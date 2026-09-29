Αποφυλακίζεται 71χρονος στη Γιούτα μετά από 41 χρόνια στην πτέρυγα των μελλοθανάτων

Ο Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ, ένας 71χρονος άνδρας, αποφυλακίζεται με εγγύηση στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντας περάσει περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στην πτέρυγα των μελλοθανάτων. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από νέα ανάλυση DNA που έδειξε ότι γενετικό υλικό από κρίσιμα σημεία της υπόθεσης δεν αντιστοιχεί σε εκείνον. Έχει ήδη διαταχθεί η διεξαγωγή νέας δίκης για την υπόθεση.

Η αποφυλάκιση και τα νέα στοιχεία DNA

Την αποφυλάκιση με εγγύηση του Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ διέταξε δικαστής στη Γιούτα, παρά τις αντιρρήσεις που εξέφρασε η οικογένεια του θύματος. Ο Κάρτερ, ο οποίος έχει φτάσει τα 71 του χρόνια, είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία μιας γυναίκας το 1985 και πέρασε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, δηλαδή 41 χρόνια, στην πτέρυγα των μελλοθανάτων.

Η απόφαση για την αποφυλάκιση ελήφθη μετά την επίσημη ανακοίνωση των εισαγγελέων ότι μια πρόσφατη ανάλυση DNA δεν τον συνδέει με γενετικό υλικό που εξετάστηκε ενδελεχώς στην υπόθεση. Πιο συγκεκριμένα, η νέα εξέταση γενετικού υλικού έδειξε ότι αίμα που εντοπίστηκε σε ένα πόμολο πόρτας, ένα κρίσιμο σημείο της έρευνας, δεν αντιστοιχεί στο DNA του Κάρτερ. Παρομοίως, το ίδιο προέκυψε και για γενετικό υλικό που βρέθηκε στη λαβή του μαχαιριού, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για να μαχαιρωθεί η Εύα Όλεσεν.

Η υπόθεση της δολοφονίας της Εύα Όλεσεν

Ο Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της Εύα Όλεσεν. Η Όλεσεν ήταν η θεία του τότε αρχηγού της αστυνομίας της Πρόβο, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το θύμα είχε δεχθεί τόσο μαχαιριές όσο και πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του εγκλήματος.

Καθ' όλη τη διάρκεια των δεκαετιών που παρέμεινε στη φυλακή, ο Κάρτερ δηλώνει με επιμονή την αθωότητά του. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η ομολογία που είχε υπογράψει μετά τη σύλληψή του δεν ήταν προϊόν ελεύθερης βούλησης, αλλά αποσπάστηκε υπό πίεση από τις αρχές. Αυτή η πτυχή της υπόθεσης αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αμφισβήτησης της αρχικής καταδίκης.

Η διαταγή για νέα δίκη

Η εξέλιξη της αποφυλάκισης με εγγύηση έρχεται σε συνέχεια μιας σημαντικής απόφασης που είχε ληφθεί πέρυσι. Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Γιούτα είχε διατάξει τη διεξαγωγή νέας δίκης για την υπόθεση του Κάρτερ. Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε ευρήματα που αφορούσαν ανάρμοστη συμπεριφορά των ερευνητών κατά τη διάρκεια της αρχικής έρευνας και της δικαστικής διαδικασίας.

Η νέα δίκη, η οποία έχει πλέον διαταχθεί, αναμένεται να εξετάσει εκ νέου όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Τα πρόσφατα ευρήματα από την ανάλυση DNA, τα οποία δεν συνδέουν τον Κάρτερ με κρίσιμα γενετικά ίχνη στον τόπο του εγκλήματος, έχουν αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα της υπόθεσης και θα αποτελέσουν κεντρικό στοιχείο της επανεξέτασης.

Δηλώσεις εισαγγελέα και συνηγόρου

Ο εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα, Έρβιν Πετίλος, δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η επανεξέταση των όρων εγγύησης του Κάρτερ ήταν «αναγκαία και δίκαιη». Ο Πετίλος υπογράμμισε ότι οι Αρχές συνεχίζουν την εξέταση των υπόλοιπων στοιχείων της υπόθεσης, προκειμένου να διαμορφώσουν μια πλήρη εικόνα ενόψει της νέας δικαστικής διαδικασίας.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του 71χρονου, Νιλ Χάμιλτον, τόνισε την επιτακτική ανάγκη για ψυχολογική υποστήριψη του εντολέα του. Ο Χάμιλτον ανέφερε ότι ο Κάρτερ θα χρειαστεί ειδική βοήθεια προκειμένου να αντιμετωπίσει τις σοβαρές συνέπειες της πολύχρονης κράτησής του. «Δεν είναι τόσο απλό όσο το “ας τον αφήσουμε να φύγει”», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χάμιλτον, προσθέτοντας με έμφαση ότι «αποφυλακίζεται έχοντας υποστεί 41 χρόνια τραύματος που προκλήθηκε από το κράτος, και οι επιπτώσεις του είναι πραγματικές και βαθιές».

Με πληροφορίες από: Enikos