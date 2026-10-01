Ο κυβερνήτης του Τενεσί αναστέλλει τις εκτελέσεις μετά την αποτυχημένη περίπτωση της Κρίστα Πάικ

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, προχώρησε στην αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων θανατοποινιτών στην πολιτεία έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της 50χρονης Κρίστα Πάικ, η οποία παρέμεινε ζωντανή παρά τη χορήγηση δύο θανατηφόρων ενέσεων. Παράλληλα, ο κυβερνήτης ανακοίνωσε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για το περιστατικό.

Η αποτυχημένη εκτέλεση και οι αντιδράσεις

Η Κρίστα Πάικ, καταδικασμένη για τη δολοφονία μιας 19χρονης το 1995, επρόκειτο να εκτελεστεί το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ωστόσο, μετά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης, η 50χρονη συνέχισε να αναπνέει και να ροχαλίζει δυνατά, διατηρώντας τον καρδιακό της παλμό. Αυτόπτες μάρτυρες της διαδικασίας δήλωσαν ότι τα πάντα «πήγαν τρομαχτικά λάθος».

Οι δικηγόροι της Πάικ περιέγραψαν την κατάστασή της, αναφέροντας ότι η πελάτισσά τους είχε χάσει τις αισθήσεις της, αλλά εξακολουθούσε να έχει καρδιακό παλμό και να ροχαλίζει. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο σε κοντινό νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με τους συνηγόρους της, της παρασχέθηκαν «μέτρα διάσωσης της ζωής της». Ο ομοσπονδιακός δικαστής Κλίφτον Κόρκερ επιβεβαίωσε την έναρξη της ιατρικής περίθαλψης.

Η απόφαση του κυβερνήτη και η έρευνα

Ο κυβερνήτης Μπιλ Λι δήλωσε ότι η εκτέλεση μιας νόμιμα επιβληθείσας ποινής αποτελεί μία από τις σοβαρές ευθύνες της πολιτείας και ότι οι πολίτες του Τενεσί αναμένουν να διεξάγεται με αποτελεσματικό τρόπο. Υπό αυτό το πρίσμα, ανακοίνωσε την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων θανατοποινιτών στην πολιτεία μέχρι το τέλος του έτους.

Παράλληλα με την αναστολή, ο κυβερνήτης διέταξε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για τις συνθήκες της αποτυχημένης εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ. Οι δικηγόροι της Πάικ είχαν προειδοποιήσει για πιθανές επιπλοκές, αναφέροντας δυσκολία στην εύρεση φλέβας, σπασμένες φλέβες, αλλοιωμένη πεντοβαρβιτάλη και την απουσία επείγουσας ιατρικής φροντίδας σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά, όλα αυτά στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου που, όπως κατήγγειλαν, παραμένει καλυμμένο με πέπλο μυστικότητας.

Το δικαστικό παρασκήνιο

Πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεση, είχε προηγηθεί ένα δραματικό δικαστικό μπρα ντε φερ. Μία ώρα πριν από την εκτέλεση, ομοσπονδιακό εφετείο ζήτησε την αναστολή της προκειμένου να εξετάσει την προσφυγή των δικηγόρων της Πάικ. Η προσφυγή αυτή βασιζόταν στον ισχυρισμό ότι το ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμού που είχε υποστεί η Πάικ στην παιδική της ηλικία δεν είχε παρουσιαστεί επαρκώς κατά τη διαδικασία που οδήγησε στην επιβολή της θανατικής ποινής.

Παρόλο που η βία εις βάρος της Πάικ είχε αναγνωριστεί για πρώτη φορά τον Αύγουστο από την πολιτεία του Τενεσί κατά τη διάρκεια ακρόασης, η στάση της πολιτείας δεν είχε αλλάξει. Τελικά, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, όπου την πλειοψηφία έχουν οι συντηρητικοί δικαστές, ακύρωσε την απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου και επέτρεψε την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ.

Ιατρικές εξηγήσεις και προηγούμενα περιστατικά

Σχετικά με την αιτία της αποτυχίας της εκτέλεσης, η πρώτη ιατρική εξήγηση προέρχεται από τον δρα Τζόελ Ζάιβοτ, καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Emory και εμπειρογνώμονα της νομικής ομάδας της Πάικ. Ο δρ. Ζάιβοτ εκτίμησε ότι η πεντοβαρβιτάλη πιθανότατα δεν έφθασε ποτέ σε αρκετά υψηλή συγκέντρωση στο αίμα της Πάικ, ώστε να προκαλέσει άπνοια και, στη συνέχεια, καρδιαγγειακή κατάρρευση.

Η Κρίστα Πάικ επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στη συγκεκριμένη αμερικανική πολιτεία εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια. Η προηγούμενη εκτέλεση γυναίκας στις ΗΠΑ είχε πραγματοποιηθεί το 2023 στο Μιζούρι, με την Άμπερ ΜακΛάφλιν, η οποία ήταν και η πρώτη τρανς γυναίκα που εκτελέστηκε στη χώρα.

Συνολικά, 18 γυναίκες έχουν εκτελεστεί στις ΗΠΑ μετά την επαναφορά της εσχάτης των ποινών το 1976. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει λίγο περισσότερο από το 1% των συνολικών εκτελέσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία του εξειδικευμένου παρατηρητηρίου Death Penalty Information Center (DPIC).

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit