Η Τεχεράνη αυξάνει το βεληνεκές των πυραύλων της, ενώ οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στις ακτές της

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αυξήσει το δραστικό βεληνεκές των πυραύλων της, μια απόφαση που, όπως δηλώθηκε, αποτελεί άμεση συνέπεια της παρουσίας αμερικανικών δυνάμεων σε απόσταση χιλίων χιλιομέτρων από τις ιρανικές ακτές. Αυτή η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο ενός πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου του στρατού της χώρας. Παράλληλα, η ιρανική ηγεσία διαμηνύει ότι παραμένει προσηλωμένη τόσο στην αναζήτηση διπλωματικών λύσεων όσο και στην ετοιμότητα για μια «συντριπτική απάντηση» σε περίπτωση νέας στρατιωτικής επίθεσης, διατηρώντας σταθερή τη θέση της και για το Στενό του Ορμούζ.

Ανάπτυξη του πυραυλικού βεληνεκούς

Την αύξηση του δραστικού βεληνεκούς των πυραύλων του Ιράν γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος του στρατού, Μοχάμαντ Ακραμίνια, σε δηλώσεις του στο Fars news. Ο Ακραμίνια εξήγησε ότι αυτή η κίνηση αποτελεί μια αναγκαιότητα που προέκυψε από τα διδάγματα ενός πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον λάβει θέσεις σε απόσταση χιλίων χιλιομέτρων από τις ιρανικές ακτές. Ο εκπρόσωπος του στρατού υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία αυτής της εξέλιξης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Στη διάρκεια αυτού του πολέμου, συμπεράναμε ότι είναι απαραίτητο να αυξήσουμε το δραστικό βεληνεκές των πυραύλων μας και τώρα κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση».

Διπλωματία και «συντριπτική απάντηση»

Πριν από τις δηλώσεις του εκπροσώπου του στρατού, η Τεχεράνη είχε ήδη εκφράσει τη διπλή της στάση, μέσω του υπουργού Εξωτερικών, Αραγτσί. Ο Ιρανός υπουργός είχε δηλώσει αποφασισμένος να επιδιώξει διπλωματική λύση, τονίζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της χώρας να υπερασπιστεί τον εαυτό της σε περίπτωση νέας στρατιωτικής επίθεσης.

«Αντιμετωπίζουμε σοβαρά τόσο την εξεύρεση διπλωματικών λύσεων, όσο και την υπεράσπιση του εαυτού μας», ανέφερε ο Αραγτσί. Πρόσθεσε επίσης, μιλώντας σε συνάντηση με ξένους πρεσβευτές, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, ότι «είμαστε έτοιμοι να καταλήξουμε σε μια δίκαιη λύση μέσω της διπλωματίας και, ταυτόχρονα, είμαστε προετοιμασμένοι να απαντήσουμε ακόμη πιο συντριπτικά σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση».

Οι όροι για το Στενό του Ορμούζ

Οι δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με εκείνες που είχε κάνει νωρίτερα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν με φόντο την πρόταση της Τεχεράνης για έναν οδικό χάρτη επτά ημερών, με στόχο την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος είναι επίσης ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, διαμήνυσε με σαφήνεια πως τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξουν μέχρι να εκπληρωθούν πλήρως οι επτά όροι που έχει θέσει το Ιράν. Αυτοί οι όροι, όπως διευκρινίστηκε, περιλαμβάνονται στο μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σταθερή θέση έναντι των ΗΠΑ

Ο Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με το Nournews, αναφέρθηκε στις προτάσεις των Αμερικανών, οι οποίοι «στα μέσα ενημέρωσης λένε κάτι διαφορετικό», αλλά «κατέθεσαν πρόσφατα προτάσεις μέσω ενός μεσολαβητή». Τόνισε την ανάγκη οι ΗΠΑ να καταλάβουν ότι «η περίοδος κατά την οποία παρέτειναν τη διαδικασία και υπαγόρευαν μονομερείς απαιτήσεις έχει τελειώσει», υπογραμμίζοντας την αλλαγή στάσης της Τεχεράνης.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου επανέλαβε τη σταθερή θέση της χώρας του: «Η θέση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι απολύτως σαφής και σταθερή και το Στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει έως ότου εκπληρωθούν οι επτά όροι μας, βάσει του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ». Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ακόμη ότι το Ιράν ούτε «έχει ενθουσιαστεί» ούτε «έχει εκφοβηθεί» από τις ενέργειες των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η χώρα θα «πολεμήσει και θα διαπραγματευτεί», σηματοδοτώντας μια αποφασιστική στάση απέναντι στις εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr