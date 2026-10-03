Η Ουκρανία προετοιμάζει μαζικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, ενώ το Κρεμλίνο καλεί σε αποχώρηση από το Κίεβο

Η Ουκρανία εμφανίζεται έτοιμη να απαντήσει στη νέα τακτική της Μόσχας με μαζικές επιθέσεις σε διυλιστήρια στη Ρωσία, παρά τις υποδείξεις της κυβέρνησης Τραμπ για αποφυγή πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνέδεσε ευθέως την ενίσχυση των ουκρανικών επιχειρήσεων κατά του ρωσικού ενεργειακού τομέα με τις επιθέσεις που εξαπολύει η Μόσχα εναντίον κρίσιμων υποδομών της χώρας του. Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, κάλεσε τους ξένους υπηκόους να εγκαταλείψουν το Κίεβο το συντομότερο δυνατό.

Στόχος τα ρωσικά διυλιστήρια

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προανήγγειλε νέα κλιμάκωση των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι στην κορυφή της λίστας του Κιέβου βρίσκονται τα διυλιστήρια πετρελαίου. Ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας στο Reuters, τόνισε ότι η απάντηση της χώρας του θα επικεντρωθεί στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας και πρωτίστως στα διυλιστήρια, τα οποία το Κίεβο θεωρεί σημαντική πηγή εσόδων για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Η απόφαση αυτή έρχεται παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες έχει εντείνει τις προσπάθειες για την επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε καλέσει την Ουκρανία να μην πλήττει ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες επιθέσεις συμβάλλουν στην άνοδα των διεθνών τιμών του ντίζελ.

Το «νέο δόγμα» της Μόσχας

Σύμφωνα με το Reuters, οι μυστικές υπηρεσίες στην Ουκρανία υποστηρίζουν ότι έχουν στην κατοχή τους έγγραφα που καταδεικνύουν πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει εγκρίνει ένα «νέο δόγμα» στρατιωτικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Αυτό το δόγμα προβλέπει τη διεύρυνση των στόχων ενόψει του χειμώνα, με την Ουκρανία να προετοιμάζεται για νέο κύμα ρωσικών πληγμάτων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει δει τα συγκεκριμένα έγγραφα και γνωρίζει ότι επιτρέπουν στις ρωσικές δυνάμεις να πλήττουν ένα ευρύτερο φάσμα υποδομών. «Είδαμε έγγραφα και γνωρίζουμε ότι τους επιτρέπουν να επιτίθενται σε υποδομές, σε υποδομές υλικοτεχνικής υποστήριξης, δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία, για να πιέσουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα και διαφορετικές πόλεις», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι αυτός είναι ο στόχος της ρωσικής επιχείρησης.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έχει δηλώσει ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να πλήττει στόχους στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις αντίποινα για τις ουκρανικές επιχειρήσεις στο ρωσικό έδαφος τους τελευταίους μήνες.

Η επιχείρηση «Βιβάλντι» στο Ντονμπάς

Στο μέτωπο των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η ουκρανική στρατιωτική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Βιβάλντι» έχει οδηγήσει στην ανακατάληψη περίπου 140 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο Ντονμπάς.

Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί κομβικό σημείο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς η Ρωσία έχει διαμηνύσει ότι επιδιώκει τον πλήρη έλεγχό της ως βασικό όρο για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Επιφυλάξεις για τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο πρόεδρος Ζελένσκι εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στην προοπτική ουσιαστικής διαπραγμάτευσης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Υποστήριξε ότι δεν έχει λάβει από τη ρωσική πλευρά κάποια ένδειξη ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί πραγματικά την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών ή μια συμφωνία για κατάπαυση των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές.

«Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ θέλουν πραγματικά να σταματήσουν τον πόλεμο της Ρωσίας. Τους εμπιστεύομαι. Από την άλλη, κατανοώ ότι είναι δύσκολο να σταματήσεις κάποιον που είναι ισχυρός και δεν θέλει να σταματήσει. Γι’ αυτό και επιδιώκονται συμβιβασμοί με τη Ρωσία. Ωστόσο, θεωρώ ότι χάνουμε χρόνο αν προσπαθούμε να παίξουμε το παιχνίδι των ρωσικών συμβιβασμών», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Κατά τον ίδιο, το πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός ότι ο Ρώσος Πρόεδρος θεωρεί πλέον πως μπορεί να καθορίζει ο ίδιος τα περιθώρια οποιασδήποτε συμφωνίας. Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι «η Αμερική είναι εκατό φορές ισχυρότερη από τη Ρωσία. Απλώς πρέπει να το θυμούνται αυτό».

Έκκληση του Κρεμλίνου για αποχώρηση από το Κίεβο

Εν μέσω αυτής της κλιμάκωσης, το Κρεμλίνο κάλεσε τους ξένους υπηκόους να εγκαταλείψουν το Κίεβο το συντομότερο δυνατό. Αυτή η έκκληση έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ουκρανία προετοιμάζεται για νέο κύμα ρωσικών πληγμάτων ενόψει του χειμώνα, με τη Μόσχα να δηλώνει ότι θα συνεχίσει να πλήττει στόχους στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis