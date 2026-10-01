Επίθεση ιπποπόταμου μετέτρεψε τον μήνα του μέλιτος σε εφιάλτη στη Μποτσουάνα

Ένα νεόνυμφο ζευγάρι βίωσε έναν εφιάλτη κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος στη Μποτσουάνα, όταν δέχτηκε επίθεση από ιπποπόταμο. Ο 31χρονος Σαμ αρπάχτηκε από το θηλαστικό και τραβήχτηκε στον βυθό ενός βάλτου, αφήνοντάς τον με σοβαρά τραύματα.

Η σύζυγός του, Άννα ΜακΚρι, σε μια πράξη απόγνωσης και ηρωισμού, έτρεξε μέσα στο νερό και γρονθοκόπησε το ζώο, αναγκάζοντάς το να αφήσει τον άνδρα της και να απομακρυνθεί, σώζοντας έτσι τη ζωή του.

Η επίθεση στον βάλτο της Μποτσουάνα

Το ζευγάρι, που είχε παντρευτεί μόλις 10 ημέρες νωρίτερα, απολάμβανε τον μήνα του μέλιτος στη Μποτσουάνα. Λίγο πριν την επίθεση, άκουσαν έναν «τρελό ήχο από πιτσιλιές, γρυλίσματα, μουγκρητά και χάος».

Αμέσως μετά, ένα θηλαστικό βάρους περίπου δύο τόνων, ένας ιπποπόταμος, εμφανίστηκε μέσα από τα θολά νερά με τα σαγόνια του ανοιχτά, επιτιθέμενο στο κανό τους.

Η τρομακτική εμπειρία του Σαμ

Ο Σαμ περιέγραψε τη δύναμη της επίθεσης ως την πιο έντονη που έχει αισθανθεί ποτέ, παρομοιάζοντάς την με χτύπημα από φορτηγό. Το στόμα του ιπποπόταμου έκλεισε γύρω από την αριστερή πλευρά του σώματός του, δαγκώνοντάς τον και τραβώντας τον στον πυθμένα του βάλτου.

«Ήμουν κάτω από το νερό, ήταν σκοτάδι και ένιωσα έναν πραγματικά έντονο πόνο από το συντριπτικό δάγκωμα, καθώς ο χαυλιόδοντας του ιπποπόταμου βυθίστηκε στο κάτω μέρος της πλάτης και στον ώμο μου», περιέγραψε ο ίδιος. Το σώμα του παγιδεύτηκε και, αν και για λίγο ένιωσε ότι τον άφησε, στη συνέχεια ο ιπποπόταμος έκλεισε τα σαγόνια του στο κάτω μέρος του αριστερού του ποδιού, συνθλίβοντάς τον. Τελικά, μέσα σε μια στιγμή, τον άφησε.

Ο 31χρονος υπέστη τεράστια ανοιχτά τραύματα, μεγέθους γκρέιπφρουτ, ενώ τα έντερά του είχαν βγει από την πλάτη του.

Η ηρωική αντίδραση της Άννας

Η Άννα ΜακΚρι, η οποία ήταν ερωτευμένη με τον Σαμ από την εφηβεία τους και τον γνώριζε από την ηλικία των 15 ετών, δεν γνώριζε εκείνη τη στιγμή ότι η δική της αντίδραση ήταν καθοριστική για τη σωτηρία του. Σε μια στιγμή ακραίου κινδύνου, η Άννα υποστηρίζει ότι βίωσε αυτό που αποκαλείται «υστερική δύναμη», ένα φαινόμενο κατά το οποίο οι άνθρωποι μπορούν να επιστρατεύσουν τεράστια σωματική δύναμη σε συνθήκες απόλυτης κρίσης.

Έτρεξε μέσα στον βάλτο και γρονθοκόπησε τον ιπποπόταμο με όση δύναμη είχε. Αυτή η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το ζώο να αφήσει τον Σαμ και να κολυμπήσει μακριά.

Οι στιγμές αγωνίας της συζύγου

Η Άννα περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε, πιστεύοντας ότι ο σύζυγός της θα πέθαινε μπροστά στα μάτια της ή ήταν ήδη νεκρός. «Αυτό υποτίθεται ότι θα ήταν μια εμπειρία ζωής, ο μήνας του μέλιτος, αλλά τότε συνειδητοποίησα ότι ο σύζυγός μου είτε θα πέθαινε μπροστά στα μάτια μου είτε ήταν ήδη νεκρός», ανέφερε.

«Σκέφτηκα “σε παρακαλώ όχι, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει”. Παρακαλούσα το σύμπαν να τον σώσει καθώς άρχισα να περπατάω μέσα στον βάλτο προς τον ιπποπόταμο», συμπλήρωσε. Η ίδια ούρλιαζε «με μια κραυγή που δεν θα μπορούσα ποτέ να μιμηθώ. Ήταν μια κραυγή γεμάτη θλίψη και τρόμο καθώς έβλεπα τον άνθρωπο που αγαπώ να πεθαίνει μπροστά στα μάτια μου».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr