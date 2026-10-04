Η Γαλλία αντιμέτωπη με πολιτική και οικονομική κρίση εν όψει προεδρικών εκλογών

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή πολιτική και οικονομική κρίση, καθώς εισέρχεται στην τελική ευθεία για τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους. Η χώρα εξελίσσεται στον «μεγάλο ασθενή» της Ευρώπης, με την κατάσταση να προκαλεί έντονη ανησυχία στις διεθνείς αγορές. Η αντίληψη ότι η Γαλλία θα διαχειριζόταν τις πολιτικές και οικονομικές της προκλήσεις και θα παρέμενε μια σχετικά ασφαλής επιλογή, όπως ίσχυε για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του ευρώ, ανήκει πλέον στο παρελθόν, όπως σχολιάζει δημοσίευμα του Bloomberg.

Οικονομική αναταραχή και ανησυχίες των επενδυτών

Το κύμα μαζικών πωλήσεων στις παγκόσμιες αγορές χρέους έχει πυροδοτήσει μια αναταραχή που πλήττει τη Γαλλία σφοδρότερα και ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν. Επικρατεί έντονη ανησυχία λόγω της μη επίτευξης των στόχων για το έλλειμμα, του πολιτικού αδιεξόδου και των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά την πορεία της χώρας. Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμενόταν να περιοριστεί στο 5% φέτος, ωστόσο κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, τα σημάδια μιας επικείμενης κρίσης πληθαίνουν, καθώς η κυβέρνηση ξεκινά διαπραγματεύσεις για δημοσιονομικά σχέδια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την κατάρρευσή της. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου της χώρας έχει σημειώσει άνοδο άνω της μίας ποσοστιαίας μονάδας από τον Ιούνιο, καταγράφοντας τη χειρότερη τριμηνιαία επίδοση από την καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος. Παράλληλα, οι μετοχές υποαποδίδουν, ενώ μια πρόσφατη έρευνα της Bank of America Corp. μεταξύ διαχειριστών ευρωπαϊκών κεφαλαίων ανέδειξε τη Γαλλία ως τη λιγότερο προτιμώμενη αγορά για τους επόμενους 12 μήνες.

Δημοσιονομικές προκλήσεις και κοινοβουλευτικό αδιέξοδο

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του προϋπολογισμού την Πέμπτη, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ασυνήθιστα φιλόδοξες περικοπές, με στόχο να περιορίσει το έλλειμμα στα επίπεδα που δεν κατάφερε να πετύχει φέτος. Αυτό το σχέδιο αποτελεί μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι δημοσιονομικές πιέσεις που δέχεται η χώρα.

Ωστόσο, το σχέδιο αναμένεται να συναντήσει σημαντικές δυσκολίες στην έγκρισή του από ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο αυτό έχει επανειλημμένα προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές, καθώς έχει ιστορικό ανατροπής πρωθυπουργών, γεγονός που υπογραμμίζει την πολιτική αστάθεια.

Η μάχη για την προεδρία: Λεπέν και Μελανσόν

Εντωμεταξύ, αβέβαιη παραμένει και η πολιτική πορεία της χώρας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Τον Μάιο, οι ψηφοφόροι θα κληθούν να εκλέξουν νέο πρόεδρο, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους από τη 10ετή διακυβέρνηση του κεντρώου Εμανουέλ Μακρόν, η οποία έχει διαρκέσει επί μία δεκαετία.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η αναμέτρηση ενδέχεται να κριθεί στον δεύτερο γύρο μεταξύ της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις, και του υποψηφίου της άκρας αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν. Αυτή η πιθανή αναμέτρηση μεταξύ των δύο «μονομάχων» για την Προεδρία της Γαλλίας υποδηλώνει μια σημαντική μετατόπιση στο πολιτικό τοπίο.

Ο κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης

Η κατάσταση στη Γαλλία εγείρει επίσης ανησυχίες για τις ευρύτερες επιπτώσεις στην Ευρώπη. Στην περίπτωση που το Παρίσι δεν καταφέρει να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη δημοσιονομική του κατάσταση, ο κίνδυνος δεν θα περιοριστεί εντός των γαλλικών συνόρων, αλλά θα μπορούσε να επηρεάσει και άλλες χώρες.

Άλλες χώρες ενδέχεται να πληγούν από τη μετάδοση της κρίσης στις αγορές ομολόγων, την αποδυνάμωση του ενιαίου νομίσματος και την αύξηση της αβεβαιότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η αδυναμία του Παρισιού να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες για τη σταθερότητα της ευρωζώνης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis