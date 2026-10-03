Σχεδόν οι μισοί Βρετανοί ψηφοφόροι επιθυμούν την επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σχεδόν οι μισοί Βρετανοί ψηφοφόροι τάσσονται υπέρ της επανένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας δημοσκόπησης. Η έρευνα αυτή αναδεικνύει μια σημαντική μεταβολή στην κοινή γνώμη, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό του εκλογικού σώματος φαίνεται να επιθυμεί την επιστροφή στην Ένωση. Η επιθυμία αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές αποφάσεις που οδήγησαν στην αποχώρηση της χώρας.

Η δημοσκόπηση και τα ποσοστά επανένταξης

Μια πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία The Messina Group (TMG) σε ένα εκτεταμένο δείγμα 11.461 ατόμων, φέρνει στο φως ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις προτιμήσεις των Βρετανών πολιτών. Συγκεκριμένα, η δημοσκόπηση κατέδειξε ότι το σενάριο της επανένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώνει ένα ποσοστό 49% θετικών γνωμών. Αντίθετα, το 28,5% των ερωτηθέντων διαφωνεί με αυτή την προοπτική, υποδεικνύοντας ότι το ζήτημα παραμένει διχαστικό.

Η προσωπική επιθυμία του Άντι Μπέρναμ για την επανένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει εκφραστεί ενόψει των επόμενων εκλογών, φαίνεται να βρίσκει σημαντική απήχηση και ανταπόκριση στο εκλογικό σώμα. Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει την πιθανή πολιτική βαρύτητα που μπορεί να αποκτήσει το θέμα της σχέσης με την ΕΕ στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Η αξιολόγηση της αποχώρησης από την ΕΕ

Πέρα από την προοπτική της επανένταξης, η δημοσκόπηση εμβαθύνει και στην αξιολόγηση της αρχικής απόφασης για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένα ποσοστό 52,4% των ερωτηθέντων πιστεύει πως η αποχώρηση από την ΕΕ ήταν μια λανθασμένη απόφαση. Επιπλέον, η πλειοψηφία των Βρετανών ψηφοφόρων, με ποσοστό 54,9%, αξιολογεί την αποχώρηση ως αποτυχία.

Αυτά τα ποσοστά καταδεικνύουν μια ευρεία αλλαγή στη διάθεση της κοινής γνώμης σχετικά με την πορεία που ακολούθησε η χώρα. Σχετικά με τη διαδικασία για το μέλλον, σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων θεωρεί αναγκαία τη διεξαγωγή ενός νέου δημοψηφίσματος για το ζήτημα της σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πολιτικές επιπτώσεις για το Εργατικό Κόμμα

Τα ευνοϊκά αυτά δημοσκοπικά ευρήματα ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην πολιτική σκηνή, ειδικά για το Εργατικό Κόμμα. Η επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης με την Ευρώπη και η υπόσχεση για ένα νέο δημοψήφισμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού των Εργατικών έως και κατά επτά μονάδες. Η προσέλκυση αυτή θα προερχόταν κυρίως από ψηφοφόρους των Πρασίνων και των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, ενισχύοντας τη θέση του κόμματος.

Ωστόσο, παρά τα θετικά αυτά στοιχεία, αρκετά στελέχη των Εργατικών εκφράζουν προβληματισμούς. Ιδίως όσοι εκλέγονται σε περιφέρειες που είχαν υποστηρίξει το Brexit, εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Υπουργοί όπως η Λούσι Πάουελ, ο Τζόναθαν Ρέινολντς και η Σαμπάνα Μαχμούτ έχουν τονίσει την ανάγκη για προσεκτικά βήματα. Επισημαίνουν τις οικονομικές και πολιτικές επιπλοκές που θα μπορούσε να συνεπάγεται μια τέτοια απόφαση, υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα του ζητήματος.

Οι φόβοι της κυβέρνησης και η άνοδος του Νάιτζελ Φάρατζ

Οι επιφυλάξεις δεν περιορίζονται μόνο στο Εργατικό Κόμμα. Υπουργοί του συμβουλίου, εκφράζουν κατ' ιδίαν σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με το ενδεχόμενο μιας επίσημης δέσμευσης για επανένταξη. Συνιστούν προσεκτικούς χειρισμούς, με στόχο να μην αναζωπυρωθούν οι πολιτικοί διχασμοί που προκάλεσε το Brexit και οι οποίοι εξακολουθούν να είναι εμφανείς στην κοινωνία.

Επιπλέον, στο περιβάλλον της κυβέρνησης υπάρχει ο φόβος ότι μια τέτοια επίσημη δέσμευση για επανένταξη θα μπορούσε να δώσει νέα πολιτική ώθηση στον Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος υπήρξε ένας εκ των βασικών αρχιτεκτόνων του Brexit. Παράλληλα, το κόμμα Reform, το οποίο συνδέεται με τον Φάρατζ, θα μπορούσε να ενισχυθεί, αναζωπυρώνοντας τη δημόσια αντιπαράθεση για κρίσιμα ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και την εθνική κυριαρχία. Αυτή η ανησυχία προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην ήδη περίπλοκη συζήτηση για το μέλλον της σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta