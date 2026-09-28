Ολοκληρώθηκε η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις φέρεται να έχουν ολοκληρώσει την αποχώρησή τους από το Ιράκ, σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από κυβερνητική πηγή του Ιράκ. Η εν λόγω πηγή μίλησε την Κυριακή στο Γερμανικό Πρακτορείο, αναφέροντας την ολοκλήρωση της αποχώρησης των στρατευμάτων. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον δεν έχει προβεί σε επίσημη επιβεβαίωση της εξέλιξης μέχρι στιγμής.

Η συμφωνία αποχώρησης και η επίσημη ανακοίνωση

Η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που είχε συναφθεί το 2024 μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Βαγδάτης, η οποία προέβλεπε ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση. Σύμφωνα με την ίδια ιρακινή κυβερνητική πηγή, από τη χώρα αποχώρησαν τόσο οι μάχιμες μονάδες όσο και οι δυνάμεις υποστήριξης.

Ενώ η επίσημη επιβεβαίωση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών εκκρεμεί, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ έχει ήδη ανακοινώσει επισήμως την πλήρη αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ.

Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο Ιράκ

Τα τελευταία χρόνια, περίπου 2.500 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονταν στο Ιράκ. Η παρουσία τους ήταν μέρος της διεθνούς προσπάθειας για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους, στην οποία οι ΗΠΑ συμμετείχαν ενεργά από το 2014.

Μέχρι πρόσφατα, αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό παρέμενε εγκατεστημένο σε διάφορες τοποθεσίες εντός του Ιράκ. Αυτές περιλάμβαναν εγκαταστάσεις στην Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν, στην πρωτεύουσα Βαγδάτη, καθώς και στην αυστηρά φυλασσόμενη Πράσινη Ζώνη.

Ο αγώνας κατά του Ισλαμικού Κράτους

Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν συμμετάσχει από το 2014 στη διεθνή στρατιωτική επιχείρηση που είχε ως στόχο την αντιμετώπιση του Ισλαμικού Κράτους τόσο στο Ιράκ όσο και στη Συρία. Το «χαλιφάτο» της οργάνωσης υπέστη κατάρρευση στο Ιράκ το 2017 και στη Συρία το 2019, σηματοδοτώντας μια σημαντική επιτυχία στον αγώνα εναντίον της.

Παρά την απώλεια των εδαφών που είχε καταλάβει, το Ισλαμικό Κράτος εξακολουθεί να διατηρεί ενεργούς πυρήνες και στις δύο χώρες. Οι πυρήνες αυτοί συνεχίζουν να πραγματοποιούν σποραδικές επιθέσεις, υπογραμμίζοντας την συνεχιζόμενη απειλή που αποτελεί η οργάνωση.

Επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας και συγκρούσεις

Η κατάσταση ασφαλείας στο Ιράκ είχε επιδεινωθεί εκ νέου, ιδίως μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η επιδείνωση αυτή συνδέεται με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ που σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου.

Επιπλέον, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και ιρανικές ένοπλες ομάδες που πρόσκεινται στην Ισλαμική Δημοκρατία είχαν συγκρουστεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια. Μετά το ξέσπασμα του πολέμου, καταγράφηκαν εκατοντάδες επιθέσεις, οι οποίες στόχευαν κυρίως αμερικανικές δυνάμεις και εγκαταστάσεις.

Αναμενόμενη ικανοποίηση από το Ιράν

Η αποχώρηση του στρατού των ΗΠΑ από το Ιράκ αναμένεται να γίνει δεκτή με ικανοποίηση από το Ιράν. Αντίστοιχα, οι ένοπλες οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν εντός του Ιράκ αναμένεται επίσης να εκφράσουν την ικανοποίησή τους για αυτή την εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Enikos