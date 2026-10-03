Απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης σε πτήση της flydubai: Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον πιλότο με τσεκούρι

Ένα σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε την Τετάρτη σε πτήση της εταιρείας flydubai, με τον συγκυβερνήτη να αποπειράται «τρομοκρατική επίθεση» κατά τη διάρκεια του δρομολογίου από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ του Ισραήλ. Ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον πιλότο μέσα στο πιλοτήριο με ένα τσεκούρι έκτακτης ανάγκης, προσπαθώντας να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το περιστατικό οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση και τη σύλληψη του δράστη.

Η επίθεση στο πιλοτήριο και η ακινητοποίηση του δράστη

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του γενικού εισαγγελέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Χάμαντ Σάιφ αλ Σάμσι, ο συγκυβερνήτης της πτήσης FZ1073 της flydubai, ο οποίος αναγνωρίστηκε από πηγή ως Χάμαμ αλ Χαμάμι, υπήκοος Ομάν, επιχείρησε να διαπράξει τρομοκρατική ενέργεια. Ο αλ Χαμάμι επιτέθηκε στον κυβερνήτη του αεροσκάφους χρησιμοποιώντας ένα τσεκούρι έκτακτης ανάγκης, το οποίο συνήθως βρίσκεται στο πιλοτήριο για περιπτώσεις όπως μια συντριβή. Στόχος του ήταν να αποκτήσει τον έλεγχο της πτήσης.

Η άμεση αντίδραση επιβατών και μελών του πληρώματος ήταν καθοριστική, καθώς κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη. Ένας εφεδρικός πιλότος της flydubai, ο οποίος επέβαινε στην πτήση, ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου ο Χάμαμ αλ Χαμάμι συνελήφθη.

Οι επίσημες δηλώσεις και η διεξαγωγή των ερευνών

Οι δηλώσεις του γενικού εισαγγελέα των Εμιράτων, Χάμαντ Σάιφ αλ Σάμσι, είναι οι πρώτες επίσημες από τις αρχές της χώρας που χαρακτηρίζουν το περιστατικό στην πτήση της flydubai ως «τρομοκρατική επίθεση». Οι αρχές των Εμιράτων δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα την ταυτότητα του συγκυβερνήτη, αν και πηγή με γνώση της υπόθεσης τον ονόμασε Χάμαμ αλ Χαμάμι.

Οι έρευνες για το περιστατικό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σκοπός είναι ο προσδιορισμός των συνθηκών που οδήγησαν στην επίθεση, η αποκάλυψη των κινήτρων του συγκυβερνήτη και τυχόν διασυνδέσεών του. Παράλληλα, εξετάζονται ενδελεχώς υλικά και ψηφιακά στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση. Από την πλευρά της, η αεροπορική εταιρεία flydubai δήλωσε μέσω εκπροσώπου της ότι οι συνθήκες εξακολουθούν να ερευνώνται και δεν είναι σε θέση να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Νέα στοιχεία για το παρελθόν του 29χρονου συγκυβερνήτη

Μετά το περιστατικό, ήρθαν στο φως νέα στοιχεία σχετικά με τον 29χρονο Ομανό συγκυβερνήτη, Χάμαμ αλ Χαμάμι. Βίντεο που συνδέονται με τον ίδιο τον δείχνουν να καταγράφει ισραηλινά αεροσκάφη από το πιλοτήριο ήδη από το 2023. Συγκεκριμένα, σε σελίδα του στο LinkedIn, η οποία αντιστοιχούσε στην ταυτότητα του αλ Χαμάμι, εμφανίστηκαν δύο αναρτήσεις περίπου εννέα ώρες μετά την επίθεση στην πτήση FZ1073.

Η μία από αυτές τις αναρτήσεις περιείχε μια σειρά αποσπασμάτων που είχαν τραβηχτεί μέσα από πιλοτήρια αεροσκαφών Boeing 737 MAX. Ένα από τα βίντεο, το οποίο γεωεντοπίστηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, έδειχνε την κάμερα να εστιάζει σε αεροσκάφος της ισραηλινής εταιρείας El Al. Στην οθόνη του πιλοτηρίου εμφανίζονταν ο αριθμός πτήσης OMA624 και η ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2023, περίοδο κατά την οποία ο αλ Χαμάμι εργαζόταν στην Oman Air. Ο συγκεκριμένος αριθμός αντιστοιχεί σε δρομολόγιο μεταξύ Ντουμπάι και Μουσκάτ. Σε άλλα αποσπάσματα του υλικού εμφανίζονταν επιπλέον αεροσκάφη της El Al, καθώς και ένα αεροσκάφος της Arkia, μιας ακόμη ισραηλινής αεροπορικής εταιρείας.

Πιθανές διασυνδέσεις με την Αλ Κάιντα

Ιδιαίτερη προσοχή προκαλεί το τέλος του συγκεκριμένου υλικού που αναρτήθηκε στο LinkedIn. Εκεί εμφανίζεται φωτογραφία του Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, ο οποίος διαδέχθηκε τον Οσάμα μπιν Λάντεν στην ηγεσία της Αλ Κάιντα. Επίσης, περιλαμβάνεται φωτογραφία του Χουμάμ Χαλίλ Αμπού Μουλάλ αλ Μπαλάουι. Ο αλ Μπαλάουι είναι γνωστός για την επίθεση αυτοκτονίας που πραγματοποίησε το 2009 σε αμερικανική βάση στο Αφγανιστάν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι.

Οι αποκαλύψεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν ήδη χαρακτηρίσει την ενέργεια του συγκυβερνήτη ως απόπειρα «τρομοκρατικής ενέργειας». Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν τα κίνητρα του 29χρονου και οι πιθανές διασυνδέσεις του, με την καταγραφή ισραηλινών αεροσκαφών να αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύει από μόνο του σχεδιασμό επίθεσης από το 2023.

Οι εκτιμήσεις των ισραηλινών αξιωματούχων

Σχετικά με το περιστατικό, ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι φαίνεται πως ο συγκυβερνήτης σκόπευε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Η πτήση μετέφερε περισσότερους από 170 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Ισραηλινούς, καθώς και μέλη πληρώματος. Οι έρευνες των αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θα προσπαθήσουν να διαλευκάνουν πλήρως τις προθέσεις του δράστη και να επιβεβαιώσουν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την επικίνδυνη απόπειρα.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis