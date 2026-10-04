Κρίστα Πάικ: Παραμένει αναίσθητη μετά την αποτυχημένη εκτέλεση στο Τενεσί

Η Κρίστα Πάικ παραμένει αναίσθητη και συνδεδεμένη με αναπνευστήρα σε νοσοκομείο, τέσσερις ημέρες μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της στην πολιτεία του Τενεσί. Η πρόγνωσή της ενδέχεται να μην είναι γνωστή για αρκετές ακόμη ημέρες, όπως δήλωσε την Κυριακή ένας από τους δικηγόρους της.

Ελάχιστες πληροφορίες έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με την κατάστασή της από το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, όταν και έγινε η απόπειρα εκτέλεσης. Έκτοτε, η Πάικ νοσηλεύεται υπό φρούρηση, ενώ οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες να απομακρύνουν από τον οργανισμό της τη μεγάλη δόση του βαρβιτουρικού πεντοβαρβιτάλης (pentobarbital) που της χορηγήθηκε.

Η κατάσταση της υγείας της και οι ιατρικές αποφάσεις

Ο Stephen Ferrell, ομοσπονδιακός δημόσιος συνήγορος και δικηγόρος της Κρίστα Πάικ, απάντησε στην εκπομπή του CNN “State of the Union” ότι, «όχι απ’ όσο γνωρίζω», η Πάικ δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις της μετά την απόπειρα εκτέλεσης. Ο ίδιος εξήγησε πως οι ιατρικές αποφάσεις για την Πάικ λαμβάνονται από άλλο πρόσωπο.

Η Κρίστα Πάικ είχε παραχωρήσει σε κάποιο πρόσωπο πληρεξούσιο για τη λήψη ιατρικών αποφάσεων. Το συγκεκριμένο άτομο προστατεύει την ιδιωτικότητά της, σύμφωνα με τον Ferrell, ο οποίος ανέφερε πως δεν είναι βέβαιος για το τι ακριβώς μπορεί να του έχουν πει σχετικά με την κατάσταση της υγείας της. Οι δικηγόροι της 50χρονης δεν έχουν αποκαλύψει την ταυτότητα του προσώπου που λαμβάνει τις ιατρικές αποφάσεις για λογαριασμό της.

Η αποτυχημένη διαδικασία της θανατηφόρας ένεσης

Οι σωφρονιστικές αρχές του Τενεσί χορήγησαν στην Κρίστα Πάικ δύο δόσεις του φαρμάκου της θανατηφόρας ένεσης το βράδυ της Τετάρτης. Ωστόσο, η πεντοβαρβιτάλη δεν την σκότωσε. Οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι τα χέρια της υπέστησαν εγκαύματα και φουσκάλες από τα καυστικά φάρμακα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο δικηγόρος της, Stephen Ferrell, εξέφρασε την ανησυχία του για την ταλαιπωρία που υπέστη η Πάικ. «Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή και μπορεί να μην μάθουμε ποτέ τι είδους βασανιστήριο υπέστη κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, πού βρισκόταν η συνείδησή της, πόσο έντονος ήταν ο σωματικός πόνος ή τι ψυχικό μαρτύριο πέρασε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το παρελθόν της Κρίστα Πάικ

Η Κρίστα Πάικ, σήμερα 50 ετών, ήταν 18 ετών το 1995 όταν, μαζί με τον φίλο της, βασάνισαν και σκότωσαν μια συμμαθήτριά της, την Colleen Slemmer. Το έγκλημα διαπράχθηκε σε μια κρίση ζήλιας. Λόγω αυτής της πράξης, η Πάικ έγινε μία από τις νεότερες γυναίκες που καταδικάστηκαν σε θάνατο και οδηγήθηκαν σε πτέρυγα θανατοποινιτών.

Προστασία της ιδιωτικότητας και αβεβαιότητα για την ανάρρωση

Εκπρόσωπος της υπερασπιστικής ομάδας της Κρίστα Πάικ δήλωσε νωρίς την Κυριακή ότι «εκτιμούμε τον σεβασμό που επιδεικνύεται προς το δικαίωμα της Κρίστα στην ιδιωτικότητα». Οι δικηγόροι της ανέφεραν ότι ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές ακόμη ημέρες για να διαπιστωθεί αν η Πάικ μπορεί να αναρρώσει από την κατάστασή της.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr