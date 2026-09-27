Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραιτήθηκε

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, υπέβαλε το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου 2026 την παραίτησή του από το ανώτατο αξίωμα της χώρας. Η κίνηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών, σηματοδοτώντας το τέλος μιας πολυετούς παρουσίας του στην προεδρία. Ο ίδιος ανακοίνωσε την απόφασή του κατά τη διάρκεια διαγγέλματος προς τους πολίτες, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την επιλογή.

Η παραίτηση και οι λόγοι

Η παραίτηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς έγινε λίγο πριν λήξει η θητεία του, η οποία ήταν η δεύτερη και τελευταία, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Σερβίας. Ο Σέρβος πρόεδρος αποχωρεί από την προεδρία με την πρόθεση να μεταπηδήσει στη θέση του πρωθυπουργού. Αυτό θα καταστεί δυνατό εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες έχουν οριστεί για τις 25 Οκτωβρίου.

Η παραίτηση, αν και είχε γίνει γνωστή μέρες νωρίτερα, επισημοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής. Ο ίδιος ο Βούτσιτς υπογράμμισε ότι η εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Σερβία κερδίζεται μέσω άμεσων εκλογών, με έντιμο και δημοκρατικό τρόπο, χωρίς υπολογισμούς και συμφωνίες.

Το διάγγελμα προς τους πολίτες

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε την παραίτησή του κατά τη διάρκεια διαγγέλματος προς τους πολίτες, στο οποίο υποστήριξε ότι υπηρέτησε στο αξίωμα «πιστά, έντιμα και με εντιμότητα». Πριν από το διάγγελμά του, είχε απευθυνθεί σε πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την έδρα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, στην οδό Άντριτσεφ Βένατς, στο Βελιγράδι, ευχαριστώντας τους για τη στήριξη που του παρείχαν όλα αυτά τα χρόνια.

Στην έναρξη της ομιλίας του, ο Σέρβος πρόεδρος ανέφερε ότι προσπάθησε να καταγράψει τις σκέψεις του και να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να υποβάλει την παραίτησή του. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Εγώ το αποκαλώ με τη συνταγματική του ονομασία, όχι όπως έκαναν κάποιοι άλλοι, με ψεύτικες συντομεύσεις της θητείας και όλα τα υπόλοιπα». Πρόσθεσε μάλιστα: «Έγραψα ακόμη και ένα βιβλίο. Ίσως διαβάσω δύο ή τρεις σελίδες και τα υπόλοιπα θα τα πω από την καρδιά και το μυαλό μου. Ήρθε η ώρα της απόφασης».

Ο απολογισμός της θητείας

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ευχαρίστησε τους πολίτες που, όπως είπε, του έδειξαν δύο φορές την εμπιστοσύνη τους σε πολύ μεγάλο βαθμό, αναθέτοντάς του «το ύψιστο καθήκον και την ευθύνη που μπορεί να λάβει ένας άνθρωπος». Στην ομιλία του, δήλωσε: «Σήμερα είναι η ημέρα, αξιότιμοι πολίτες, κατά την οποία υποβάλλω την παραίτησή μου».

Ο απερχόμενος πρόεδρος πρόσθεσε ότι, για τελευταία φορά με την ιδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα επιχειρούσε να μην σταθεί υπερβολικά στους αριθμούς. Αντίθετα, θέλησε να μιλήσει για «το νέο κεφάλαιο που βρίσκεται μπροστά στη Σερβία» και για όσα θα πρέπει να πράξουν εκείνοι που θα λάβουν την εμπιστοσύνη του λαού στις επερχόμενες εκλογές.

Η οικονομική κατάσταση της Σερβίας

Στον απολογισμό του, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς αναφέρθηκε εκτενώς στην οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη Σερβία, παραθέτοντας σειρά στοιχείων για την ανεργία, το δημόσιο χρέος, τις επενδύσεις και την απασχόληση. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το ποσοστό ανεργίας το 2012 βρισκόταν στο 25,9%, ενώ στους νέους έφθανε στο 54%.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι η χώρα είχε χάσει 500.000 θέσεις εργασίας μέσα σε διάστημα τριών ή τεσσάρων ετών. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν ως μέρος της συνολικής εικόνας της Σερβίας κατά τη διάρκεια της θητείας του, τονίζοντας τις προκλήσεις και τις εξελίξεις στην οικονομία.

Τελευταίες επαφές πριν την παραίτηση

Λίγο πριν την επίσημη υποβολή της παραίτησής του, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς είχε σημαντικές επαφές με ξένους ηγέτες. Ο τελευταίος ξένος ηγέτης με τον οποίο συνομίλησε, πριν παραιτηθεί, ήταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν. Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, μία ημέρα πριν την ανακοίνωση της παραίτησης του Σέρβου προέδρου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Reader