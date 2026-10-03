Γιγαντώνονται οι εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία: Φωτιές, οργή και ωμή αστυνομική βία

Μεγάλη έκταση λαμβάνουν οι μαθητικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία, καθώς εκατοντάδες σχολικά ιδρύματα έχουν κλείσει ή αποκλειστεί από τους μαθητές. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί μαθητών, ενώ η κατάσταση κλιμακώνεται μετά από περιστατικά αστυνομικής βίας σε βάρος ανηλίκων. Το κίνημα των μαθητών απειλεί να συνεχιστεί, με τους νέους να εκφράζουν την οργή τους για τις συνθήκες στην παιδεία.

Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία έχουν λάβει σημαντικές διαστάσεις, με τους εφήβους να βγαίνουν στους δρόμους και να προχωρούν σε αποκλεισμούς σχολικών ιδρυμάτων. Την Παρασκευή, εκατοντάδες λύκεια σε όλη τη χώρα έκλεισαν ή αποκλείστηκαν από τους μαθητές, ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Παράλληλα, εκατοντάδες νέοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν.

Η κλιμάκωση των διαδηλώσεων έρχεται μετά από περιστατικά βίας, τα οποία οι διαδηλωτές καταγγέλλουν ότι προέρχονται κυρίως από την αστυνομία και στρέφονται κατά ανηλίκων. Οι μαθητές εκφράζουν την ελπίδα ότι το κίνημα διαμαρτυρίας τους θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, επιδιώκοντας να ακουστεί η φωνή τους.

Τα αιτήματα των μαθητών

Οι μαθητές διαδηλώνουν για μια σειρά από σοβαρά ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι η διαμαρτυρία για τα γερασμένα κτίρια των σχολείων, τα ανεπαρκή κονδύλια που διατίθενται για την Παιδεία και οι υπεράριθμες τάξεις. Επιπλέον, ζητούν παρεμβάσεις για τους χαμηλούς μισθούς των εκπαιδευτικών και την αντιμετώπιση των απουσιών προσωπικού.

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο της διαμαρτυρίας τους είναι το άνισο σύστημα εκπαίδευσης, στο οποίο, όπως υποστηρίζουν, το κοινωνικό υπόβαθρο καθορίζει την επιτυχία. Μία χάρτινη πινακίδα που κρατούσαν οι διαδηλωτές έγραφε χαρακτηριστικά: «Το σχολείο είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο», συνοψίζοντας το κεντρικό τους μήνυμα.

Οι δύσκολες συνθήκες στα σχολικά κτίρια

Πολλοί από τους μαθητές που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις κατηγορούν το κράτος ότι αποσύρεται από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να επικρατούν δύσκολες συνθήκες στις αίθουσες διδασκαλίας. Περιγράφουν προβλήματα όπως οροφές που καταρρέουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, διαρροές και την παρουσία κατσαρίδων.

Επιπλέον, αναφέρουν ότι τα κτίρια βρίσκονται σε κακή κατάσταση γενικότερα. Άλλοι διαδηλωτές έκαναν λόγο για υπερβολικά μεγάλα σχολικά ωράρια, τα οποία επιβαρύνουν τους μαθητές, καθώς και για την έλλειψη διδακτικού προσωπικού, γεγονός που δημιουργεί κενά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι φωνές των διαδηλωτών και η στήριξη

Μία μαθήτρια που συμμετείχε στον αποκλεισμό λυκείου στο Παρίσι για δεύτερη ημέρα, μαζί με εκατοντάδες άλλους μαθητές, δήλωσε την ελπίδα της: «Ελπίζουμε ότι αυτό θα εξελιχθεί σε ένα μαζικό κίνημα διαμαρτυρίας της νεολαίας». Η ίδια επεσήμανε ότι ο αποκλεισμός της εισόδου του σχολείου διασφάλισε τη ματαίωση όλων των μαθημάτων.

«Θέλουμε απλώς να μας ακούσει η κυβέρνηση», τόνισε η μαθήτρια. «Προτιμούμε να στεκόμαστε εδώ κάνοντας αυτό, παρά να αναγκαζόμαστε να μαθαίνουμε υπό κακές συνθήκες. Είναι ο μόνος τρόπος για να ακουστεί η φωνή μας». Η ανήλικη εξέφρασε επίσης την ανησυχία της για τον προϋπολογισμό, δηλώνοντας ότι «ο προϋπολογισμός για την παιδεία περικόπτεται δραστικά, ενώ διοχετεύονται τεράστια επιπλέον κονδύλια στον στρατό». Αρκετοί εκπαιδευτικοί στέκονταν κοντά στα οδοφράγματα, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους μαθητές.

Η θέση της κυβέρνησης

Σε απάντηση των κινητοποιήσεων, η γαλλική κυβέρνηση χαρακτήρισε τα παράπονα των μαθητών ως βάσιμα. Αναγνώρισε, δηλαδή, την ύπαρξη προβλημάτων στο εκπαιδευτικό σύστημα και τις συνθήκες που καταγγέλλουν οι διαδηλωτές.

Ωστόσο, ταυτόχρονα, η κυβέρνηση καταδίκασε έντονα αυτό που αποκάλεσε «βία στα αστικά κέντρα», υπογραμμίζοντας την αντίθεσή της στις πράξεις βίας που σημειώνονται κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Με πληροφορίες από: Reader