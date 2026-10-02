Εκτεταμένες κινητοποιήσεις μαθητών στη Γαλλία: Επίθεση σε αστυνομικό και χιλιάδες συλλήψεις

Η Γαλλία βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού, καθώς οι μαθητικές και φοιτητικές διαδηλώσεις εντείνονται σε όλη τη χώρα, οδηγώντας σε εκτεταμένες «μάχες» με τις αστυνομικές δυνάμεις. Η κυβέρνηση έχει απαντήσει με χιλιάδες συλλήψεις, ενώ η κατάσταση εκτυλίσσεται επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες η υποψήφια της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί. Οι κινητοποιήσεις έχουν σημαδευτεί από βιαιοπραγίες σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας.

Επίθεση σε δόκιμη υπαστυνόμο στο Παρίσι

Στο πλαίσιο των εκτεταμένων συγκρούσεων μεταξύ πολιτών και αστυνομίας, μια νεαρή δόκιμη υπαστυνόμος της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Παρισιού δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Γκαμπετά, η οποία βρίσκεται στο 20ό διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο που διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις. Στις εικόνες φαίνεται η αστυνομικός να τρέχει, προσπαθώντας να ξεφύγει από τους πολίτες που την καταδιώκουν. Ένας από τους δράστες την ανατρέπει από πίσω, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος, όπου στη συνέχεια δέχεται κλωτσιές.

Απειλές και μήνυση μετά τον ξυλοδαρμό

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Παρισιού, η δόκιμη υπαστυνόμος είχε δεχθεί απειλές κατά της ζωής της λίγο πριν από την επίθεση. Μετά το σοβαρό περιστατικό, η ίδια κατέθεσε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα του 20ού διαμερίσματος, αναζητώντας τη δικαιοσύνη.

Στο βίντεο της επίθεσης, εκτός από τις εικόνες βίας, ακούγονται, μεταξύ άλλων, οι φράσεις «σκοτώστε την», καθώς και διάφορες υβριστικές εκφράσεις εναντίον της. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Actu17, η αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά βρισκόταν σε κατάσταση σοκ μετά τον ξυλοδαρμό που υπέστη.

Πώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό της επίθεσης

Κατά τις πρώτες πληροφορίες του γαλλικού μέσου Actu17, η αστυνομικός είχε απομονωθεί από την υπόλοιπη αστυνομική δύναμη κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Αυτό συνέβη καθώς υποχώρησε με καθυστέρηση στη διάρκεια μιας επιχείρησης για τη διατήρηση της τάξης στην περιοχή.

Στη συνέχεια, έγινε στόχος της ομάδας των ατόμων που την καταδίωξαν και της επιτέθηκαν με βίαιο τρόπο. Το περιστατικό αυτό αποτελεί ένα από τα πολλά βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων κινητοποιήσεων σε όλη τη Γαλλία.

Εκατοντάδες τραυματίες αστυνομικοί και χιλιάδες συλλήψεις

Η επίθεση στην υπαστυνόμο σημειώθηκε σε μια ημέρα εκτεταμένων κινητοποιήσεων και αποκλεισμών σχολείων σε όλη τη Γαλλία. Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι μόνο την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.949 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Επιπλέον, ο αριθμός των τραυματιών αστυνομικών και χωροφυλάκων ανήλθε στους 305 κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της ίδιας ημέρας. Οι κινητοποιήσεις επηρέασαν 1.027 από τα περίπου 3.700 λύκεια της χώρας, με 222 από αυτά να έχουν αποκλειστεί πλήρως από τους μαθητές.

Αιτήματα των διαδηλωτών και πολιτικές κατηγορίες

Το κίνημα αποκλεισμού των λυκείων, στο οποίο ενώθηκαν και φοιτητές, έχει ως βασικό αίτημα την παροχή περισσότερων πόρων για την Παιδεία. Η κινητοποίηση ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα από πολλά λύκεια που βρίσκονται στα προάστια του Παρισιού.

Η υποστήριξη στελεχών της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI), ενός κόμματος της ριζοσπαδικής αριστεράς, είναι εμφανής στις κινητοποιήσεις. Η γαλλική κυβέρνηση, από την πλευρά της, κατηγορεί ευθέως τη ριζοσπαδική αριστερά για τις ταραχές και τα βίαια επεισόδια που σημαδεύουν τις διαδηλώσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki