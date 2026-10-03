Η οικογένεια Τραμπ και οι φίλοι της στο deal της Lukoil: Ερωτήματα για διαπλοκή

Οι New York Times φέρνουν στο φως λεπτομέρειες για μια επικείμενη συμφωνία πώλησης περιουσιακών στοιχείων του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού Lukoil, η οποία συνδέεται με τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στη συναλλαγή αυτή φέρονται να συμμετέχουν πρόσωπα με στενούς δεσμούς με την οικογένεια του πρώην προέδρα Ντόναλντ Τραμπ και τους συνεργάτες του. Η αποκάλυψη αυτή εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς προσωπικά και εθνικά συμφέροντα φαίνεται να αναμειγνύονται συστηματικά.

Η Lukoil και οι επιπτώσεις των κυρώσεων

Μία από τις πιο δελεαστικές ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας αφορά τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil στο εξωτερικό. Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός έχει θέσει προς πώληση αυτά τα περιουσιακά στοιχεία σε εξευτελιστικές τιμές, καθώς οι αμερικανικές κυρώσεις τα έχουν καταστήσει σχεδόν άνευ αξίας για τους επενδυτές που εδρεύουν στη Ρωσία. Πρόκειται για μία εκτεταμένη λίστα που περιλαμβάνει πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, διυλιστήρια στην Ανατολική Ευρώπη και πετρελαϊκά κοιτάσματα σε όλο τον κόσμο.

Η διαδικασία εκποίησης αυτών των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων έχει συνδεθεί άμεσα με τις προσπάθειες του Λευκού Οίκου να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η συζήτηση επιχειρηματικών συμφωνιών με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα μπορούσε να συμβάλει στην πειθώ του να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τη Δύση και να τερματίσει τον πόλεμο.

Συναντήσεις στο Κρεμλίνο και ο ρόλος των απεσταλμένων

Η κυβέρνηση σηματοδότησε πρόσφατα ότι ορισμένες συμφωνίες θα μπορούσαν να προχωρήσουν ακόμα και πριν από τη λήξη του πολέμου, αν και οι ακριβείς λεπτομέλειες παρέμεναν ασαφείς μέχρι τις τωρινές αποκαλύψεις. Σύμφωνα με την έρευνα των New York Times, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκαν με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο τον περασμένο μήνα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης συνάντησης, ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να ζήτησε από τους Αμερικανούς απεσταλμένους να ολοκληρώσουν τη συμφωνία για τη Lukoil. Οι Κούσνερ και Γουίτκοφ δήλωσαν ότι θα εργαστούν πάνω σε αυτήν, με το σκεπτικό ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να καλλιεργήσει ένα θετικό κλίμα με το Κρεμλίνο, ενώ παράλληλα θα συνέβαλλε στη μείωση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας.

Πρόσωπα με δεσμούς στην οικογένεια Τραμπ

Η έρευνα των New York Times αναδεικνύει ότι ορισμένα από τα βασικά πρόσωπα που αναμένεται να επωφεληθούν από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της Lukoil έχουν στενούς δεσμούς με την οικογένεια του προέδρου Τραμπ και τους συνεργάτες του. Αυτό περιλαμβάνει τους απεσταλμένους της κυβέρνησης στη Ρωσία, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι βρέθηκαν στο Κρεμλίνο.

Επιπλέον, η αποκάλυψη αναφέρει τη συμμετοχή του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, των τριών γιων του, της κόρης του Ιβάνκα Τραμπ, καθώς και της οικογένειας Γουίτκοφ, στο εν λόγω deal. Η εκτεταμένη αυτή εμπλοκή μελών της οικογένειας και στενών συνεργατών εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων σε μια κυβέρνηση που φέρεται να έχει αναμείξει συστηματικά προσωπικά συμφέροντα με εθνικά συμφέροντα.

Ο Τοντ Μπόελι και οι πολιτικές συνεισφορές

Επικεφαλής της επενδυτικής κοινοπραξίας που επιδιώκει την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της Lukoil είναι ο Τοντ Μπόελι. Ο Μπόελι είναι ένας δισεκατομμυριούχος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων, γνωστός επίσης ως συνιδιοκτήτης, μεταξύ άλλων, των Los Angeles Dodgers. Η θέση του αυτή τον καθιστά κεντρικό πρόσωπο στην επικείμενη συναλλαγή.

Ο Τοντ Μπόελι είναι επίσης σημαντικός δωρητής των πολιτικών δραστηριοτήτων του Τραμπ. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Δεκέμβριο, συνεισέφερε το ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων στην πολιτική επιτροπή MAGA Inc., η οποία συνδέεται άμεσα με τον Τραμπ. Αυτή η συνεισφορά πραγματοποιήθηκε ακριβώς την περίοδο που οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία της Lukoil εντείνονταν, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας και ερωτημάτων γύρω από την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis