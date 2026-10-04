Θάνατος 28χρονης σε εργαστήριο στη Σιβηρία: Φόβοι για πανώλη και αντικρουόμενες πληροφορίες

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στη Σιβηρία ο θάνατος μιας 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό ινστιτούτο για επικίνδυνα παθογόνα, στην περιφέρεια Ιρκούτσκ της Ρωσίας. Ο θάνατος της γυναίκας έχει εγείρει φόβους για πνευμονική πανώλη, με περίπου 200 ανθρώπους να έχουν τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση.

Οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες είναι αντικρουόμενες, καθώς ρωσικά μέσα συνδέουν την υπόθεση με πιθανό εργαστηριακό ατύχημα με το βακτήριο της πανώλης. Ωστόσο, οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν την Κυριακή (4/10) ότι η γυναίκα πέθανε από «πνευμονία αγνώστου αιτιολογίας».

Ο θάνατος της 28χρονης τεχνικού

Η 28χρονη Ντάρια Σιπίλοβα πέθανε τα ξημερώματα της 2ας Οκτωβρίου, ενώ νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου στο Σέλεχοβ. Εργαζόταν ως τεχνικός εργαστηρίου στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανώλης του Ιρκούτσκ, όπου οι αρμοδιότητές της περιλάμβαναν την ενασχόληση με επικίνδυνους παθογόνους μικροοργανισμούς.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες από το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Liudy Baikala, στις 25 Σεπτεμβρίου η Σιπίλοβα φέρεται να έσπασε κατά τη διάρκεια της εργασίας της έναν δοκιμαστικό σωλήνα. Ο σωλήνας αυτός φέρεται να περιείχε Yersinia pestis, το βακτήριο που είναι υπεύθυνο για την πρόκληση της πανώλης. Ωστόσο, αυτή η κρίσιμη πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις ρωσικές υγειονομικές αρχές.

Η ραγδαία επιδείνωση της υγείας της

Δύο ημέρες μετά το φερόμενο περιστατικό, σύμφωνα με τις ίδιες δημοσιογραφικές πηγές, η κατάσταση της υγείας της 28χρονης επιδεινώθηκε απότομα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Σέλεχοβ για ιατρική περίθαλψη.

Οι γιατροί, στην αρχική τους εκτίμηση, φέρεται να εξέτασαν το ενδεχόμενο σοβαρής λοίμωξης από κορονοϊό και την εισήγαγαν σε ειδική μονάδα. Ωστόσο, η ταχεία επιδείνωση της υγείας της και η κλινική εικόνα που παρουσίαζε οδήγησαν στη συνέχεια σε εκτεταμένες εξετάσεις για ιδιαίτερα επικίνδυνες λοιμώξεις. Παρά τη διασωλήνωση, η Σιπίλοβα δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Μέτρα και ανησυχία στην περιοχή

Μετά την ασθένεια της 28χρονης, τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή εκτεταμένα προληπτικά μέτρα στην περιοχή. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, περίπου 200 άνθρωποι που είχαν έρθει σε επαφή μαζί της τέθηκαν υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση. Επιπλέον, νοσοκομεία τέθηκαν σε καραντίνα και εφαρμόστηκαν διάφορα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι ανέφεραν την παρουσία ανθρώπων με προστατευτικές στολές, μάσκες και γάντια στους δρόμους. Το Σάββατο, επιβλήθηκε προληπτικά η χρήση μάσκας στο εργοστάσιο αλουμινίου του Ιρκούτσκ, στο Σέλεχοβ. Παρά την ανησυχία, το Rospotrebnadzor, η επίσημη Αρχή στη Ρωσία για τη Δημόσια Υγεία, επιμένει ότι η υγειονομική και επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή παραμένει «σταθερή».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr