Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά της αστυνομίας σχετικά με τη σύλληψή του για τη σχέση του με τον Επστάιν

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο μικρότερος αδερφός του βασιλιά Καρόλου, κίνησε νομική διαδικασία εναντίον της Αστυνομίας του Τέιμς Βάλεϊ. Η ενέργεια αυτή αφορά τη σύλληψή του τον Φεβρουάριο, ως υπόπτου για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα. Η σύλληψη βασίστηκε σε έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και αφορούσαν τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.

Ο πρώην πρίγκιπας ζήτησε από δικαστή να αποφανθεί αν η ενέργεια της αστυνομίας εις βάρος του είναι νόμιμη. Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ αρνείται ότι διέπραξε κάτι αξιομέμπτο που σχετίζεται με τον Αμερικανό χρηματιστή και υποστηρίζει ότι έχει μετανιώσει για τη φιλία τους.

Η νομική προσφυγή και οι κατηγορίες

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο οποίος συνελήφθη τον Φεβρουάριο, τέθηκε υπό υποψία για διαρροή κυβερνητικών εγγράφων στον Τζέφρι Επστάιν. Αυτή η φερόμενη διαρροή φέρεται να έλαβε χώρα κατά την περίοδο που ο Άντριου υπηρετούσε ως ειδικός εμπορικός ακόλουθος, από το 2001 ως το 2011.

Η νομική του προσφυγή στρέφεται κατά της Αστυνομίας του Τέιμς Βάλεϊ, με τον ίδιο να επιδιώκει δικαστική απόφαση σχετικά με τη νομιμότητα των ενεργειών της αστυνομίας. Η υπόθεση έχει προκύψει από έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, τα οποία αφορούν τον Τζέφρι Επστάιν.

Έρευνες και εντάλματα σύλληψης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ έχει καταθέσει αίτηση για δικαστικό έλεγχο. Η αίτηση αυτή σχετίζεται με τα εντάλματα σύλληψης που επέτρεψαν στις αστυνομικές αρχές να πραγματοποιήσουν έρευνα σε δύο κατοικίες του.

Οι έρευνες έλαβαν χώρα στο σπίτι του στο Σάντριγχαμ, καθώς και στην πρώην κατοικία του στο Royal Lodge, που βρίσκεται στην περιοχή του Ουίνδσορ. Μετά τη σύλληψή του, ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ ανακρίθηκε από τους αστυνομικούς της Αστυνομίας του Τέιμς Βάλεϊ, ενώ η αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι ερευνά τους ισχυρισμούς ότι ο Άντριου παρέδωσε έγγραφα στον Επστάιν όταν ήταν εμπορικός ακόλουθος.

Η θέση του Άντριου και οι αρνήσεις

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο οποίος είναι ο δεύτερος γιος της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε αξιόμεμπτη πράξη που να σχετίζεται με τον Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν. Έχει δηλώσει ότι δεν διέπραξε τίποτα μεμπτό σε σχέση με την υπόθεση.

Επιπλέον, ο ίδιος έχει εκφράσει τη μεταμέλειά του για τη φιλία που διατηρούσε με τον Επστάιν. Η θέση του παραμένει σταθερή, αρνούμενος τις κατηγορίες που τον θέλουν να έχει διαρρεύσει κυβερνητικά έγγραφα.

Απώλεια τίτλων και βασιλικών καθηκόντων

Οι δεσμοί του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ με τον Τζέφρι Επστάιν είχαν σοβαρές συνέπειες για τη θέση του εντός της βασιλικής οικογένειας. Ο πρώην πρίγκιπας υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από τα επίσημα βασιλικά του καθήκοντα το 2019, λόγω των αποκαλύψεων σχετικά με τη σχέση του με τον καταδικασμένο χρηματιστή.

Περαιτέρω, ο αδερφός του, ο βασιλιάς Κάρολος, προχώρησε στην αφαίρεση των τίτλων και των τιμών του Άντριου τον περασμένο Οκτώβριο. Η απόφαση αυτή ελήφθη εν μέσω νέων αποκαλύψεων που αφορούσαν την ανάμειξή του στην υπόθεση Επστάιν, επιδεινώνοντας περαιτέρω τη θέση του.

Απουσία σχολίων από τις αρχές

Σε σχέση με την τρέχουσα νομική διαδικασία και τις εξελίξεις στην υπόθεση, ζητήθηκαν σχόλια από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ωστόσο, η Αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ δεν απάντησε άμεσα στα αιτήματα που της απεστάλησαν.

Παρομοίως, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν προέβησαν σε άμεσο σχολιασμό. Και οι δύο πλευρές έλαβαν τα αιτήματα μέσω email σε ώρα εκτός εργασιακού ωραρίου, γεγονός που ενδεχομένως να εξηγεί την απουσία άμεσης απάντησης.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit