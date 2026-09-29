Τραμπ για τους συλληφθέντες κοντά σε βρετανική βάση: «Εγώ δεν θα τους άφηνα ελεύθερους»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με την απόφαση των βρετανικών αρχών να αφήσουν ελεύθερους με εγγύηση πέντε Βρετανούς που συνελήφθησαν κοντά στη στρατιωτική βάση RAF Φέρφορντ. Οι άνδρες, ηλικίας 23 έως 25 ετών, συνελήφθησαν το πρωί της Κυριακής στη νοτιοδυτική Αγγλία, κοντά σε μια βάση που χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Παρά την απελευθέρωσή τους, παραμένουν υπό έρευνα και αυστηρούς περιοριστικούς όρους, με τις βρετανικές αρχές να εξετάζουν πολλαπλά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής εμπλοκής ξένου κράτους.

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα άφηνε ελεύθερους τους πέντε Βρετανούς που συνελήφθησαν. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο, ο κ. Τραμπ εξέφρασε την έκπληξή του για την απόφαση των βρετανικών αρχών να αφήσουν ελεύθερους τους υπόπτους με εγγύηση.

«Με εκπλήσσει το ότι τους άφησαν ελεύθερους, εγώ δεν θα το έκανα αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του Ιράν στην υπόθεση, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι «είναι πιθανό», προσθέτοντας: «Θα μπορούσα να γίνω πολύ συγκεκριμένος, αλλά προτιμώ να μην πω τίποτα».

Η έρευνα των βρετανικών αρχών

Οι βρετανικές αρχές συνεχίζουν εντατικά την έρευνα για την υπόθεση των πέντε συλληφθέντων. Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι «εξετάζει πολλαπλά σενάρια» σχετικά με τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και το ενδεχόμενο εμπλοκής «ξένου κράτους».

Οι πέντε άνδρες, όλοι βρετανικής υπηκοότητας, αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση. Ωστόσο, παραμένουν υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες και οι σκοποί της παρουσίας τους κοντά στη στρατιωτική βάση.

Η θέση του Ιράν και η δήλωση Ρούμπιο

Σε σχέση με τις υποψίες περί εμπλοκής ξένου κράτους, το Ιράν διέψευσε «κατηγορηματικά» οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση. Η διάψευση αυτή έρχεται εν μέσω των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αναφέρει την πιθανότητα ρόλου του Ιράν.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο κ. Ρούμπιο ανέφερε ότι στο φερόμενο σχέδιο επίθεσης «ξεκάθαρα» εμπλεκόταν «ξένος παράγοντας». Ωστόσο, απέφυγε να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό.

Ο Μάρκο Ρούμπιο ευχαρίστησε τις βρετανικές αρχές, τονίζοντας ότι επέδειξαν πνεύμα στενής συνεργασίας και πήραν τα πράγματα στα χέρια τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας σε τέτοια θέματα.

Η στρατιωτική βάση RAF Φέρφορντ

Η στρατιωτική βάση RAF Φέρφορντ, κοντά στην οποία συνελήφθησαν οι πέντε άνδρες, βρίσκεται στη νοτιοδυτική Αγγλία. Πρόκειται για μια βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας (RAF), η οποία χρησιμοποιείται επίσης από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Στο παρελθόν, η συγκεκριμένη βάση είχε χρησιμοποιηθεί από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν. Αυτό το ιστορικό στοιχείο προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην έρευνα των αρχών σχετικά με τα κίνητρα και τις πιθανές διασυνδέσεις της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Enikos