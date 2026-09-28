Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη «ξύπνησε» με εντυπωσιακές ροές λάβας

Νέα έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα καταγράφηκε στο ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης, με εντυπωσιακές ροές λάβας να καλύπτουν τις πλαγιές του. Το φαινόμενο προσέφερε ένα θέαμα που θύμιζε κινηματογραφική ταινία, καθώς η πυρακτωμένη λάβα φώτιζε με εντυπωσιακό τρόπο τον ουρανό. Η δραστηριότητα αυτή σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, προκαλώντας την άμεση παρακολούθηση από τους επιστήμονες της περιοχής.

Εκτοξεύσεις λάβας και εντυπωσιακό θέαμα

Το ηφαίστειο Κιλαουέα, ένα από τα πιο ενεργά παγκοσμίως, παρουσίασε εκ νέου έντονη δραστηριότητα. Λάβα εκτοξεύτηκε από τον κρατήρα του και άρχισε να καλύπτει τις πλαγιές του, δημιουργώντας ένα θέαμα που περιγράφηκε ως βγαλμένο από ταινία. Οι νέες ροές πυρακτωμένης λάβας φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό της Χαβάης, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στους παρατηρητές.

Συγκεκριμένα, από τον κρατήρα Χαλεμάουμαου, στην κορυφή του Κιλαουέα, καταγράφηκαν εντυπωσιακές εκτοξεύσεις και υπερχειλίσεις λάβας. Αυτές οι ροές προέρχονταν τόσο από τον βόρειο όσο και από τον νότιο αγωγό του κρατήρα, αποτελώντας σαφή ένδειξη της έντονης δραστηριότητας που επικρατεί στο εσωτερικό του ηφαιστειακού συστήματος. Η λάβα που ρέει φωτίζει τη νύχτα με μια θεαματική επίδειξη.

Οι παρατηρήσεις της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας

Η αυξημένη ηφαιστειακή δραστηριότητα καταγράφηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Παρατηρητηρίου Ηφαιστείων της Χαβάης, το οποίο ανήκει στην Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS). Οι επιστήμονες της USGS παρακολουθούν στενά το ηφαίστειο, το οποίο είναι γνωστό για τις διαλείπουσες, μικρότερες εκρήξεις που έχει παρουσιάσει κατά καιρούς.

Οι παρατηρήσεις από τον κρατήρα Χαλεμάουμαου επιβεβαίωσαν τις εκτοξεύσεις και τις υπερχειλίσεις λάβας. Αυτή η συνεχής παρακολούθηση είναι κρίσιμη για την αξιολόγηση της κατάστασης του ηφαιστείου και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους. Το Κιλαουέα συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου, γεγονός που καθιστά την συνεχή επιτήρηση απαραίτητη.

Επίπεδο συναγερμού και περιορισμοί πρόσβασης

Λόγω της πρόσφατης δραστηριότητας, η USGS διατηρεί τον συναγερμό για το ηφαίστειο στο επίπεδο «WATCH», που μεταφράζεται σε «Επιτήρηση». Παράλληλα, ο αεροπορικός κωδικός για την περιοχή παραμένει στο «ORANGE», υποδεικνύοντας αυξημένο κίνδυνο για τις αεροπορικές πτήσεις που διέρχονται κοντά στο ηφαίστειο. Αυτά τα επίπεδα συναγερμού εφαρμόζονται για την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών της Χαβάης.

Η πρόσβαση στην περιοχή γύρω από τα ενεργά μέτωπα της λάβας παραμένει αυστηρά απαγορευμένη. Αυτό το μέτρο κρίνεται αναγκαίο για την προστασία του κοινού, δεδομένων των σοβαρών κινδύνων που εγκυμονεί η ηφαιστειακή δραστηριότητα. Οι αρχές έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα πλησιάσει τις επικίνδυνες ζώνες.

Οι κίνδυνοι από ηφαιστειακά αέρια και υψηλές θερμοκρασίες

Οι συνθήκες στην περιοχή γύρω από το ηφαίστειο Κιλαουέα εγκυμονούν σημαντικούς κινδύνους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα ηφαιστειακά αέρια, τα οποία μπορούν να είναι τοξικά και επικίνδυνα για την υγεία. Επίσης, η παρουσία τέφρας στην ατμόσφαιρα μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα και να επηρεάσει την ορατότητα, ειδικά για τις αεροπορικές μεταφορές.

Επιπλέον, οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται από την πυρακτωμένη λάβα αποτελούν άμεση απειλή. Η επαφή με τη λάβα ή η παραμονή σε κοντινή απόσταση από τις ροές της μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή και θάνατο. Για όλους αυτούς τους λόγους, η τήρηση των περιορισμών πρόσβασης είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια όλων.

Με πληροφορίες από: Reader