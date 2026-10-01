Η Άγκυρα θέτει όρους για την πόντιση του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου

Η Άγκυρα διατηρεί αμετακίνητη τη στάση της έναντι των σχεδίων της Αθήνας για την επανέναρξη των εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας με την Κύπρο, και σε δεύτερη φάση με το Ισραήλ. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία εργασία πόντισης χωρίς συντονισμό ή ενημέρωση με την Άγκυρα. Η ελληνική πλευρά, από την πλευρά της, θεωρεί ότι η εμπλοκή της γαλλικής εταιρείας Meridiam θα μπορούσε να επιλύσει τον «γόρδιο δεσμό» που έχει προκληθεί στην υλοποίηση του έργου GSI.

Η αμετακίνητη θέση της Άγκυρας για την ηλεκτρική διασύνδεση

Κατά την τακτική ενημέρωση των ΜΜΕ, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, Αντιναύαρχος Ζέκι Ακτούρκ, δήλωσε πως «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οποιαδήποτε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων/αγωγών ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, η οποία είναι παράκτιο κράτος».

Ο Αντιναύαρχος Ακτούρκ προσέθεσε ότι η Τουρκία, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των εξουσιών της που απορρέουν από την ιδιότητά της ως παράκτιο κράτος στην υφαλοκρηπίδα, η οποία διαμορφώθηκε από τις Συμφωνίες Θαλάσσιας Οριοθέτησης που συνήφθησαν με την «ΤΔΒΚ» και τη Λιβύη στην Ανατολική Μεσόγειο και τις οποίες δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της.

Η ελληνική προσέγγιση και το έργο GSI

Η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam θα μπορούσε να αποτελέσει τη λύση για την άρση των εμποδίων που έχουν προκύψει στην υλοποίηση του έργου του GSI. Το συγκεκριμένο project αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο.

Στη συνέχεια, το έργο προβλέπει και μια δεύτερη φάση, η οποία θα περιλαμβάνει τη διασύνδεση της Κύπρου με το Ισραήλ. Η υλοποίηση του GSI αποτελεί ένα σημαντικό σχέδιο για την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Δυσφορία για τη στρατιωτική παρέλαση στην Κύπρο

Ταυτόχρονα με τις δηλώσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση, ο Αντιναύαρχος Ακτούρκ εξέφρασε τη δυσφορία της Άγκυρας για τη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη παρέλαση στην Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθήθηκε στενά από την τουρκική πλευρά.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας τόνισε ότι οι συνεχιζόμενες εξοπλιστικές δραστηριότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και η στρατιωτική συνεργασία της με τρίτες χώρες, επηρεάζουν αρνητικά την ευαίσθητη ισορροπία και το περιβάλλον ασφαλείας στο νησί. Αυτή η θέση έχει δηλωθεί και στο παρελθόν από την Άγκυρα.

Προκλητικές ενέργειες και λύση στο Κυπριακό

Ο Αντιναύαρχος Ακτούρκ υπογράμμισε ότι «είναι σαφές ότι οι προκλητικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα δεν συμβάλλουν στις προσπάθειες εδραίωσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο νησί». Αντίθετα, όπως δήλωσε, αυτές οι ενέργειες «αυξάνουν την ένταση και βλάπτουν το περιβάλλον σταθερότητας».

Ως εγγυήτρια χώρα, η Τουρκία επαναλαμβάνει ότι μια δίκαιη, διαρκής και βιώσιμη λύση στο νησί της Κύπρου είναι δυνατή μόνο με την αποδοχή της κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού. Αυτή η θέση αποτελεί πάγια απαίτηση της Άγκυρας για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος.

Αμετάβλητες οι τουρκικές απαιτήσεις

Από τις δηλώσεις του Αντιναυάρχου Ακτούρκ προκύπτει ότι η θέση της Τουρκίας όσον αφορά στις έρευνες και συνολικά στην υλοποίηση του έργου του καλωδίου παραμένει αμετακίνητη. Οι απαιτήσεις της Άγκυρας, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε επιθετικές κινήσεις το 2024, δεν έχουν αλλάξει στο παραμικρό.

Επίσης, η θέση της Τουρκίας για την υφαλοκρηπίδα παραμένει σταθερή, επιβεβαιώνοντας την επιμονή της χώρας στις πάγιες διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως αυτές διατυπώθηκαν και στα Ηνωμένα Έθνη.

Με πληροφορίες από: Topontiki