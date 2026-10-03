Κουρέας στο Τέξας βρήκε πάνω από 128.000 δολάρια σε ΑΤΜ και τα παρέδωσε στην αστυνομία

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Λιούισβιλ του Τέξας, όταν ένας 37χρονος κουρέας βρέθηκε μπροστά σε μια μικρή περιουσία. Ο άνδρας εντόπισε πάνω σε αυτόματο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) της Bank of America δύο τσάντες, η μία εκ των οποίων περιείχε το εντυπωσιακό ποσό των 128.514 δολαρίων σε μετρητά. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο κουρέας αποφάσισε να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό στις αρχές.

Η ανακάλυψη στο ΑΤΜ

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 3 Αυγούστου, περίπου στις 10 το πρωί, σε ΑΤΜ της Bank of America που βρίσκεται στην West Main Street, στην πόλη Λιούισβιλ του Τέξας. Ο 37χρονος κουρέας, το όνομα του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκε κατόπιν δικού του αιτήματος, βρισκόταν στο σημείο μαζί με μια 42χρονη γυναίκα.

Εκείνη τη στιγμή, παρατήρησαν δύο τσάντες αφημένες πάνω στο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων. Η μεγαλύτερη από αυτές τις τσάντες έκρυβε το μεγάλο χρηματικό ποσό των 128.514 δολαρίων σε μετρητά, ενώ μέσα σε μία δεύτερη, μικρότερη τσάντα, υπήρχαν 19 επιταγές.

Οι προσπάθειες εντοπισμού του ιδιοκτήτη

Από τα στοιχεία που υπήρχαν πάνω στις τσάντες, ο 37χρονος κουρέας αρχικά θεώρησε ότι τα χρήματα ενδέχεται να ανήκαν σε ένα κοντινό κατάστημα της αλυσίδας Chick-fil-A. Για τον λόγο αυτό, πριν ακόμη επικοινωνήσει με την αστυνομία, αποφάσισε να μεταβεί ο ίδιος στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Σκοπός του ήταν να προσπαθήσει να εντοπίσει τον ιδιοκτήτη των χρημάτων. Ωστόσο, ο υπεύθυνος της επιχείρησης τον ενημέρωσε ότι το τεράστιο ποσό δεν ανήκε στο κατάστημα. Έτσι, ο κουρέας επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές και παρέδωσε τις δύο τσάντες, χωρίς να λείπει ούτε ένα δολάριο από το περιεχόμενό τους.

Η καταμέτρηση και η προέλευση των χρημάτων

Μετά την παράδοση των τσαντών, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε διπλή καταμέτρηση των χρημάτων. Χρησιμοποίησαν μάλιστα και ηλεκτρονικό μετρητή χαρτονομισμάτων για να επιβεβαιώσουν το ακριβές ποσό. Το αποτέλεσμα της καταμέτρησης ήταν 128.514 δολάρια, ποσό που ταυτιζόταν πλήρως με αυτό που αναγραφόταν στην τραπεζική απόδειψη που βρέθηκε μέσα στην τσάντα.

Η έρευνα που ακολούθησε έδειξε ότι τα χρήματα ανήκαν στην Bank of America και μεταφέρονταν από την εταιρεία Brink’s, η οποία είχε αναλάβει τη διαχείριση των ΑΤΜ. Συγκεκριμένα, τεχνικός της Brink’s είχε πραγματοποιήσει εργασίες στο ΑΤΜ και επρόκειτο να παραλάβει τα χρήματα, όμως κατά λάθος τα άφησε πάνω στο μηχάνημα.

Η έκπληξη των αρχών

Η υπόθεση προκάλεσε μεγάλη εντύπωση ακόμη και στους έμπειρους αστυνομικούς του Λιούισβιλ. Η ντετέκτιβ Τζίνα Μίλερ δήλωσε ότι δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ ξανά τέτοια υπόθεση στην καριέρα της. Εξήγησε ότι έχει δει πολίτες να παραδίδουν πορτοφόλια, ταυτότητες και άλλα αντικείμενα που βρίσκουν, αλλά όχι ένα ποσό μεγαλύτερο από 128.000 δολάρια σε μετρητά.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λιούισβιλ, Μπρουκ Ρόλινς, χαρακτήρισε επίσης την υπόθεση εξαιρετικά ασυνήθιστη. Τόνισε ότι είναι σπάνιο να βρεθεί τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό και ακόμη πιο ασυνήθιστο το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία που να το συνδέουν με κάποια εγκληματική ενέργεια. Η Bank of America έχει πλέον ανακτήσει τα χρήματα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki