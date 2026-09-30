Οι ηγέτες Γαλλίας και Ισπανίας καλωσορίζουν ενδεχόμενη επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εξέφρασαν σήμερα την πρόθεσή τους να καλωσορίσουν θερμά την επιστροφή της Βρετανίας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν οι δύο ηγέτες στη Μαδρίτη, μετά τη διμερή τους συνάντηση. Το ενδεχόμενο αυτό συζητήθηκε μία ημέρα αφότου ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, αναφέρθηκε στην ανάγκη εξέτασης όλων των επιλογών της χώρας του για τη μελλοντική της σχέση με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της επανένταξης στο μπλοκ.

Η δήλωση του Γάλλου προέδρου για την επιστροφή

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ισπανό ομόλογό του, Πέδρο Σάντσεθ, στη Μαδρίτη, δήλωσε με νόημα ότι θα ήταν μια «εξαιρετική είδηση» εάν η Βρετανία αποφάσιζε να ανακοινώσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Μακρόν χαρακτήρισε μια τέτοια κίνηση ως μια «καλή απόφαση» για το Ηνωμένο Βασίλειο, υπογραμμίζοντας τη θετική στάση της Γαλλίας απέναντι σε ένα πιθανό comeback.

Το μήνυμα «Welcome back» του Μακρόν

Επιπλέον, ο Εμανουέλ Μακρόν θέλησε να απευθυνθεί άμεσα στους Βρετανούς πολίτες και την πολιτική ηγεσία της χώρας, χρησιμοποιώντας τη φράση «Welcome back» στα αγγλικά. Με αυτή την κίνηση, ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε την υποθετική επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωπαϊκή οικογένεια, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα καλωσορίσματος και ενθάρρυνσης.

Το θερμό καλωσόρισμα της Ισπανίας

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος συμμετείχε στην κοινή συνέντευξη Τύπου. Ο κ. Σάντσεθ δήλωσε ρητά ότι η Ισπανία θα καλωσόριζε τη Βρετανία «με ανοιχτές αγκάλες» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δήλωση αυτή ενισχύει το κλίμα θετικής υποδοχής που διαμορφώνεται από τους ηγέτες σημαντικών κρατών μελών της ΕΕ.

Η κοινή στάση των δύο ηγετών, του Εμανουέλ Μακρόν και του Πέδρο Σάντσεθ, αναδεικνύει μια ευρύτερη διάθεση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενδεχόμενη επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι δηλώσεις αυτές υπογραμμίζουν την πεποίθηση ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν επωφελής και για τις δύο πλευρές, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή συνεργασία και συνοχή.

Οι προηγούμενες δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ

Οι δηλώσεις των ηγετών της Γαλλίας και της Ισπανίας έρχονται σε συνέχεια των τοποθετήσεων του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος μία ημέρα νωρίτερα είχε αναφερθεί στο θέμα της σχέσης της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Μπέρναμ, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Εργατικού κόμματος, είχε τονίσει την ανάγκη η Βρετανία να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές για τη μελλοντική της σχέση με το ευρωπαϊκό μπλοκ.

Μεταξύ των επιλογών που τέθηκαν στο τραπέζι από τον Βρετανό πρωθυπουργό, συμπεριλαμβάνεται ρητά και η επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η δήλωση φαίνεται να αποτέλεσε το έναυσμα για τις θετικές αντιδράσεις από πλευράς Παρισιού και Μαδρίτης, σηματοδοτώντας μια πιθανή νέα συζήτηση για το μέλλον των σχέσεων μεταξύ της Βρετανίας και της ΕΕ.

Με πληροφορίες από: News.gr