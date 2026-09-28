Ρωσικό πλήγμα στην Ακαδημία Επιστημών του Κιέβου με νεκρούς και τραυματίες

Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα το πρωί το κεντρικό κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά και τραυματισμούς. Από την επίθεση υπάρχουν πληροφορίες για πολλούς νεκρούς και τραυματίες, ενώ βίντεο και εικόνες δείχνουν ανθρώπους να προσπαθούν να διαφύγουν σκαρφαλώνοντας από τα παράθυρα του φλεγόμενου κτιρίου. Οι διασώστες και η πυροσβεστική έφτασαν άμεσα στο σημείο για να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους.

Επίθεση στην καρδιά του Κιέβου

Νέο σφοδρό πλήγμα δέχθηκε η ουκρανική πρωτεύουσα, όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προσέκρουσε σε κτίριο στο κέντρο της πόλης. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Σεβτσενκίβσκι, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και πυρκαγιά.

Το κτίριο που επλήγη ταυτοποιήθηκε ως το συγκρότημα της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας. Τοπικά κανάλια στο Telegram δημοσίευσαν εικόνες με πυκνές στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη, ενώ υπήρξαν αναφορές για ανθρώπους παγιδευμένους στο φλεγόμενο κτίριο που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τα παράθυρα.

Δηλώσεις αξιωματούχων και οι πρώτες πληροφορίες

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ενημέρωσε αρχικά μέσω Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα μη οικιστικό κτίριο στην καρδιά της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά. Στη συνέχεια, το ουκρανικό κανάλι παρακολούθησης Exilenova+ αποκάλυψε την ταυτότητα του κτιρίου.

Ο επικεφαλής της Κρατικής Διοίκησης της περιφέρειας Σεβτσενκίβσκι, Ολεξάντρ Σαζάνοβιτς, επιβεβαίωσε την παρουσία του στο σημείο του πλήγματος, δηλώνοντας ότι υπάρχουν τραυματίες και θύματα. Ζήτησε από τους κατοίκους να μην πλησιάζουν και να μην εμποδίζουν το έργο των υπηρεσιών, ενώ δημοσίευσε φωτογραφίες που έδειχναν καθαρά τις εγκαταστάσεις της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, τοποθετήθηκε επίσης επίσημα, επιβεβαιώνοντας ότι το κτίριο που υπέστη ζημιές ανήκει στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας. Το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Ukrinform έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό που δείχνει διασώστες να παρέχουν πρώτες βοήθειες στα θύματα.

Αντίποινα και προηγούμενα πλήγματα

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «η Ουκρανία πληρώνει το τίμημα για τις επιθέσεις που πραγματοποίησε τους τελευταίους μήνες στη Ρωσία». Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν διαδοχικές επιθέσεις με drones στο κέντρο του Κιέβου, στοχεύοντας όλο και περισσότερους αμάχους.

Τις προηγούμενες μέρες, ρωσικά drones χτύπησαν επιχειρηματικό κέντρο στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον δώδεκα. Επίσης, στην ανατολική πόλη του Χαρκόβου, είκοσι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δέκα ανήλικοι, από ρωσικό πλήγμα με βόμβες ολίσθησης εναντίον κτιρίου κατοικιών, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

Στόχοι και ζημιές σε άλλες περιοχές

Ο πρόεδρος Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης σε επιθέσεις drones και ζημιές σε κτίρια κατοικιών, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και πρατήρια βενζίνης στην πρωτεύουσα χθες το βράδυ. Επιπλέον, ένα πλοίο με σημαία Παλάου επλήγη στην περιοχή της Οδησσού, με τις περιφερειακές αρχές να αναφέρουν πως δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε πλήγματα σε κέντρα δεδομένων στο Κίεβο, υποστηρίζοντας ότι αυτά παρέχουν στον ουκρανικό στρατό υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και Ίντερνετ. Ανακοίνωσε επίσης ότι ένα κέντρο εφοδιασμού και ένα πλοίο που μετέφερε είδη για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δέχθηκαν επίθεση στην περιοχή της Οδησσού.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit