Πολιτικός «σεισμός» στην Τουρκία: Παραίτηση αντιπροέδρου του AKP εν μέσω σκανδάλου χρηματιστηρίου

Πολιτικός «σεισμός» έχει προκληθεί στην Τουρκία με την παραίτηση της Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, πρώην υπουργού και αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος AKP, από τα κομματικά της αξιώματα. Η απόφαση αυτή έρχεται στον απόηχο μιας έρευνας για ένα σκάνδαλο δισεκατομμυρίων λιρών που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, με το όνομά της να έχει συνδεθεί με την υπόθεση. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε δεκτό το αίτημα της παραίτησης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στην τουρκική πολιτική σκηνή.

Η παραίτηση και η επιθυμία για πλήρη διερεύνηση

Η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, η οποία είχε διατελέσει υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και κατείχε τη θέση της αντιπροέδρου στο κόμμα AKP, υπέβαλε την παραίτησή της από τα κομματικά της καθήκοντα. Το όνομά της έχει συνδεθεί με μια υπόθεση επενδυτικών κεφαλαίων που βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις τουρκικές αρχές, γεγονός που οδήγησε σε αυτή την κίνηση.

Σε ανάρτησή της, η πρώην αντιπρόεδρος του AKP υποστήριξε ότι έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί σε βάρος της και εξέφρασε την επιθυμία της για την πλήρη και σχολαστική διερεύνησή τους. Ειδικότερα, ανέφερε πως ο πρόεδρος και γενικός πρόεδρος του κόμματος, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επέδειξε τις προηγούμενες ημέρες μια ξεκάθαρη και αποφασιστική βούληση σχετικά με το ζήτημα, δηλώνοντας ότι οι ισχυρισμοί πρέπει να διερευνηθούν σε όλες τους τις διαστάσεις, ανεξαρτήτως του προσώπου που αφορούν. Η ίδια θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να διαλευκανθούν οι ισχυρισμοί χωρίς να αφήνουν περιθώριο για καμία αμφιβολία, ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά και με ασφάλεια.

Οι καταγγελίες για αμφιλεγόμενες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Οι καταγγελίες που οδήγησαν στην παραίτηση της Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά ήρθαν στο προσκήνιο μέσω του εκπροσώπου του Νέου Κόμματος, Ζεϊνέλ Εμρέ. Ο Εμρέ έφερε δημόσια στο φως τις συναλλαγές της πρώην υπουργού και του συζύγου της, Ιλιάς Καγιά, οι οποίες αφορούν μετοχές της εταιρείας Özata Denizcilik.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες του Ζεϊνέλ Εμρέ, η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά και ο σύζυγός της αγόρασαν μετοχές της Özata Denizcilik, επενδύοντας συνολικά περίπου 163 εκατομμύρια λίρες. Στη συνέχεια, φέρεται να πούλησαν αυτές τις μετοχές έναντι περίπου 2,17 δισεκατομμυρίων λιρών, καθώς η μετοχή σημείωσε θεαματική άνοδο μέσα σε λίγους μήνες. Τα τουρκικά δημοσιεύματα εστιάζουν ιδιαίτερα στον χρονισμό αυτών των πωλήσεων, καθώς και στις πολιτικές διασυνδέσεις του ιδιοκτήτη της εν λόγω εταιρείας. Ωστόσο, οι καταγγελίες αυτές δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη παράνομης πράξης, κάτι που η Καγιά δεν έχει αποδεχθεί, παρόλο που βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης.

Η αντίδραση του κυβερνώντος κόμματος και οι διαβεβαιώσεις

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP, Ομέρ Τσελίκ, επιβεβαίωσε δημόσια ότι ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε δεκτό το αίτημα παραίτησης της Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά. Ο Τσελίκ δήλωσε ότι η Καγιά δεν είναι πλέον μέλος του κόμματος, σηματοδοτώντας την επίσημη αποχώρησή της από τα κομματικά της αξιώματα.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Ομέρ Τσελίκ τόνισε ότι «όποιος κάνει λάθος θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου», υπογραμμίζοντας την προσήλωση του κόμματος στη δικαιοσύνη. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του AKP υποστήριξε ότι δεν υπάρχει συστημικός κίνδυνος για την τουρκική οικονομία εξαιτίας αυτής της υπόθεσης. Διευκρίνισε επίσης ότι η κυβέρνηση θα λάβει όλα τα απαιτούμενα διοικητικά και δικαστικά μέτρα για τη διαχείριση της κατάστασης, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει την κοινή γνώμη και να διασφαλίσει τη διαφάνεια.

Η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Η παραίτηση της Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά και οι αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, ανέβασε σημαντικά τους τόνους της κριτικής του προς την κυβέρνηση.

Ο Οζέλ συνέδεσε ευθέως την υπόθεση με την πολιτική ευθύνη του ίδιου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποδηλώνοντας ότι το σκάνδαλο και η παραίτηση της αντιπροέδρου του κόμματος έχουν ευρύτερες πολιτικές προεκτάσεις που αγγίζουν την κορυφή της κυβέρνησης. Οι δηλώσεις του αρχηγού της αντιπολίτευσης εντείνουν το πολιτικό κλίμα στην Τουρκία, καθώς η υπόθεση συνεχίζει να ερευνάται και να απασχολεί την επικαιρότητα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos