ. και 4:00 π.μ. Αυτό το χρονικό διάστημα επέτρεπε στους δράστες να κινούνται με μεγαλύτερη ευχέρεια και να αποφεύγουν τον εντοπισμό.

Οι άνδρες μεταβαίνανε σε κατοικημένες περιοχές με μοτοσικλέτες, οργανωμένοι σε μικρές ομάδες. Ο στόχος τους ήταν να κλέβουν γάτες απευθείας από τους γείτονες, εισβάλλοντας στις ιδιοκτησίες τους. Αυτός ο τρόπος δράσης υποδηλώνει μια οργανωμένη προσπάθεια για τη συλλογή μεγάλου αριθμού ζώων.

Το νομικό πλαίσιο και η παρανομία της κλοπής

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κατανάλωση κρέατος σκύλου και γάτας είναι νόμιμη πρακτική στο Βιετνάμ. Ωστόσο, η νομιμότητα αυτή συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι πωλητές κρέατος υποχρεούνται να φέρουν πιστοποιητικά που να επαληθεύουν την προέλευση των ζώων, διασφαλίζοντας έτσι την υγιεινή και την τήρηση των κανόνων.

Η κλοπή των γατών, όπως στην περίπτωση των δώδεκα συλληφθέντων, καθιστά την πράξη παράνομη, ανεξάρτητα από τη νομιμότητα της κατανάλωσης του κρέατος. Η έλλειψη πιστοποιητικών προέλευσης, λόγω της κλοπής, παραβιάζει τους ισχύοντες κανονισμούς και θέτει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.

Κατασχέσεις εξοπλισμού και προηγούμενα περιστατικά

Στο πλαίσιο των ερευνών, στην πόλη Χο Τσι Μινχ, στο νότιο Βιετνάμ, οι αρχές προχώρησαν σε σημαντικές κατασχέσεις. Μεταξύ των αντικειμένων που βρέθηκαν ήταν μηχανές εκδοράς, παγίδες ειδικά σχεδιασμένες για γάτες και ζυγαριές. Αυτός ο εξοπλισμός επιβεβαιώνει την πρόθεση των δραστών να επεξεργαστούν και να πωλήσουν το κρέας των κλεμμένων ζώων.

Το συγκεκριμένο δίκτυο είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο των αρχών τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Τότε, η αστυνομία είχε κατασχέσει 50 ζωντανές γάτες, μαζί με 55 παγίδες για γάτες, δύο ζυγαριές και δύο μηχανές εκδοράς, υποδεικνύοντας μια συνεχιζόμενη προσπάθεια καταπολέμησης τέτοιων κυκλωμάτων.

Επιπλέον, νωρίτερα φέτος, 18 άτομα είχαν συλληφθεί επίσης στην πόλη Χο Τσι Μινχ. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούνταν ότι συμμετείχαν σε δύο ξεχωριστά κυκλώματα κλοπής γατών, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση του προβλήματος στην περιοχή.

Η οικονομική διάσταση της παράνομης δραστηριότητας

Η κλοπή των γατών έχει και μια σημαντική οικονομική διάσταση για τους δράστες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, οι κλεμμένες γάτες μπορούν να πωληθούν σε εστιατόρια της περιοχής. Η τιμή πώλησης ανέρχεται σε τουλάχιστον 2,4 ευρώ ανά κιλό κρέατος.

Αυτή η τιμή καθιστά την παράνομη διακίνηση κρέατος γατών μια επικερδή δραστηριότητα για τα κυκλώματα, παρά τους κινδύνους σύλληψης και τις νομικές συνέπειες. Το κίνητρο του κέρδους φαίνεται να οδηγεί τις ενέργειες των δραστών, εκμεταλλευόμενοι τη ζήτηση για το συγκεκριμένο είδος κρέατος.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki