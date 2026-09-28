ΗΠΑ: Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν το Νιου Τζέρσεϊ – Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια

Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν το Νιου Τζέρσεϊ των Ηνωμένων Πολιτειών, μετατρέποντας τους δρόμους σε ορμητικά ποτάμια και προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Οι τοπικές αρχές βρίσκονται επί ποδός, διενεργώντας επιχειρήσεις διάσωσης σε πληγείσες περιοχές. Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις, οδηγώντας σε σοβαρές πλημμύρες, κυρίως σε παράκτιες ζώνες.

Εκτεταμένες πλημμύρες και προβλήματα στο Λονγκ Μπιτς Άιλαντ

Οι δρόμοι του Λονγκ Μπιτς Άιλαντ, στο Νιου Τζέρσεϊ, μετατράπηκαν σε ποτάμια, καθώς η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην περιοχή. Το φαινόμενο αυτό συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με πληροφορίες. Βίντεο που καταγράφηκαν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δείχνουν τους δρόμους στο Λονγκ Μπιτς Άιλαντ να έχουν καλυφθεί πλήρως από νερό, καθώς η σφοδρή καταιγίδα έπληττε την ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, στην περιοχή του Σερφ Σίτι (Surf City) του Νιου Τζέρσεϊ, οι δρόμοι πλημμύρισαν με νερό που έφτανε σε ύψος δύο έως τεσσάρων ποδιών. Το νερό αυτό εισήλθε και σε αρκετές κατοικίες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στους ιδιοκτήτες. Η παράκτια πλημμύρα και η υπερχείλιση από τον κόλπο Μάναχαουκιν (Manahawkin Bay) συνέχισαν να σπρώχνουν νερό προς το Λονγκ Μπιτς Άιλαντ, επιδεινώνοντας την ήδη δύσκολη κατάσταση στους οδικούς άξονες και τις γύρω περιοχές.

Επιχειρήσεις διάσωσης και εκτίμηση ζημιών

Καθώς η καταιγίδα άρχισε σταδιακά να εξασθενεί την Κυριακή, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι αρχές του Νιου Τζέρσεϊ ξεκίνησαν την αξιολόγηση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν. Οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας ήταν σημαντικές και πολυάριθμες, απαιτώντας άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, οι συνέπειες των σφοδρών φαινομένων περιλάμβαναν την ανάγκη για επιχειρήσεις διάσωσης ανθρώπων από πλημμυρισμένες περιοχές, καθώς και τον αποκλεισμό πολλών δρόμων, καθιστώντας την κυκλοφορία αδύνατη και δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις. Παράλληλα, καταγράφηκαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, οι οποίες επηρέασαν δεκάδες χιλιάδες κατοίκους σε όλη την πληγείσα περιοχή, προσθέτοντας ένα ακόμη πρόβλημα στην καθημερινότητά τους.

Η προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) είχε εκδώσει προειδοποίηση για την καταιγίδα, η οποία είναι γνωστή ως «nor’easter». Η υπηρεσία είχε προβλέψει ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο θα προκαλούσε παράκτιες πλημμύρες, επικίνδυνα θαλάσσια ρεύματα και ισχυρές ριπές ανέμου, καθώς και έντονες βροχοπτώσεις, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κλίμα.

Οι προειδοποιήσεις της NWS αφορούσαν συγκεκριμένα τις περιοχές του Μέσου Ατλαντικού και της Νέας Αγγλίας, με τις επιπτώσεις να αναμένονται έως τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Η καταιγίδα χαρακτηρίστηκε από την έντασή της και την ευρεία έκταση των περιοχών που επλήγησαν, καλώντας τους κατοίκους σε επαγρύπνηση και προσοχή.

Η εξέλιξη των φαινομένων στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ

Η ισχυρή καταιγίδα συνέχιζε να πλήττει την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, με τα βίντεο που καταγράφηκαν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου να αποτυπώνουν την εικόνα των δρόμων στο Λονγκ Μπιτς Άιλαντ να έχουν καλυφθεί πλήρως από νερό. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε συνθήκες που θύμιζαν ποτάμια, με το νερό να καλύπτει μεγάλες εκτάσεις.

Παρόλο που η καταιγίδα άρχισε σταδιακά να εξασθενεί την Κυριακή, οι επιπτώσεις της ήταν ήδη αισθητές και εκτεταμένες, με τις αρχές να εργάζονται εντατικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες.

Με πληροφορίες από: Reader