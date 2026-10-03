Ο Μάρκο Ρούμπιο στηρίζει την πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ενόψει της επίσκεψής του στην Αθήνα

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, απέστειλε ένα μήνυμα στήριξης προς την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η δήλωση αυτή έρχεται εν όψει της επικείμενης επίσκεψης του κ. Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα, η οποία έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα. Μέσω της δήλωσής του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θέλησε να υπογραμμίσει τη σημασία του έργου και της ηγεσίας της πρέσβη Γκίλφοϊλ στην περιοχή.

Η δήλωση στήριξης από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, εξέφρασε την εκτίμησή του για την πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Στη δήλωσή του, ο κ. Ρούμπιο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και την ηγεσία της στην περιοχή». Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει την αναγνώριση των προσπαθειών της πρέσβη τόσο από τον ίδιο τον υπουργό όσο και από τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Το μήνυμα στήριξης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται σε μια χρονική στιγμή που ο ίδιος ετοιμάζεται για τη δική του επίσκεψη στην Αθήνα. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, προσδίδοντας επιπλέον βάρος στη δήλωση εκτίμησης προς την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η αποτελεσματικότητα της πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Στην ίδια δήλωση, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε την εξαιρετική αποτελεσματικότητα της πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «Η πρέσβης Γκίλφοιλ έχει αποδειχθεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρίκτρια της ατζέντας του Αμερικανού Προέδρου στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη». Αυτή η διαπίστωση αναδεικνύει τον ενεργό ρόλο της πρέσβη στην προώθηση των αμερικανικών πολιτικών και στόχων.

Η δράση της πρέσβη Γκίλφοϊλ, όπως περιγράφεται από τον κ. Ρούμπιο, δεν περιορίζεται μόνο εντός των συνόρων της Ελλάδας, αλλά επεκτείνεται και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η ικανότητά της να υποστηρίζει την ατζέντα του Αμερικανού Προέδρου σε ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα αποτελεί βασικό στοιχείο της αξιολόγησης του έργου της από την αμερικανική ηγεσία.

Προώθηση των ενεργειακών συμφερόντων των ΗΠΑ

Ένα από τα βασικά πεδία στα οποία η πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει επιδείξει ιδιαίτερη επιτυχία, σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, είναι η προώθηση των ενεργειακών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι η πρέσβης «Έχει προωθήσει με επιτυχία τα ενεργειακά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη».

Η επιτυχής αυτή προώθηση των ενεργειακών συμφερόντων των ΗΠΑ πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένων περιφερειακών έργων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρθηκε είναι ο «Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος». Αυτό το έργο αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, με την Ελλάδα να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.

Η συμβολή της πρέσβη Γκίλφοϊλ στην υλοποίηση και προώθηση τέτοιων πρωτοβουλιών, όπως ο «Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος», αναδεικνύει τον στρατηγικό της ρόλο. Μέσω αυτών των ενεργειών, η πρέσβης συνεισφέρει στην ενίσχυση της παρουσίας και των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως τονίστηκε από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Επικείμενη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα

Η δήλωση στήριξης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προς την πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν όψει της επικείμενης επίσκεψής του στην Αθήνα. Ο κ. Ρούμπιο αναμένεται στην ελληνική πρωτεύουσα την ερχόμενη εβδομάδα, γεγονός που υποδηλώνει τη συνεχιζόμενη εστίαση των Ηνωμένων Πολιτειών στις σχέσεις με την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα θα αποτελέσει μια ευκαιρία για περαιτέρω συζητήσεις και ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας. Το μήνυμα στήριξης προς την πρέσβη Γκίλφοϊλ, λίγο πριν από την άφιξή του, ενισχύει την εικόνα της συνεκτικής αμερικανικής διπλωματίας και την αναγνώριση του έργου των διπλωματικών αποστολών στο εξωτερικό.

Με πληροφορίες από: Topontiki