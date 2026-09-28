Ρωσικό drone έπληξε την Ακαδημία Επιστημών στο Κίεβο: Μία νεκρή και τρεις τραυματίες

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2026, από την επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που έπληξε το κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο κέντρο του Κιέβου. Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων, ενώ το κτίριο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Η επίθεση στο κέντρο του Κιέβου

Η επίθεση σημειώθηκε στην συνοικία Σεφτσένκο της πόλης, όπου βρίσκεται το ιστορικό κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών. Το ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε την περιοχή, προκαλώντας άμεσες συνέπειες. Οι αρχές της πόλης είχαν αρχικά αναφέρει ότι επλήγη ένα ακατοίκητο κτίριο στην ίδια συνοικία, ωστόσο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι στόχος ήταν η Ακαδημία Επιστημών.

Το πλήγμα προκάλεσε πανικό και κινητοποίηση των αρχών, με τις δυνάμεις διάσωσης να σπεύδουν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να παράσχουν βοήθεια στους πληγέντες. Η επίθεση αυτή αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο στην κλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή.

Οι συνέπειες του πλήγματος

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, μία γυναίκα σκοτώθηκε από την επίθεση του ρωσικού drone. Παράλληλα, τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρικής φροντίδας. Οι τραυματίες δέχονται την απαραίτητη περίθαλψη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν την κατάσταση.

Ο απολογισμός των θυμάτων ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον δήμαρχο, ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η τραγική απώλεια της γυναίκας και οι τραυματισμοί των άλλων ατόμων υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα του πλήγματος και τις ανθρώπινες συνέπειες των επιθέσεων.

Σοβαρές ζημιές στο κτίριο

Το κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών υπέστη σοβαρές ζημιές από την επίθεση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τμήμα του πλευρικού τοίχου του κτιρίου έχει καταστραφεί κατά το ήμισυ. Η έκταση των ζημιών είναι εμφανής, με πολλά συντρίμμια να βρίσκονται διάσπαρτα γύρω από το κτίριο.

Επιπλέον, από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε όχι μόνο στον τελευταίο τρίτο όροφο, αλλά και στον δεύτερο. Οι φλόγες και οι καπνοί ήταν ορατοί, επιδεινώνοντας την κατάσταση και καθιστώντας την επιχείρηση διάσωσης πιο δύσκολη. Η εικόνα του κτιρίου μετά την επίθεση δείχνει το μέγεθος της καταστροφής.

Επιχείρηση διάσωσης σε εξέλιξη

Αμέσως μετά την επίθεση, ξεκίνησε μια εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης στο σημείο. Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του, ανέφερε: «Ρωσικό πλήγμα στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, σβήνουν την πυρκαγιά, αναζητούν ανθρώπους που ενδέχεται να ήταν στο κτίριο».

Οι ομάδες διάσωσης και οι πυροσβεστικές δυνάμεις εργάζονται εντατικά για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων στα συντρίμμια. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να συνδράμουν στις προσπάθειες, με την ελπίδα να βρεθούν επιζώντες και να παρασχεθεί βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη.

Με πληροφορίες από: News.gr