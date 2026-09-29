Νέες μηνύσεις για υπόθεση βιασμού φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ

Νέες μηνύσεις φέρνει στο προσκήνιο η υπόθεση βιασμού φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, η οποία καταγγέλλει ότι υπήρξε θύμα ναρκώσεως και ομαδικού βιασμού από επτά μέλη αδελφότητας το 2024. Το περιστατικό, που φέρεται να έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της αδελφότητας ΧΦ, έχει προκαλέσει την επανεξέταση της υπόθεσης από τις δικαστικές αρχές, καθώς η αρχική έρευνα δεν οδήγησε σε συλλήψεις, παρά μόνο σε αποβολές.

Ο δικηγόρος της νεαρής φοιτήτριας κατηγορεί το πανεπιστήμιο για το γεγονός ότι το θύμα δεν έχει ακόμη δικαιωθεί, ενώ η υπόθεση λαμβάνει πλέον νέες διαστάσεις με την παρέμβαση του εισαγγελέα.

Η καταγγελία της φοιτήτριας

Το σοκαριστικό περιστατικό, όπως καταγγέλλεται, έλαβε χώρα το 2024 στο σπίτι της αδελφότητας ΧΦ του Πανεπιστημίου Κορνέλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την καταγγελία, η φοιτήτρια, η οποία αναφέρεται ως Τζέιν Ντο, επισκέφθηκε το σπίτι της αδελφότητας με σκοπό να συναντήσει έναν φίλο της. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η νεαρή βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Εκεί, όπως περιγράφει η ίδια, δύο μέλη της αδελφότητας την πίεσαν να εισπνεύσει μια ουσία, την οποία της παρουσίασαν ως κεταμίνη. Αυτή η ενέργεια φέρεται να αποτέλεσε την αρχή μιας εφιαλτικής εμπειρίας για τη φοιτήτρια.

Το μήνυμα στα social media και η επίθεση

Μετά την φερόμενη χορήγηση της ουσίας, ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να έστειλε μήνυμα σε ομαδική συνομιλία της αδελφότητας στο Snapchat. Το μήνυμα αυτό ανέφερε ότι υπήρχε διαθέσιμη γυναίκα για σεξ, γεγονός που προσέλκυσε περισσότερους άνδρες στο σημείο.

Στη συνέχεια, εμφανίστηκαν επιπλέον άτομα, τα οποία, εκμεταλλευόμενα την αδυναμία της φοιτήτριας, την βίαζαν επί ώρες. Η καταγγελία κάνει λόγο για ομαδικό βιασμό από επτά μέλη της αδελφότητας.

Η αρχική έρευνα και οι αντιδράσεις

Τρεις εβδομάδες μετά το φερόμενο περιστατικό, η φοιτήτρια υπέβαλε αναφορά στην αστυνομία του πανεπιστημίου. Ως αποτέλεσμα της έρευνας, οι αρχές του πανεπιστημίου προχώρησαν στην αποβολή δύο από τους εμπλεκόμενους φοιτητές, ωστόσο δεν προέκυψε καμία σύλληψη. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση του δικηγόρου της φοιτήτριας.

Ο δικηγόρος της κατηγορεί ευθέως το πανεπιστήμιο για το γεγονός ότι, παρά τη σοβαρότητα της καταγγελίας, το θύμα δεν έχει ακόμη δικαιωθεί, ενώ η απουσία ποινικών διώξεων έχει αφήσει την υπόθεση σε εκκρεμότητα.

Επανεξέταση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα

Η υπόθεση παίρνει νέα τροπή, καθώς ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς, Μάθιου Βαν Χάουτεν, δήλωσε ότι θα επανεξετάσει το ενδεχόμενο άσκησης ποινικών διώξεων κατά των επτά μελών της αδελφότητας. Ο εισαγγελέας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι του ζητήθηκε από την κοινότητα να επανεξετάσει την απόφαση σχετικά με την άσκηση ποινικών κατηγοριών.

Ο κ. Βαν Χάουτεν πρόσθεσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, αρχίζοντας με συζητήσεις με το φερόμενο θύμα και τους δικηγόρους της. Ξεκαθάρισε πως, αν προκύψουν οι κατάλληλες κατηγορίες, η υπόθεση θα οδηγηθεί ενώπιον Ορκωτού Δικαστηρίου της κομητείας Τόμπκινς.

Διαφορές στις καταθέσεις

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι η αρχική κατάθεση της φοιτήτριας διέφερε από την αγωγή που κατέθεσε τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τον κ. Βαν Χάουτεν, στην πρώτη ένορκη δήλωση, η φοιτήτρια δεν έκανε λόγο για εξαναγκαστική χρήση ναρκωτικών ή ομαδικό βιασμό.

«Αντίθετα, η δήλωσή της περιέγραφε συμμετοχή σε χρήση ουσιών και σεξουαλική δραστηριότητα ως εκούσια, συνειδητή και συναινετική», δήλωσε ο εισαγγελέας, επισημαίνοντας τις αποκλίσεις μεταξύ των δύο καταθέσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit