Νέα κλιμάκωση: Το Ισραήλ ετοιμάζει προσφυγή κατά Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Νέα διάσταση λαμβάνει η σύγκρουση μεταξύ του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο κ. Νετανιάχου έδωσε εντολή για την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Τούρκου Προέδρου, με στόχο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ). Ο φάκελος αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στις καταγγελίες για τη μεταχείριση των Κούρδων στην Τουρκία, καθώς και σε ισχυρισμούς περί χρηματοδότησης της Χαμάς.

Η εντολή Νετανιάχου και η προετοιμασία της υπόθεσης

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή σε διυπουργική ομάδα του Ισραήλ και στον διευθυντή του Τμήματος Διεθνούς Δικαίου να ξεκινήσουν την προετοιμασία του φακέλου. Η νομική αυτή υπόθεση έχει ως στόχο την προσφυγή κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το ισραηλινό δίκτυο i24NEWS, η κίνηση αυτή προσθέτει ένα νέο επίπεδο στην ήδη οξυμένη αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Η απόφαση για την προετοιμασία της υπόθεσης ήρθε μετά από μια σειρά εξελίξεων, μεταξύ των οποίων και η ανακοίνωση του κ. Ερντογάν ότι είχε απευθυνθεί στην Interpol.

Οι καταγγελίες για τους Κούρδους και τη Χαμάς

Ο φάκελος που προετοιμάζει η ισραηλινή πλευρά αναμένεται να επικεντρωθεί σε δύο βασικούς άξονες καταγγελιών. Ένας σημαντικός πυλώνας θα αφορά τη μεταχείριση των Κούρδων στην Τουρκία από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το i24NEWS αναφέρει ότι μεγάλο μέρος του φακέλου θα αφορά τις επιθέσεις του Τούρκου Προέδρου εναντίον της κουρδικής μειονότητας.

Παράλληλα, στον φάκελο θα συμπεριληφθούν οι ισραηλινές καταγγελίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της Χαμάς από την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν ένα ακόμη σημείο τριβής στην έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών και των ηγετών τους.

Η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης και η κίνηση της Interpol

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αντιπαράθεση μεταξύ του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει ενταθεί σημαντικά. Η εντολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού δόθηκε μετά την ανακοίνωση του Τούρκου Προέδρου ότι είχε απευθυνθεί στην Interpol, ζητώντας την έκδοση Ερυθράς Αγγελίας για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ωστόσο, η κίνηση του κ. Ερντογάν προς την Interpol αποτέλεσε μόνο μία από μια σειρά εξελίξεων που οδήγησαν στην προετοιμασία της ισραηλινής νομικής υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι η Ερυθρά Αγγελία της Interpol δεν ισοδυναμεί από μόνη της με διεθνές ένταλμα σύλληψης. Πρόκειται για ένα αίτημα προς τις αρμόδιες Αρχές ανά τον κόσμο για τον εντοπισμό και την προσωρινή σύλληψη ενός προσώπου, ενόψει έκδοσης, παράδοσης ή άλλης αντίστοιχης νομικής διαδικασίας, με κάθε χώρα να εφαρμόζει τη δική της νομοθεσία.

Το παράδοξο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Η είδηση της πιθανής προσφυγής κατά του Ερντογάν αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του δικαστηρίου στο οποίο εξετάζεται να απευθυνθεί η ισραηλινή πλευρά. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι το ίδιο δικαστικό όργανο που έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του ίδιου του Μπενιαμίν Νετανιάχου για την υπόθεση της Γάζας.

Συγκεκριμένα, στις 21 Νοεμβρίου 2024, το Προδικαστικό Τμήμα του ΔΠΔ απέρριψε τις ενστάσεις του Ισραήλ σχετικά με τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου και εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον τότε υπουργό Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ. Το ΔΠΔ ανέφερε ότι υπάρχουν εύλογοι λόγοι να θεωρηθεί ότι φέρουν ποινική ευθύνη για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που φέρονται να διαπράχθηκαν στη Γάζα. Μεταξύ των αδικημάτων που αναφέρονται στο ένταλμα περιλαμβάνονται η χρήση της πείνας ως μεθόδου πολέμου, η σκόπιμη κατεύθυνση επιθέσεων κατά άμαχου πληθυσμού, καθώς και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας της δολοφονίας, της δίωξης και άλλων απάνθρωπων πράξεων.

Έτσι, η πιθανή προσφυγή κατά του Ερντογάν δημιουργεί ένα αξιοσημείωτο νομικό και πολιτικό παράδοξο: η ισραηλινή κυβέρνηση εξετάζει να αξιοποιήσει ένα διεθνές δικαστήριο που η ίδια αμφισβητεί ως προς τη δικαιοδοσία του και το οποίο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον ίδιο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο Καταστατικό της Ρώμης, ενώ το ίδιο ισχύει και για την Τουρκία. Παράλληλα, σύμφωνα με το i24NEWS, το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τρίτη χώρα για την κίνηση της διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis