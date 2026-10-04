Σχέδιο συντριβής αεροσκάφους της Flydubai στο Μπεν Γκουριόν φέρεται να είχε ο συγκυβερνήτης

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την απόπειρα κατάληψης πτήσης της Flydubai που είχε προορισμό το Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα των ισραηλινών αρχών, ο 29χρονος συγκυβερνήτης, Μαχάμ αλ-Χαμάμι, φέρεται να σχεδίαζε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Στόχος του ήταν να το συντρίψει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, με σκοπό να προκαλέσει μαζικές απώλειες.

Το σχέδιο συντριβής στο Μπεν Γκουριόν

Πληροφορίες που επικαλούνται ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όπως το YNET, αναφέρουν ότι ο 29χρονος συγκυβερνήτης Μαχάμ αλ-Χαμάμι φέρεται να είχε ως στόχο να συντρίψει το αεροσκάφος της Flydubai στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Οι ισραηλινές αρχές εκτιμούν ότι η απόπειρα κατάληψης του αεροσκάφους έγινε ενώ αυτό βρισκόταν πάνω από την Ιορδανία.

Το σενάριο που περιγράφεται από τα ισραηλινά μέσα κάνει λόγο για πρόθεση του συγκυβερνήτη να διατηρήσει την εικόνα μιας κανονικής προσέγγισης προς το αεροδρόμιο. Στη συνέχεια, φέρεται να σκόπευε να προκαλέσει τη σκόπιμη συντριβή του αεροσκάφους εντός του χώρου του αεροδρομίου, με απώτερο σκοπό την πρόκληση μαζικών απωλειών.

Προηγούμενες επισκέψεις και συλλογή πληροφοριών

Πρόσθετες πληροφορίες που μεταδίδει το Channel 12 αναφέρουν ότι ο 29χρονος είχε επισκεφθεί αρκετές φορές το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν τους τελευταίους μήνες. Αυτές οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν με πτήσεις της ίδιας της Flydubai, της εταιρείας στην οποία εργαζόταν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Μαχάμ αλ-Χαμάμι φέρεται να δήλωσε στους ανακριτές ότι, κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ τον Ιούνιο, επικέντρωσε την προσοχή του στη συλλογή πληροφοριών. Επιπλέον, προέβη σε προετοιμασία του σχεδίου που, σύμφωνα με τις αρχές, είχε καταρτίσει για την επίθεση.

Η εγκατάλειψη του αρχικού σχεδίου

Το σχέδιο φέρεται να ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τον Ιούλιο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 29χρονος το εγκατέλειψε την τελευταία στιγμή.

Ως έναν από τους λόγους για την εγκατάλειψη του σχεδίου, ο συγκυβερνήτης φέρεται να επικαλέστηκε το γεγονός ότι διατηρούσε φιλική σχέση με ένα μέλος του πληρώματος του αεροσκάφους.

Εναλλακτικό σενάριο για επίθεση στο Τελ Αβίβ

Νωρίτερα, η ιταλική εφημερίδα «Corriere della Sera», επικαλούμενη πληροφορίες που απέδωσε στις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, είχε μεταδώσει ένα διαφορετικό σενάριο σχετικά με τον φερόμενο σχεδιασμό της επίθεσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό, ο Χαμάμ αλ-Χαμάμι φέρεται να σχεδίαζε να συντρίψει σκόπιμα το αεροσκάφος σε ουρανοξύστες του Τελ Αβίβ. Ο στόχος, κατά το ίδιο σενάριο, ήταν αρχικά να εξουδετερώσει τον κυβερνήτη, Σμιτ Μαχχάρ, χωρίς να προκαλέσει υποψίες, και στη συνέχεια να συνεχίσει την προγραμματισμένη πορεία προς το Τελ Αβίβ, προτού οδηγήσει το αεροσκάφος στη συντριβή σε κτίρια της πόλης.

Αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης

Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν προκαλέσει την αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του πρωθυπουργού, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Σμουέλ Μπεν Εζρά.

Η εντολή αφορά τον ορισμό ελεγκτή για τη διενέργεια ενδελεχούς ελέγχου σχετικά με τις εν λόγω πληροφορίες και τα γεγονότα που έχουν έρθει στο φως.

Με πληροφορίες από: Topontiki