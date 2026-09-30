Οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν την αποχώρηση από το Ιράκ μετά από 23 χρόνια

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ολοκλήρωσαν την αποχώρησή τους από το Ιράκ, βάζοντας τέλος σε μια μακρά στρατιωτική παρουσία που διήρκεσε συνολικά 23 χρόνια. Παράλληλα, με αυτή την κίνηση, κλείνει και η 12ετής εκστρατεία που διεξήγαγαν οι αμερικανικές δυνάμεις και οι εταίροι τους στον συνασπισμό, εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Η επίσημη ανακοίνωση έγινε από το Πεντάγωνο, το οποίο επιβεβαίωσε την πλήρη ολοκλήρωση της διαδικασίας αποχώρησης όλων των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα.

Επίσημη ολοκλήρωση της επιχείρησης «Inherent Resolve»

Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταίροι τους στον διεθνή συνασπισμό ολοκλήρωσαν επίσημα την επιχείρηση με την ονομασία «Inherent Resolve» στο Ιράκ. Η εκστρατεία αυτή, η οποία διήρκεσε 12 χρόνια, είχε ως κύριο και αποκλειστικό στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, η οποία είχε αναδειχθεί σε σοβαρή απειλή για την περιοχή.

Η αποχώρηση των τελευταίων δυνάμεων του συνασπισμού, καθώς και του στρατιωτικού τους εξοπλισμού, από την Αεροπορική Βάση Αρμπίλ, σηματοδοτεί την «επιτυχή ολοκλήρωση» της στρατιωτικής αποστολής. Με αυτό τον τρόπο, μπήκε ένα οριστικό και επίσημο τέλος στην ενεργό στρατιωτική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Η ευθύνη για την ασφάλεια περνά στις ιρακινές δυνάμες

Μετά την πλήρη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων, το Πεντάγωνο διευκρίνισε ότι η ευθύνη για την αντιμετώπιση των εναπομεινασών απειλών ασφαλείας μεταφέρεται πλέον κυρίως στις ιρακινές δυνάμεις. Αυτό περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των ενεργών πυρήνων του Ισλαμικού Κράτους, οι οποίοι, παρά την ήττα της οργάνωσης, παραμένουν ενεργοί σε διάφορες περιοχές του Ιράκ.

Παρόλα αυτά, η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να παρέχει στοχευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη με πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών. Αυτή η μορφή συνεργασίας στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρησιακών ικανοτήτων των ιρακινών δυνάμεων, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις απειλές και να διασφαλίζουν τη σταθερότητα της χώρας.

Ιστορικό ορόσημο για το Ιράκ και διμερείς σχέσεις

Η ολοκλήρωση της αποστολής του υπό την ηγεσία των ΗΠΑ διεθνούς συνασπισμού χαιρετίστηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση από τον Ιρακινό σύμβουλο εθνικής ασφαλείας, Κάσιμ αλ Αράτζι. Ο κ. Αλ Αράτζι χαρακτήρισε το γεγονός ως ένα «ιστορικό ορόσημο» για το Ιράκ, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για το μέλλον της χώρας.

Σε επίσημη δήλωσή του, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ιρακινού Πρωθυπουργού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήμερα φθάνουμε σε ένα ιστορικό ορόσημο με την ολοκλήρωση της αποστολής του διεθνούς συνασπισμού και της παρουσίας των δυνάμεών του, μετακινούμενοι σε διμερείς σχέσεις με τα κράτη μέλη του». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει τη μετάβαση από μια πολυεθνική στρατιωτική παρουσία σε ένα νέο πλαίσιο διμερών συνεργασιών.

Η μακρά και πολύπλοκη παρουσία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Η στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ ξεκίνησε το 2003, όταν οι ΗΠΑ εισέβαλαν στη χώρα μαζί με τους συμμάχους τους. Η εισβολή αυτή είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή του επί μακρόν ηγέτη του Ιράκ, Σαντάμ Χουσέιν, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την περιοχή.

Οι δυνάμες των ΗΠΑ αποσύρθηκαν αρχικά από το Ιράκ το 2011, ολοκληρώνοντας ένα πρώτο στάδιο της εμπλοκής τους. Ωστόσο, επέστρεψαν στην περιοχή το 2014, έπειτα από επίσημο αίτημα της ιρακινής κυβέρνησης. Η επιστροφή τους κρίθηκε αναγκαία λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης και της ισχυροποίησης του Ισλαμικού Κράτους, το οποίο είχε καταλάβει μεγάλα τμήματα του Ιράκ, καθώς και της γειτονικής Συρίας, δημιουργώντας μια σοβαρή απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια.

Η στρατιωτική ήττα του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ κηρύχθηκε επίσημα το 2017, μετά από εντατικές επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρθηκε από το Πεντάγωνο, πυρήνες της τρομοκρατικής οργάνωσης παραμένουν ενεργοί στην περιοχή, καθιστώντας αναγκαία τη συνεχή επαγρύπνηση και την ενίσχυση των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας για την αντιμετώπιση αυτών των εναπομεινασών απειλών.

Με πληροφορίες από: Enikos