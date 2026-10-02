Πυκνή ομίχλη προκάλεσε καραμπόλα 69 οχημάτων σε γέφυρα στις ΗΠΑ

Μια πρωτοφανής καραμπόλα με συνολικά 69 οχήματα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον αυτοκινητόδρομο I-95 στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ. Το μαζικό τροχαίο έλαβε χώρα σε γέφυρα πάνω από τη λίμνη Μάριον, στα όρια των κομητειών Κλαρέντον και Όραντζμπεργκ. Η πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή περιόρισε δραματικά την ορατότητα, καθιστώντας αδύνατη την έγκαιρη αντίδραση των οδηγών. Το δυστύχημα προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς, την πυρκαγιά σε ένα όχημα και οδήγησε σε πολύωρο αποκλεισμό του δρόμου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καραμπόλα

Η μαζική σύγκρουση, που συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί, εκτυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης. Η κύρια αιτία του δυστυχήματος ήταν η πυκνή ομίχλη που κάλυπτε την περιοχή της γέφυρας πάνω από τη λίμνη Μάριον. Η ορατότητα ήταν εξαιρετικά περιορισμένη, σχεδόν μηδενική, τη στιγμή των πρώτων συγκρούσεων. Η αστυνομία ανέφερε ότι η πυκνή ομίχλη, η οποία περιόρισε την ορατότητα σε περίπου ένα τέταρτο του μιλίου, συνέβαλε καθοριστικά στην πρόκληση του ατυχήματος.

Λόγω της μηδαμινής ορατότητας, οι οδηγοί δεν είχαν τον απαραίτητο χρόνο να αντιδράσουν όταν άρχισαν οι πρώτες συγκρούσεις. Μέσα σε λίγα λεπτά, η μία σύγκρουση διαδέχθηκε την άλλη, μετατρέποντας τη γέφυρα σε ένα τεράστιο πεδίο καταστροφής. Συνολικά, στην καραμπόλα ενεπλάκησαν 69 οχήματα, εκ των οποίων τα 15 ήταν νταλίκες και τα υπόλοιπα 54 ήταν άλλα επιβατικά ή ελαφρά οχήματα.

Επιχειρήσεις διάσωσης και ο αριθμός των τραυματιών

Οι συνέπειες της καραμπόλας ήταν σοβαρές, με αρκετούς τραυματίες να χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τις αναφορές, τουλάχιστον δύο άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά τραύματα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασής του και την ανάγκη για εξειδικευμένη περίθαλψη.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σάντι έσπευσε στο σημείο και χρειάστηκε να επιχειρήσει για τον απεγκλωβισμό οδηγών και επιβατών από τέσσερα οχήματα που είχαν παραμορφωθεί από τις συγκρούσεις. Παράλληλα, πολλά άτομα που είχαν τραυματιστεί ελαφρύτερα δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου από τα συνεργεία διάσωσης. Παρόλο που ένα τουλάχιστον όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι από το δυστύχημα.

Πολύωρος αποκλεισμός του αυτοκινητοδρόμου

Η μαζική σύγκρουση είχε ως άμεση συνέπεια τον πολύωρο αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου I-95. Οι λωρίδες κυκλοφορίας προς νότο, πάνω από τη λίμνη Μάριον, παρέμειναν κλειστές για σχεδόν 12 ώρες μετά το δυστύχημα. Αυτός ο εκτεταμένος αποκλεισμός ήταν απαραίτητος για να ολοκληρωθούν οι περίπλοκες επιχειρήσεις καθαρισμού και απομάκρυνσης των κατεστραμμένων οχημάτων από το οδόστρωμα της γέφυρας.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δεκάδες άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ τα συνεργεία εργάζονταν πυρετωδώς για να εκκαθαρίσουν τη γέφυρα. Η διαδικασία αυτή ήταν χρονοβόρα λόγω του μεγέθους και της έκτασης της καραμπόλας, προκαλώντας σημαντική καθυστέρηση στην κυκλοφορία και επιβαρύνοντας τους γύρω δρόμους.

Η μαρτυρία ενός οδηγού που βρέθηκε στο σημείο

Το μέγεθος της καραμπόλας και η ένταση των στιγμών αποτυπώνονται χαρακτηριστικά και στις μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή στη γέφυρα. Ένας από τους οδηγούς που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα ήταν ο Νόα Μάντελ, ο οποίος ταξίδευε μαζί με την οικογένειά του.

Ο κ. Μάντελ και η οικογένειά του κατευθύνονταν από τη Βιρτζίνια προς το Walt Disney World, όταν το μπλε αυτοκίνητό τους βρέθηκε ανάμεσα στα οχήματα που συγκρούστηκαν. Περιγράφοντας τις στιγμές αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο Νόα Μάντελ δήλωσε: «Ήταν τρελό, από εκείνα τα πράγματα που δεν πιστεύεις ποτέ ότι θα συμβούν σε εσένα». Η δήλωσή του αναδεικνύει τον απρόσμενο και σοκαριστικό χαρακτήρα του συμβάντος για όσους το βίωσαν.

Με πληροφορίες από: Reader