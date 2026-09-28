Θέουτα: Παραίτηση του εκπροσώπου της κυβέρνησης εν μέσω μεταναστευτικής κρίσης

Ο εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στον θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, Μιγκέλ Άνχελ Τριάνο, υπέβαλε την παραίτησή του, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από εβδομάδες έντονης πίεσης που ακολούθησαν το πρωτοφανές περιστατικό με τους χιλιάδες μετανάστες από το γειτονικό Μαρόκο. Ο κ. Τριάνο κατήγγειλε εκστρατεία παρενόχλησης και απειλών εναντίον του ιδίου και της οικογένειάς του, δηλώνοντας ότι η κατάσταση είχε καταστεί αφόρητη.

Το βάρος της μεταναστευτικής κρίσης

Η κρίση στη Θέουτα ξέσπασε στα τέλη Ιουλίου, όταν περισσότεροι από 72.000 μετανάστες έφθασαν στον ισπανικό θύλακα. Αυτό το πρωτοφανές περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να κατακλυστούν τα κέντρα υποδοχής και να ενταθεί η συζήτηση γύρω από την πολιτική στο μεταναστευτικό ζήτημα.

Η Θέουτα αποτελεί ένα από τα δύο χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρική, γεγονός που την καθιστά σημείο μεγάλης σημασίας για τις μεταναστευτικές ροές.

Καταγγελίες για απειλές και παρενόχληση

Ο Μιγκέλ Άνχελ Τριάνο, ο οποίος είχε την ευθύνη για τον συντονισμό μεταξύ της κυβέρνησης της Θέουτα και των ισπανικών κρατικών υπηρεσιών και δυνάμεων ασφαλείας, υπεραμύνθηκε των χειρισμών του κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Ωστόσο, τόνισε ότι η έντονη πίεση που ακολούθησε, σε συνδυασμό με την εκστρατεία παρενόχλησης εναντίον του και της οικογένειάς του, τον οδήγησε στην παραίτηση. «Η οικογένειά μου δεν το αξίζει να μείνω περισσότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Προσωπικές επιθέσεις και έλλειψη ελέγχου

Ο κ. Τριάνο αναφέρθηκε σε προσβολές, απειλές, καθώς και σε ένα περιστατικό όπου κάποιος κόλλησε ένα κηδειόσημο έξω από το γραφείο του. Διευκρίνισε επίσης ότι η κυβερνητική αντιπροσωπεία δεν είχε επιχειρησιακό έλεγχο για τα σύνορα ή τις δυνάμεις ασφαλείας.

Επιπλέον, ο παραιτηθείς εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν υπήρχε καμία διαθέσιμη πληροφορία εκ των προτέρων που να έδειχνε ότι τόσοι πολλοί μετανάστες επρόκειτο να εισέλθουν στον θύλακα.

Η τρέχουσα κατάσταση των μεταναστών

Σήμερα, ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών, Άνχελ Βίκτορ Τόρες, μιλώντας στον ραδιοσταθμό Cope, εκτίμησε ότι περίπου 3.500 μετανάστες παραμένουν στη Θέουτα, ευρισκόμενοι εκτός του καταυλισμού.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr