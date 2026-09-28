Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο άνδρα που συνδέεται με απαγωγή της 7ης Οκτωβρίου

Ο ισραηλινός στρατός, σε συνεργασία με την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ, προχώρησε στην ανακοίνωση του θανάτου ενός άνδρα στη Λωρίδα της Γάζας. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να είχε συμμετοχή στην απαγωγή της Νόα Αργκεμανί και του Αβινατάν Ορ, γεγονός που συνέβη κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε ο εν λόγω άνδρας πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Νουσέιρατ, η οποία βρίσκεται στην κεντρική Γάζα.

Η απαγωγή του ζευγαριού είχε καταγραφεί σε βίντεο και οι εικόνες είχαν μεταδοθεί ευρέως, προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον.

Η ταυτότητα του νεκρού και ο φερόμενος ρόλος του

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού και της Σιν Μπετ, ο άνδρας που σκοτώθηκε είναι ο Σαχέρ Νιντάλ Σάτφι Σακρ. Οι ισραηλινές αρχές αναφέρουν ότι ο Σακρ φέρεται να είχε περάσει στο ισραηλινό έδαφος κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Επιπλέον, του αποδίδεται ο ρόλος του οδηγού της μοτοσικλέτας με την οποία μεταφέρθηκαν στη Γάζα οι δύο όμηροι, Νόα Αργκεμανί και Αβινατάν Ορ. Η επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε ο Σαχέρ Νιντάλ Σάτφι Σακρ πραγματοποιήθηκε το Σάββατο.

Η απαγωγή στο μουσικό φεστιβάλ Nova

Η απαγωγή της Νόα Αργκεμανί και του Αβινατάν Ορ έλαβε χώρα στο μουσικό φεστιβάλ Nova, κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια μεταδόθηκε ευρέως, αναδεικνύοντας τη βίαιη φύση της απαγωγής.

Στις εικόνες αυτές, η Νόα Αργκεμανί εμφανίζεται να μεταφέρεται διά της βίας πάνω σε μία μοτοσικλέτα. Ο σύντροφός της, Αβινατάν Ορ, διακρίνεται με δεμένα τα χέρια, περικυκλωμένος από ενόπλους, γεγονός που υπογραμμίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η απαγωγή.

Η πορεία των ομήρων μετά την απαγωγή

Η Νόα Αργκεμανί απελευθερώθηκε τον Ιούνιο του 2024. Η απελευθέρωσή της έγινε κατά τη διάρκεια μίας ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία είχε ως στόχο την διάσωση ομήρων.

Ο Αβινατάν Ορ παρέμεινε όμηρος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έως τον Οκτώβριο του 2025. Τότε, απελευθερώθηκε μαζί με άλλους 19 ομήρους, στο πλαίσιο μίας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που είχε επιτευχθεί.

Οι ευρύτερες συνέπειες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία πραγματοποιήθηκε στο νότιο Ισραήλ, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.221 ανθρώπων. Στην πλειονότητά τους, τα θύματα ήταν άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση που διενεργήθηκε από το AFP, βασιζόμενη σε ισραηλινά στοιχεία.

Σε απάντηση αυτής της επίθεσης, ακολούθησε μία μεγάλης κλίμακας ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι, εκ των οποίων η πλειονότητα είναι άμαχοι. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών θεωρεί αξιόπιστα.

Με πληροφορίες από: Enikos